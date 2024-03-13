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Работа в авто, транспорте и логистике в Минском районе

Требуется водитель

Договорная

Требуется водитель

На постоянную работу в Минске с официальным трудоустройством и полной занятостью, требуется водитель категории Б-С. Выезд на маршрут осуществляется с ...

Минская, Минский район

Водитель курьер на автомобиле компании

2 500 р.

Водитель курьер на автомобиле компании

Требуются водители-курьеры на автомобиле компании, оплата за каждый заказ (Заработок от 100 рублей чистыми на руки за смену 8-10 часов). Быстрое оформ...

Минская, Минский район

2 000 р.

Мастер по кузовному ремонту. Сварка, подготовка

Ищу мастера по кузовному ремонту. Микроавтобусы и грузовики. С опытом, с головой, можно на подработку. Без проблем с алкоголем и психикой. Гатово. З...

Минская, Минский район

Договорная

Работа в Европе

Легальная работа за границей: Водители всех категорий ***Европа Более подробную информацию, а также информацию о других вакансиях вы можете получить ...

Минская, Минский район

7 069 р.

Требуются водители-международники

KAPITAN- это более 18 лет опыта на рынке международных грузоперевозок; более 700 высококвалифицированных работников; более 280 современных автопоездов...

Минская, Минский район

Требуется водитель

2 000 р.

Требуется водитель

Требуется водитель( категории C.E) на авто с гидроманипулятором + прицеп. Обязателен опыт вождения авто с прицепом. Стабильная оплата, официальное тр...

Минская, Минский район

Водитель манипулятора

3 000 р.

Водитель манипулятора

Вакансия: Водитель-экспедитор с категорией C(E) для перевозки грузов Манипулятором Мы ищем опытного водителя-экспедитора с категорией C(E) для перевоз...

Минская, Минский район

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1 500 р.

Требуется водитель категории в

Требуется водитель категории в. Без вредных превычек. Развоз продуктов питания по Брестской и Гродненской области. Ранние загрузки, однодневный маршру...

Брест

водитель категории СЕ

2 000 р.

водитель категории СЕ

Грузоперевозки по РБ и РФ. Категория СЕ

Витебск

Слесарь по ремонту автомобилей

Договорная

Слесарь по ремонту автомобилей

В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый - Желание работа...

Гомель

1 500 р.

Требуется водитель в такси

Требуется водитель на работу в такси, предоставляем Авто 2020года,все вопросы по телефону.

Гродно

Водитель такси на личном автомобиле

Договорная

Водитель такси на личном автомобиле

Требуется водитель на личном(арендованном) автомобиле в Яндекс такси, парк 12%, еженедельные выплаты, поддержка водителей, работаем со всеми городами....

Минск, Центральный

Автомойщики (-цы)

1 000 р.

Автомойщики (-цы)

На АЗС "Газпромнефт" требуются автомойщики(-цы). График работы пн-пт с 10 до 19; СБ, ВС выходной. Обучение (3 дня) можно студентам! Достойная оплата т...

Витебск

Автослесарь (механик) по ремонту легковых авто

2 500 р.

Автослесарь (механик) по ремонту легковых авто

Работа есть практически всегда! Полностью официальная ЗП, выплата 2 раза в месяц. Опытные слесари зарабатывают 3000-3500р Полноценные отпускные и боль...

Минск, Заводской

Договорная

шиномонтажник

Требуется шиномонтажник в СТО,с наработанной годами клиентской базой. Опыт работы приветствуется. Ответственный,пунктуальный,без вредных привычек. К...

Гомель

Водитель кат. Е

2 000 р.

Водитель кат. Е

Приглашаем на работу водителя катигории СЕ, Автомобиль МАЗ 5336 + прицеп МАЗ 837810. стоянка г. Минск, режим работы: понедельник – пятница с 8-30 до ...

Минск, Советский

Требуется водитель на амкодор

10 р.

Требуется водитель на амкодор

водитель погрузчика амкодор(спецтехника 2011 года)оплата достойная (знание спецтехники обязательно)

Минская, Борисов

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором

2 500 р.

Водитель лесовоза с манипулятором

Требуется на полную занятость водитель лесовоза с гидроманипулятором (сортиментовоза). Вся информация по телефону.

Минская, Борисов

На СТО СРОЧНО - Автослесарь/ Мастер-приемщик

3 100 р.

На СТО СРОЧНО - Автослесарь/ Мастер-приемщик

Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, сменный график Заработная плата от 1800 бел.руб. до 3500 бел.руб. зависит от объема выполненных работ...

Минск, Фрунзенский

Требуется Шиномонтажник. Возможна сезонная работа

Договорная

Требуется Шиномонтажник. Возможна сезонная работа

Требуется шиномонтажник с обязательным опытом работы. Возможна сезонная работа. Оплата труда сдельная. Район МИР-2. По всем вопросам обращаться по ...

Могилев

Требуется автослесарь

2 000 р.

Требуется автослесарь

Требуется автослесарь с опытом работы,без вредных привычек,хорошие условия,возможен график 2 через 2,оплата достойная.Работа в автоцентре шате м,казим...

Могилев

Требуется на работу водитель категорий СЕ

Договорная

Требуется на работу водитель категорий СЕ

Требуется водитель СЕ

Могилевская, Кричев

Договорная

Требуется водитель

Требуется водитель кат СЕ с опытом работы на фуре по маршруту РБ-Москва, МО. Оплата труда сдельная(15%) +суточные. В парке имеется несколько машин. Пр...

Минск, Центральный

Вакансия Швея

1 500 р.

Вакансия Швея

Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водитель микроавтобуса кат. В

2 300 р.

Водитель микроавтобуса кат. В

Транспортной компании требуется водитель для развоза молочной продукции по магазинам РБ. Авто Ивеко Дейли кат. В . Зарплата сдельная -2200-2300 р. Заг...

Минск, Фрунзенский

Автослесарь

2 800 р.

Автослесарь

На СТО требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы не менее 3 лет. Зарплата сдельная около 2800р.и выше (зависит от ваших навыков). Рабочая неделя ПН-ПТ ...

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 300 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор...

Минск, Фрунзенский

2 500 р.

Водитель категории СЕ по Минску

Водитель категории СЕ, на седельном тягаче с полуприцепом. Развоз продукции на склады временного хранения по городу Минску. Загрузка задняя. Обслужива...

Минск, Партизанский

1 300 р.

Водитель категории С

Водитель категории С, продукты питания ,звонить на второй номер.

Витебск

Автомаляром

Договорная

Автомаляром

В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель грузового микроавтобуса, кат В

2 100 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ...

Минск, Фрунзенский

2 000 р.

вакансия сварщика

полная занятость чем выше профессионализм тем выше процент вплоть до 80% (от 50)

Гродно

Вакансия авто сварщика

2 000 р.

Вакансия авто сварщика

Вакансия сварщика на пер. Дзержинского. Переварка антикорозийная обработка авто.

Гродно

5 000 р.

Требуется кузовщик-стапельщик

На небольшое дружное СТО требуется кузовщик-стапельщик. Хорошие условия труда, сдельная зарплата 50%, по всем вопросам звоните всё расскажу.

Минск, Московский

1 700 р.

Требуется водитель категории В. С.

Требуется водитель категории В, на Газель Нэкст для развоза продуктов питания по г.Витебску и области.

Витебск

Вакансии

Договорная

Вакансии

Требуются водители в Яндекс-такси на процент, гибкий и индивидуальный график работы,водительский стаж от 2 лет!АРЕНДЫ НЕТ!

Могилев

Водитель

Договорная

Водитель

Требуется ответственный, без вредных привычек водитель, знающий элементарные технические данные автомобиля категории СЕ на тягач с п/прицепом, работа ...

Минская, Борисов

3 200 р.

Водитель категории C

Требуется водитель категории C". Развоз продуктов питания. Опыт работы обязателен. Подробная информация по телефону.

Минск, Заводской

Автослесарь грузовых автомобилей

2 500 р.

Автослесарь грузовых автомобилей

Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми ав...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель Яндекс Такси 40-50%
vip

2 500 р.

Водитель Яндекс Такси 40-50%

Приглашаем водителей для работы в Яндекс такси. Заработная плата день 40% ночь 50 % ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНО Свое СТО, все меняем по первому свистку. Подменн...

Минск, Центральный

Водитель

1 400 р.

Водитель

Приглашаем водителей на постоянную работу в наш парк на наших автомобилях Volkswagen Polo на метане: - полностью оборудованные автомобили (таксометр,С...

Могилев

Требуется Автослесарь

Договорная

Требуется Автослесарь

Лучшая сеть автосервисов страны SOLID AUTO SERVICE ищет опытных автослесарей, знающих свое дело Обязанности: - диагностика/ремонт автомобилей Требован...

Брестская, Барановичи

Мойщик автомобилей

Договорная

Мойщик автомобилей

В нашу команду требуется мойщик автомобилей. Опыт желателен, высокий доход гарантирован. Предлагаем обучение.

Минск, Московский

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Требование к кандидату: Без вредных привычек Ответственный Пунктуальный Трудолюбивый Должностные обязанности: Подготовка и покраска кузовных деталей ...

Минск, Заводской

Водитель Яндекс.Такси

1 000 р.

Водитель Яндекс.Такси

Организация приглашает водителей автомобиля-такси с гарантированным официальным трудоустройством (после прохождения испытательного срока). Водители не...

Гомель

Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Договорная

Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работа

1 100 р.

Работа

Требуется менеджер в офис проката авто, официальное трудоустройство, образование среднее, наличие водительских прав категории "B" заработок на руки от...

Минск, Фрунзенский

ВОДИТЕЛЬ

2 400 р.

ВОДИТЕЛЬ

Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная з...

Минск, Фрунзенский

Водитель в Яндекс Такси.Возьмём ваше авто в аренду

3 000 р.

Водитель в Яндекс Такси.Возьмём ваше авто в аренду

Приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - официальное трудоустройство (трудовой договор) - подработка гибкий график (договор подряда) - обслу...

Витебск

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е звонить +37529-713-08-73

Договорная

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е звонить +37529-713-08-73

Требуется водитель КАТЕГОРИИ Е на автомобиль РФ. База находится в г.Орша. Хороший коллектив. Достойная заработная плата. Все вопросы по телефону плюс ...

Витебская, Орша

ВОДИТЕЛЬ ЯНДЕКС ТАКСИ НА ЭЛЕКТРОКАР BYD DOLPHIN

3 000 р.

ВОДИТЕЛЬ ЯНДЕКС ТАКСИ НА ЭЛЕКТРОКАР BYD DOLPHIN

- перевозка пассажиров на автомобилях компании - аккуратное вождение Требования: - наличие мобильного телефона - стаж вождения по правам более 2 лет У...

Брест

Требуется автомойщик легковых автомобилей

1 300 р.

Требуется автомойщик легковых автомобилей

Ищем автомойщика для работы на автомойке на ул. Красногвардейская 114/Б2 в Бресте. Можно без опыта работы. Заработная плата от 1300р на руки. Пожалуйс...

Брест

1 800 р.

Водитель

На постоянную работу требуется водитель категории С для развоза молочной продукции по торговым объектам. Официальное трудоустройство на индивидуальног...

Могилев

3 500 р.

Водитель категории Е

Требуется водитель категории Е, РБ РФ, на полушторный полуприцеп.

Могилев

СТО требуется автослесарь-механик

Договорная

СТО требуется автослесарь-механик

В команду СТО «АвтоСиндикат» требуется автослесарь-механик. Мы молодая команда экспертов в автомобильном бизнесе, которая ищет парней и девушек для ...

Минск, Первомайский

Вакансия водитель категории С

Договорная

Вакансия водитель категории С

Требуется водитель категории С на 10-ти тонник, рэф. Доставка скоропорта в Минск и Минскую область.

Витебск

На СТО в центре Минска Требуется автослесарь

2 000 р.

На СТО в центре Минска Требуется автослесарь

На СТО требуется автослесарь Зарплата сдельно-премиальная от 2000 рублей в месяц на руки и выше. Хорошие условия для работы.Отопление,горячая вода,сан...

Минск, Октябрьский

Водитель такси на личном автомобиле

3 500 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия парка, свободный график работы.Ежедневные выплаты.

Витебск

900 р.

Диспетчер по пассажирским перевозкам

Требуется девушка, без вредных привычек! График работы 3/3 на ОФИСЕ! Требование: - четкая речь - стрессоустойчивость - бдительность - пунктуальност...

Могилев

Вакансии в других регионах

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Швея

1 500 р.

Вакансия Швея

Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...

Минск, Центральный

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Автомаляром

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Автомаляром

В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Автослесарь грузовых автомобилей

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Автослесарь грузовых автомобилей

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Договорная

Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...

Гомель

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Требуется курьер на автомобиле. Достойная заработная плата.

Требуется курьер на личном автомобиле либо на автомобиль компании. Рассматриваем сотрудника на постоянную основу трудовой контракт либо договор подря...

Минск, Фрунзенский

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Грузоперевозки

3 000 р.

Грузоперевозки

Приглашаем на работу водителей. Молодых и с опытом! Работа по Минску и району. Предоставляем проживание! Работаем с фирмой Валд берес!!! Возим товар...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Водитель курьер

Требуется водитель курьер. Прием товара, отгрузка со склада, развоз по клиентам. Возраст от 30 лет.

Брест

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