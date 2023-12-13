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Бизнес в сфере услуг в Могилеве

Рабочее место для парикмахера

8 000 р.

Рабочее место для парикмахера

Могилев

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Парикмахерская

3 500 р.

Парикмахерская

Могилев

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ооо по оказанию ритуальных услуг

Договорная

ооо по оказанию ритуальных услуг

Могилев

Продаётся свадебный декор

Договорная

Продаётся свадебный декор

Могилев

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продажа рекламного пилона

Договорная

продажа рекламного пилона

Могилев

Такси

15 000 р.

Такси

Могилев

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства

Договорная

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства

Могилев

Продается бизнес-парикмахерская

13 000 р.

Продается бизнес-парикмахерская

Могилев

Остатки высокоприбыльного бизнес

Договорная

Остатки высокоприбыльного бизнес

Могилев

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Готовый бизнес

6 000 р.

Готовый бизнес

Могилев

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Велобар Фортуна 777

2 450 р.

Велобар Фортуна 777

Могилев

готовый бизнес

Договорная

готовый бизнес

Могилев

Свадебные платья новые одним лотом .

9 000 р.

Свадебные платья новые одним лотом .

Могилев

Продажа готового бизнеса, части, доли

600 000 р.

Продажа готового бизнеса, части, доли

Могилев

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66 000 р.

Парикмахерская

Могилев

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Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

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Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

Минск, Фрунзенский

Студия фитнеса

35 000 р.

Студия фитнеса

Минск, Центральный

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ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС

17 413 р.

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Минск, Московский

Продается бизнес, маникюрный кабинет

8 000 р.

Продается бизнес, маникюрный кабинет

Минск, Московский

Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

80 000 р.

Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

Минск, Центральный

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

91 814 р.

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

Брест

15 900 р.

Клининговая компания

Минск, Московский

Сдам в аренду место.

20 р.

Сдам в аренду место.

Минск, Заводской

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КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

52 239 р.

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Продам готовый бизнес

Договорная

Продам готовый бизнес

Гродненская, Лида

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КОВОРКИНГ /аренда

Договорная

КОВОРКИНГ /аренда

Минск, Московский

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Мастерская по ремонту обуви

6 900 р.

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Минск, Центральный

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10 700 р.

Пункт выдачи Wildberries

Гродненская, Свислочь

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ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Договорная

ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Витебск

Прямые инвестиции, от 3% в месяц

1 583 р.

Прямые инвестиции, от 3% в месяц

Минск, Фрунзенский

80 000 р.

Детский центр

Минск, Октябрьский

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Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

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Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

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