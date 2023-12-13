Работа в сфере бытовых услуг в Могилеве
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Могилев
Договорная
Работа
Требуется автослесарь до 30лет на сто, можно без опыта, но с желанием работать и зарабатывать,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная. Все подробности по телефону.
Могилев
1 600 р.
Мастера швейного производства
Обязанности В обязанностях работника организация бесперебойной работы швейного производства на всех этапах производственного цикла. Тестирование, обучение и контроль работы швей, закройщиков. Выполнен...
Могилев
1 000 р.
Вакансии
Обслуживание вендинговых кофейных автоматов. Уборка, очистка, заправка ингредиентов
Могилев
1 800 р.
Технолог(можно с бригадой швей)
ООО РадимичСнаб г.Могилёв В связи с расширением производства необходим технолог Загрузка и подписанный с заказчиком график производства на полгода вперед (без пр...
Могилев
1 700 р.
приглашаем швей на новое производство
В швейный цех в Октябрьском районе требуются швеи швейный цех полностью оборудован для комфортной работы; дружный коллектив профессионалов; внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику;...
Могилев
1 100 р.
Мойщик автомобилей
На автомойку в г. Могилёве требуются мойщики автомобилей. С нас дружный коллектив, зп от 1100р на руки, сменный график, полная занятость. От кандидата ответственное отношение к работе, желательно опыт...
Могилев
500 р.
Продавец консультант
Женщина 45+ магазин памятников, консультации по ассортименту, приём заказов, выдача чеков, поддержка порядка в павильоне
Могилев
500 р.
Продавец консультант
В Павильон на Олимпийский рынок требуется продавец-женщина 45+ вопросы по телефону
Могилев
2 000 р.
Требуется мастер по ремонту стиральных машин
На постоянную работу требуется мастер по ремонту стиральных машин по городу Могилёву. Навыки ремонта другой крупной бытовой техники приветствуются. Характер работы разъездной. Наличие авто приветству...
Могилев
500 р.
Требуется сторож - истопник на автобазу
Требуется на автобазу сторож - истопник. Обязанности: охрана территории, уборка территории, быть ответственным за работу котельной (котёл на дровах). График работы: 1 сутки рабочий день( с 8утра до 8у...
Могилев
2 400 р.
Курьер на личном автомобиле
Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным ...
Могилев
1 200 р.
Уборщик на производство
ЗАО "Серволюкс Агро" приглашает на работу уборщика производственных помещений с рабочим местом в Межисетках. График работы: согласно графику работ (сменности). Выходные скользящие. Смена 12 час. или ...
Могилев
800 р.
Требуется мастер изготовления ключей
В мастерскую требуется мастер. Услуги мастерской: . Изготовление дубликатов ключей. . Ремонт одежды. . Заточка инструмента. . Прочие бытовые услуги. Знание ПК на уровне пользователя. Порядочность. Жел...
Могилев
Договорная
Мастер по ремонту стиральных машин
Требуются мастера по ремонту стиральных машин Обязанности: Дистанционное получение заявок, так же работа на мастерской (по желанию). Проведение диагностики Ремонт, настройка, сборка. Замена комплектую...
Могилев
1 000 р.
Механик
Работа с легковыми авто Volkswagen. Своевременная оплата труда. Поддержание авто в техническом исправном состоянии. Осмотр на предмет повреждений, проверка тех.жидкостей, соблюдение регламента обслуж...
Могилев
1 500 р.
Шиномонтажник
Требуется ответственный и порядочный сотрудник, на шинный сервис, зарплата сдельная. От 1000 руб. Опыт приветствуется, если вы без опыта но с большим желанием. Возможно обучение.
Могилев
1 000 р.
Требуется швея
Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...
Минск, Советский
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание...
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комф...
Гродно
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...
Минск, Центральный
1 000 р.
Слесарь по обслуживанию газового оборудования
В организацию ООО "ЯновМонГаС" требуется слесарь по обслуживаю газовых котлов. Всему обучаем. Наличие водительских прав (категории В) обязательно. По всем вопросам звоните по телефонам указанных выше...
Брестская, Иваново
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
«Европочта» — почтовый сервис, который занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь! Приглашаем на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ: г. Минск, ул. Белинского, 54, график работы 2\2, с ...
Минск, Фрунзенский
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
В частный дом (д. Крестиново) требуется сторож: - контроль видеонаблюдения - уборка листьев/снега при помощи техники - другие хозяйственные поручения (копать огород не нужно!) График работы: не...
Минская, Минский район
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
2 500 р.
Требуется автослесарь
Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, в свой дружный коллектив. Обязанности: - профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Требования: - ис...
Брестская, Барановичи
Договорная
Шиномонтаж
Требования к кандидату: - без вредных привычек - ответственный Компания предлагает: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - комфортные условия труда
Брестская, Барановичи
75 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются крепкие парни ( мужчины ) ПОДРАБОТКА ( работа не постоянная ) Город БОБРУЙСК Работа заключается в : РАЗГРУЗКА - досмотр - ЗАГРУЗКА товара в ФУРЕ ! ( груз КОРОБКИ / МЕШКИ - различный вес /...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ...
Минск, Московский
700 р.
Ищем горничную
Ищем к нам в команду горничную. Гибкий график работы Зарплата от 700 руб плюс премирование Наличие собственного авто обязательно Обязанности : -Производить уборки в апартаментах и подсобных помещ...
Могилевская, Горки
950 р.
швея
Будем рады принять две швеи на работу на полностью новое производство в Белыничах по ул.Советской Требования: • Опыт работы от 1 года Условия работы: • Официальное трудоустройство • Полный соцпакет ,...
Могилевская, Кричев
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в цех по стирке ковров. Все вопросы только по номеру, указанному в объявлении.
Брестская, Пинск
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ категории С
Водитель З/п от 1000 Категория С, Знание автомобиля ГАЗ 3309, Коммуникабельность, Можно без опыта работы. Контакты:
Гомель
Договорная
Уборщик помещений
ООО "БелКультПроект" приглашает в свою команду уборщика помещений в Салон музыкальных инструментов. Требования: - желателен опыт работы, - Личные качества: ответственность, аккуратность, исполнительн...
Минск, Центральный
Договорная
Разнорабочий в Слуцке
Разнорабочий в Слуцке для сбора бытовой техники у населения. Работа с гибким графиком. Оплата труда сдельная. Все вопросы по вакансии, пожалуйста, по номеру телефона в объявлении.
Минская, Слуцк
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах
На постоянную работу в Барановичах требуется слесарь по разборке бытовой техники. Работа на территории работодателя, сдельная оплата труда, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о...
Брестская, Барановичи
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Гродно
На постоянную работу в Гродно требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Гродно
1 200 р.
Водитель-грузчик в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется водитель-грузчик для сбора крупногабаритной бытовой техники у населения.Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
600 р.
В швейное ателье в билево требуется портной на инд
В швейное ателье Амалия в билево требуется швея закройщик. Оплата труда сдельно премиальная Индивидуальные пошивы
Витебск
Бесплатно
Сотрудник на Wildbieress
Требуется сотрудники на Вайлдберриз,возраст до 35 лет.,график 2/2 все вопр.только по телефону. ЗП от 700 р + бонусы.
Брестская, Барановичи
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
750 р.
Сррчно Требуется уборщица
Требуется уборщица помещений. График работы 2/2 с 07.00 до 19.00. Возможна подработка. Рассмотрим студентов. Возможна оплата в конце смены.
Брест
1 000 р.
Дворник
ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону
Минск, Заводской
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский