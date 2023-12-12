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Оборудование для салонов красоты в Могилеве

Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Могилев

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Кушетка

450 р.

Кушетка

Могилев

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Могилев

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Кресло для педикюра

150 р.

Кресло для педикюра

Могилев

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Аппарат для косметологии

19 500 р.

Аппарат для косметологии

Могилев

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Солярий

3 200 р.

Солярий

Могилев

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Лампа для маникюра

5 р.

Лампа для маникюра

Могилев

Туалетный столик / стол бровиста, визажиста

350 р.

Туалетный столик / стол бровиста, визажиста

Могилев

Мойка парикмахерская

70 р.

Мойка парикмахерская

Могилев

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LPG массажер

4 900 р.

LPG массажер

Могилев

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Готовый набор препаратов для работы парикмахера

680 р.

Готовый набор препаратов для работы парикмахера

Могилев

Стол маникюрный складной новый

120 р.

Стол маникюрный складной новый

Могилев

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Вертикальные солярий

2 700 р.

Вертикальные солярий

Могилев

Ширма 3 секции

Договорная

Ширма 3 секции

Могилев

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Ширма 3 секции

130 р.

Ширма 3 секции

Могилев

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Оборудование для парикмахерской

100 р.

Оборудование для парикмахерской

Могилев

Парикмахерский блок

120 р.

Парикмахерский блок

Могилев

Парикмахерский блок

120 р.

Парикмахерский блок

Могилев

Кушетка для ресниц и стартовый набор

250 р.

Кушетка для ресниц и стартовый набор

Могилев

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Кушетка

210 р.

Кушетка

Могилев

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Кушетка

Договорная

Кушетка

Могилев

Лампа-лупа для косметологии

115 р.

Лампа-лупа для косметологии

Могилев

Кушетка

50 р.

Кушетка

Могилев

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Подставка

10 р.

Подставка

Могилев

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Вешалки круглые

20 р.

Вешалки круглые

Могилев

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Стеллаж

140 р.

Стеллаж

Могилев

Аппарат для удаления волос

1 600 р.

Аппарат для удаления волос

Могилев

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Кресло педикюрно-косметологическое

900 р.

Кресло педикюрно-косметологическое

Могилев

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Кресло для педикюра

900 р.

Кресло для педикюра

Могилев

Мойка парикмахерская

300 р.

Мойка парикмахерская

Могилев

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Огромные картины для СТУДИИ, САЛОНОВ КРАСОТЫ

Договорная

Огромные картины для СТУДИИ, САЛОНОВ КРАСОТЫ

Могилев

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Тележка

55 р.

Тележка

Могилев

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Манекен голова

50 р.

Манекен голова

Могилев

Стол для маникюра с вытяжкой

350 р.

Стол для маникюра с вытяжкой

Могилев

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Могилев

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Лампа

200 р.

Лампа

Могилев

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Кушетка косметологическая

Договорная

Кушетка косметологическая

Могилев

Стол

220 р.

Стол

Могилев

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UV лампа SUPERNAIL 18W

12 р.

UV лампа SUPERNAIL 18W

Могилев

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Новая кушетка, массажный стол

450 р.

Новая кушетка, массажный стол

Могилев

Педикюрное кресло

300 р.

Педикюрное кресло

Могилев

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Маникюрный стол

170 р.

Маникюрный стол

Могилев

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Манекен

50 р.

Манекен

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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