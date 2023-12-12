Оборудование для салонов красоты в Могилеве
110 р.
Стол для маникюра
Могилев
450 р.
Кушетка
Могилев
130 р.
Кушетка
Могилев
150 р.
Кресло для педикюра
Могилев
19 500 р.
Аппарат для косметологии
Могилев
3 200 р.
Солярий
Могилев
5 р.
Лампа для маникюра
Могилев
350 р.
Туалетный столик / стол бровиста, визажиста
Могилев
70 р.
Мойка парикмахерская
Могилев
4 900 р.
LPG массажер
Могилев
680 р.
Готовый набор препаратов для работы парикмахера
Могилев
120 р.
Стол маникюрный складной новый
Могилев
2 700 р.
Вертикальные солярий
Могилев
Договорная
Ширма 3 секции
Могилев
130 р.
Ширма 3 секции
Могилев
100 р.
Оборудование для парикмахерской
Могилев
120 р.
Парикмахерский блок
Могилев
120 р.
Парикмахерский блок
Могилев
250 р.
Кушетка для ресниц и стартовый набор
Могилев
210 р.
Кушетка
Могилев
Договорная
Кушетка
Могилев
115 р.
Лампа-лупа для косметологии
Могилев
50 р.
Кушетка
Могилев
10 р.
Подставка
Могилев
20 р.
Вешалки круглые
Могилев
140 р.
Стеллаж
Могилев
1 600 р.
Аппарат для удаления волос
Могилев
900 р.
Кресло педикюрно-косметологическое
Могилев
900 р.
Кресло для педикюра
Могилев
300 р.
Мойка парикмахерская
Могилев
Договорная
Огромные картины для СТУДИИ, САЛОНОВ КРАСОТЫ
Могилев
55 р.
Тележка
Могилев
50 р.
Манекен голова
Могилев
350 р.
Стол для маникюра с вытяжкой
Могилев
100 р.
Кушетка
Могилев
200 р.
Лампа
Могилев
Договорная
Кушетка косметологическая
Могилев
220 р.
Стол
Могилев
12 р.
UV лампа SUPERNAIL 18W
Могилев
450 р.
Новая кушетка, массажный стол
Могилев
300 р.
Педикюрное кресло
Могилев
170 р.
Маникюрный стол
Могилев
50 р.
Манекен
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский