Прочая работа в Могилеве
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 час...
Могилев
Договорная
КУРЬЕР - разноска газет по ящикам
Требуются КУРЬЕРЫ (с 18 лет) для распространения рекламной газеты по Могилеву (или районам) по почтовым ящикам. Районы на выбор. Принимаем только ОТВЕТСТВЕННЫХ!!! Оформление по договору подряда. ОПЛАТ...
Могилев
40 р.
Нужны люди для работы в лесу
Звоните, вся информация по телефону.
Могилев
Договорная
Изготовление шнурков для кулонов на дому.
На постоянную работу требуется сотрудница( НЕ Подработка, совмещать с основной работай не получится) по производству гайтaнов. Оплата сдeльнaя.График работы: 5/2, на дому. Обучение строго в офисе! Ва...
Могилев
3 000 р.
Вальщики, бригада вальщиков
Требуется вальщики, бригады вальщиков, желательно со своим инструментом, большие объёмы работ, лиц с пристрастием к алкоголю прошу не беспокоить,
Могилев
Договорная
Шлифовщицы по дереву
На производство по изготовлению межкомнатных дверей требуется шлифовщицы по дереву , шлифовка подготовка дверей к покраске. Оплата труда сдельная, высокая. Официальное трудоустройство.
Могилев
600 р.
Уборщик помещений
Уборщик помещений в небольшой продовольственный магазин Заработная плата до вычета налогов ул. Кутепова,6 ПН-ПТ с 08.00 до 17.00; СБ с 09.00 до 12.00
Могилев
4 500 р.
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ И...
Могилев
1 600 р.
требуются швеи
Будем рады принять две швеи на работу на полностью новое производство в Могилеве по улице Димитрова Требования: • Опыт работы от 1 года Условия работы: • Официальное трудоустройство • Полный соцпаке...
Могилев
Договорная
Требуется вальщик леса.
Вальщик леса, работа без командировок, зарплата сдельная
Могилев
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Могилев
4 400 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Могилев
Договорная
стяжечник, затирщик на полусухую стяжку
Требуется стяжечник, затирщик на обьемы. от 1000м2
Могилев
3 000 р.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ специалистов по недвижимости
СРОЧНО! Набираем в свою команду специалистов по недвижимости! ОПЛАТА-ВЫСОКАЯ!!! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! Звоните сейчас!
Могилев
3 200 р.
ВАХТА - расфасовщик мясопродуктов
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
3 200 р.
ВАХТА - обработчик птицы
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
3 200 р.
ВАХТА - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
1 500 р.
Рабочие на производство
В цех по производству металлоизделий требуются рабочие. Можно БЕЗ ОПЫТА. Полная занятость, БЕЗ ПОДРАБОТКИ! Зарплата высокая сдельная. Официальное трудоустройство. Пн-пт с 8-00 до 17-00.
Могилев
Договорная
Межкомнатные двери
В цех по изготовлению межкомнатных дверей требуется станочник деревообрабатывающих станков. График работы пятидневка. Оплата труда сдельная, высокая. Официальное трудоустройство.
Могилев
6 000 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== КОМПЛЕКТОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 BR, В МЕСЯЦ ОТ 3.800 ДО 7.900 ...
Могилев
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Могилев
700 р.
Ветеринарный врач. помощник ветврача.
В ветеринарную клинику " На Казимировке " требуется помощник ветеринарного врача (опыт работы с мелкими домашними животными) з/п -от 700 руб.
Могилев
260 р.
работа дворнику
Требуется уборщик территории на 0,5ставки. Работа 4 часа в день. Выходные: суббота, воскресенье.
Могилев
1 100 р.
Работа пекарем
Дружный и добрый коллектив. Ждём своих людей и крепкую команду !
Могилев
Договорная
Работа в агентстве недвижимости
Открыта вакансия специалиста по операциям с недвижимостью.Можно без опыта работы.Коммуникабельность,опрятный внешний вид,опыт общения с людьми приветствуется.Обучение бесплатное.Возраст с 25-50 лет.
Могилев
Договорная
Вакансия
ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ: «Агент по операциям с недвижимостью» Возьмем в команду трех сотрудников, можно без опыта!!! Важное условие: -Иметь цель и желание развиваться в данной сфере; -Достигать высоких пока...
Могилев
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Могилев
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Могилев
1 000 р.
работа
Требуются работники на фасовку упаковку продукты питания. Без опыты.Транспорт предоставляется из Могилева. График работы 5/2 з.п. от 850 рублей
Могилев
1 250 р.
Рабочий на экструзионном оборудовании
Полный соцпакет. Оформление трудовых отношений по контракту. Стабильная работа в дружном коллективе и развивающейся компании. Все условия, гардероб, душ, туалет, отопление. Обучение на производстве,...
Могилев
850 р.
Рабочий на пакетоделательном оборудовании
Полный соцпакет, работа по контракту в развивающейся компании и дружном коллективе. Опыт работы не требуется! Обучение на предприятии! Первая смена с 07:30 до 19:30 Имеются все условия, гардероб, душ,...
Могилев
672 р.
вакансия
Требуется машинист(кочегар) котельной.Требования к кандидату: наличие удостоверения машиниста (кочегара) котельной Должностные обязанности: следить за исправностью котла и всего оборудования; подача...
Могилев
Договорная
Требуется технолог кондитерского производства
Успешному предприятию по производству кондитерских изделий (пирожные, печенье, слойки) требуется технолог. Обязанности: разработка новых изделий, составление рецептур, контроль соблюдения технологий, ...
Могилев
Договорная
хорошая работа для грузчика
работа по погрузке -выгрузке ТМЦ работа на складах
Могилев
Договорная
Работа на дому рукодельница/мастерица
На постоянную работу требуется сотрудница( НЕ Подработка, совмещать с основной работай не получится) по производству гайтанов. Оплата сдeльнaя.График работы: 5/2, на дому. Обучение строго в офисе! Ва...
Могилев
Договорная
Требуется водитель
Требуется тракторист-машинист для работы на тракторе МТЗ- 82 (КУН+щетка)
Могилев
1 200 р.
Подработка
Что входит в ваши обязанности: Разгрузка транспорта с кондитерскими изделиями, упаковки и др, Расстановка на складе; Знать ассортимент и месторасположение кондитерских изделий на складе, их подача в ц...
Могилев
Договорная
РАБОТНИК НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ В ПОЛЬШУ
Требуются работники на кондитерскую фабрику в Польшу. Обязанности: ручная нарезка халвы. раскладывание халвы в формы разделение халвы на порции ломка сезамок сортировка и упаковка халвы Требования: му...
Могилев
4 700 р.
Комплектовщик
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область. Наша компания предоставляет вакансии на складские комплексы В наших общежитиях есть все необходимое для комфортного ...
Могилев
Договорная
Мастер газовой службы
Ваши функции и зоны ответственности: Контроль выполнения монтажа, регулировки, наладки и ремонта газового оборудования. Обеспечение выполнения производственных заданий и ремонта газового оборудования ...
Могилев
1 000 р.
Грузчик в кафе
Один из крупнейших производителей мяса птицы в Беларуси, известный под брендом "Петруха", приглашает на постоянную работу "Грузчика" с рабочим местом: аг. Межисетки, ул. Фабричная, 14. Функции и зоны ...
Могилев
1 200 р.
Слесарь по КИПиА
Один из крупнейших производителей мяса птицы в Беларуси, известный под брендом "Петруха", приглашает на постоянную работу "Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике" с рабочим местом н...
Могилев
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно