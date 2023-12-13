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Работа в строительстве, ремонте в Могилеве

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Монтажник натяжных потолков.

Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.

Могилев

Монтажник натяжных потолков

2 000 р.

Монтажник натяжных потолков

Требуется монтажник натяжных потолков, работа по всей могилевской области, оплата сдельная.

Могилев

Отделочники. Фасадчики

Договорная

Отделочники. Фасадчики

Объекты в г. Могилеве. Работа постоянная. Официальное оформление. З/П зависит от объемов выполненных работ. Все дополнительные вопросы по телефону.

Могилев

Электромонтажник

1 500 р.

Электромонтажник

В организацию на постоянную работу требуется электромонтажник. Требование к работнику: Знание и соблюдение ТБ. Опыт работы в электроустановках, либо на электромонтажных работах. Умение работы с элект...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Инженер пусконаладчик слаботочных систем

Пpoвeдение рaбoт пo запуску, нaладке, oбcлуживaнию АПС, CОУЭ, СOТС, CKС, СВH, paдиoфикация, чаcофикaция, CKУД и сoдepжание иx в pаботоспосoбном coстoянии. - Провeдение пуcкo-налaдочных работ на систем...

Могилев

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Разнорабочий

На капитальные ремонты требуются рабочие строительных специальностей. Полный соцпакет. З\п сдельная два раза в месяц, от 1500 на руки.

Могилев

2 500 р.

Кровельщик

Устройство кровли стропильной и наплавляемой при капитальных ремонтах

Могилев

1 200 р.

Подсобный рабочий

На капитальные ремонты требуются рабочие строительных специальностей. Выплаты два раза в месяц по выполненным объемам. з\п от 1200 в месяц

Могилев

ученик на стяжку пола

Договорная

ученик на стяжку пола

Требуется ученик на стяжку пола механизированную без вредных привычек интерес развиваться в этой сфере строительные и отделочные специалисты приветствуются.

Могилев

Договорная

монтажник натяжных потолков

Требуются монтажники в бригаду натяжные потолки опыт в строительстве, отделке, электрике приветствуется. з 1500-2500

Могилев

Каменщик

1 900 р.

Каменщик

Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...

Могилев

800 р.

Разнорабочй

В строительную организацию требуется разнорабочий.

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Штукатур

Требуется штукатур. Без в.п. З.п. 700-1500 в зависимости от навыков и качества выполняемой работы!

Могилев

Вакансия в другом регионе
Стяжечник, шлифовщик, затирщик (полусухая стяжк

Договорная

Стяжечник, шлифовщик, затирщик (полусухая стяжк

Требуется стяжечник, затирщик на полусухую стяжку

Могилев

2 000 р.

ученик на стяжку пола

требуется ученик на стяжку пола в бригаду опыт работы

Могилев

Требуются универсальные строители

Договорная

Требуются универсальные строители

На усадьбу в частных целях требуются строители! Нужно и дом с нуля строить, и баню расширить, и много чего ещё! Рассмотрим как специалистов узкого профиля, так и мастеров на все руки! Работа постоянн...

Могилев

Подсобный рабочий

800 р.

Подсобный рабочий

Строительная организация приглашает на работу подсобного рабочего. официальное трудоустройство, аванс и з/п. Работа в г. Шклове. Помощь каменщикам на строительном объекте. дополнительная информация ...

Могилев

Производитель общестроительных работ

2 000 р.

Производитель общестроительных работ

Полный рабочий день Условия: - Оформление по ТК РБ + весь социальный пакет - Оплата труда 2 раза в месяц без задержек - Предоставляем спецодежду Обязанности: -Работа на строительных объектах -Умение р...

Могилев

Маляр

1 500 р.

Маляр

Требуются на внутреннюю отделку квартир на строительный объект в г. Могилеве с опытом работы. Оплата сдельная, 2 раза в месяц. Иногородним предоставляется жилье.

Могилев

1 500 р.

Вакансия отделочник

Требуются на внутренние отделочные работы на объект в г. Могилеве. Оплата сдельная, 2 раза в месяц.

Могилев

Штукатуры

1 500 р.

Штукатуры

Строительная организация ООО "ЕК Строй" приглашает на постоянную работу отделочников, штукатуров, маляров, плотников. Официальное трудоустройство Аванс и з/п зависит от объемов выполненных работ. Вып...

Могилев

2 000 р.

Менеджер по продажам услуг

Нужен менеджер по продажам услуг Сбор информации Поиск будущих клиентов Общение с покупателями Выполнение плана Составление отчетных документов Оклад от 1000 + процент от продаж Официальное тр...

Могилев

1 500 р.

Подсобный рабочий

Приглашаем в компанию ООО "ИМХОТЕП ГРУПП" подсобных рабочих на полусухую стяжку пола в Могилеве. Условия: • официальное трудоустройство; • полный социальный пакет; • высокая заработная плата (сделка),...

Могилев

Требуется Слесарь-сантехник

2 900 р.

Требуется Слесарь-сантехник

Обязанности: Строительно-монтажные работы по монтажу внутренних инженерных систем (отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование) Требования: Опыт работы монтажником санитарно-технических си...

Могилев

Работа на ассенизаторском авто ЗИЛ

Договорная

Работа на ассенизаторском авто ЗИЛ

Требуется водитель для работы на автомобиле зил 130, 131 на гидродинамическом оборудовании. Категория С. Официальное трудоустройство. . Без вредных привычек. Звоните по номеру, сообщения не читаю.

Могилев

Работа для Отделочников вахта

Договорная

Работа для Отделочников вахта

Срочно Требуются в бригаду отделочники. Работа в Могилеве и области, Смоленске(по желанию). Достойная свревременная оплата. Нужно 3-5человек, не бухарики, толковые парни,. Все подробности только по те...

Могилев

Работа для Электриков вахта

Договорная

Работа для Электриков вахта

Срочно Требуются в бригаду , электрики. Работа в Могилеве и области, Москве (по желанию). Достойная свревременная оплата. Все подробности только по телефонному звонку. Звоните!

Могилев

Договорная

Плотник

Требуются плотники на зашивку гипсакартоном, укладку ламината с опытом работы, без вредных привычек на строительный объект в г. Могилеве. оплата сдельная, 2 раза в месяц, оформление.

Могилев

50 р.

Требуются подсобники

Требуются подсобники, оплата каждую неделю(первая неделя- аванс), работа в городе, подробности по телефону, на сообщения не отвечаем.

Могилев

Договорная

Требуется плиточники

Требуется плиточники

Могилев

Монтажники окон ПВХ

Договорная

Монтажники окон ПВХ

В компанию требуются монтажники окон ПВХ и AL конструкций (приветствуется бригада - 2 чел). Оплата достойная, выплата еженедельно. Работа на объектах физ.лиц. Постоянная работа 4-5 дней в неделю. Чётк...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Электросварщик ручной сварки

1 800 р.

Электросварщик ручной сварки

ЗАО "Серволюкс Агро" приглашает на работу электросварщика ручной сварки. Зона ответственности: — Выполнение сварочных работ при изготовлении и монтаже конструкций и трубопроводов. — Выполнение работ с...

Могилев

Рабочий на строительство срубов

Договорная

Рабочий на строительство срубов

Требуется подсобный рабочий на строительство срубов,все подробности по телефону

Могилев

Мастер по ремонту холодильного оборудования

Договорная

Мастер по ремонту холодильного оборудования

Требуется мастер по ремонту холодильного оборудования (бытовых и производственных холодильников) и кондиционеров! Гибкий график, зарплата договорная Все вопросы по телефону.

Могилев

Бетонщик

1 800 р.

Бетонщик

Ваши функции и зоны ответственности: Применение техник и методов выполнения бетонных и общестроительных работ. Применение правил использования ручного и электро-бензо инструмента. Выполнение работы со...

Могилев

Разнорабочие в Ренессанс

Договорная

Разнорабочие в Ренессанс

Требуются специалисты, разнорабочие на стройобъект строительной фирмы Ренессанс. Официальное трудоустройство по ТК РФ. НЕ МОНОЛИТ. Заказчик Газпром Бесплатно: завтрак, обед, ужин, выдается спецодежда,...

Могилев

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Могилев

Прораб (общестрой)

2 000 р.

Прораб (общестрой)

Строительной компании требуется прораб общестроительных работ. Ответственный, исполнительный, грамотный. Оформление по договору подряда или по трудовому договору. Оплата труда сдельная, высокая. Граф...

Могилев

Требуется сантехники

2 000 р.

Требуется сантехники

Строительной компании требуются сантехники. Работа всегда есть. Оформление по договору подряда или по трудовому договору. Оплата труда сдельная, высокая. График 5/2 Все дополнительные вопросы можно за...

Могилев

Требуются отделочники

2 000 р.

Требуются отделочники

Строительной компании требуются отделочники ( штукатуры , маляры ). Работа всегда есть. Оформление по договору подряда или по трудовому договору. Оплата труда сдельная, высокая. График 5/2 Все дополни...

Могилев

Требуется электрик электромонтажник

2 000 р.

Требуется электрик электромонтажник

Строительной компании требуются электрики и электромонтажники. Работа всегда есть. Оформление по договору подряда или по трудовому договору. Оплата труда сдельная, высокая. График 5/2 Все дополнительн...

Могилев

Требуется прораб электромонтажных работ

2 000 р.

Требуется прораб электромонтажных работ

Строительной компании требуются прораб электромонтажных работ. Ответственный, исполнительный, грамотный. Оформление по договору подряда или по трудовому договору. Оплата труда сдельная, высокая. Граф...

Могилев

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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