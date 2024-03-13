Работа в авто, транспорте и логистике в Минском районе
Договорная
Требуется водитель
На постоянную работу в Минске с официальным трудоустройством и полной занятостью, требуется водитель категории Б-С. Выезд на маршрут осуществляется с ...
Минская, Минский район
2 500 р.
Водитель курьер на автомобиле компании
Требуются водители-курьеры на автомобиле компании, оплата за каждый заказ (Заработок от 100 рублей чистыми на руки за смену 8-10 часов). Быстрое оформ...
Минская, Минский район
2 000 р.
Мастер по кузовному ремонту. Сварка, подготовка
Ищу мастера по кузовному ремонту. Микроавтобусы и грузовики. С опытом, с головой, можно на подработку. Без проблем с алкоголем и психикой. Гатово. З...
Минская, Минский район
Договорная
Работа в Европе
Легальная работа за границей: Водители всех категорий ***Европа Более подробную информацию, а также информацию о других вакансиях вы можете получить ...
Минская, Минский район
7 069 р.
Требуются водители-международники
KAPITAN- это более 18 лет опыта на рынке международных грузоперевозок; более 700 высококвалифицированных работников; более 280 современных автопоездов...
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется водитель
Требуется водитель( категории C.E) на авто с гидроманипулятором + прицеп. Обязателен опыт вождения авто с прицепом. Стабильная оплата, официальное тр...
Минская, Минский район
3 000 р.
Водитель манипулятора
Вакансия: Водитель-экспедитор с категорией C(E) для перевозки грузов Манипулятором Мы ищем опытного водителя-экспедитора с категорией C(E) для перевоз...
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется водитель категории в
Требуется водитель категории в. Без вредных превычек. Развоз продуктов питания по Брестской и Гродненской области. Ранние загрузки, однодневный маршру...
Брест
2 000 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ и РФ. Категория СЕ
Витебск
Договорная
Слесарь по ремонту автомобилей
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый - Желание работа...
Гомель
1 500 р.
Требуется водитель в такси
Требуется водитель на работу в такси, предоставляем Авто 2020года,все вопросы по телефону.
Гродно
Договорная
Водитель такси на личном автомобиле
Требуется водитель на личном(арендованном) автомобиле в Яндекс такси, парк 12%, еженедельные выплаты, поддержка водителей, работаем со всеми городами....
Минск, Центральный
1 000 р.
Автомойщики (-цы)
На АЗС "Газпромнефт" требуются автомойщики(-цы). График работы пн-пт с 10 до 19; СБ, ВС выходной. Обучение (3 дня) можно студентам! Достойная оплата т...
Витебск
2 500 р.
Автослесарь (механик) по ремонту легковых авто
Работа есть практически всегда! Полностью официальная ЗП, выплата 2 раза в месяц. Опытные слесари зарабатывают 3000-3500р Полноценные отпускные и боль...
Минск, Заводской
Договорная
шиномонтажник
Требуется шиномонтажник в СТО,с наработанной годами клиентской базой. Опыт работы приветствуется. Ответственный,пунктуальный,без вредных привычек. К...
Гомель
2 000 р.
Водитель кат. Е
Приглашаем на работу водителя катигории СЕ, Автомобиль МАЗ 5336 + прицеп МАЗ 837810. стоянка г. Минск, режим работы: понедельник – пятница с 8-30 до ...
Минск, Советский
10 р.
Требуется водитель на амкодор
водитель погрузчика амкодор(спецтехника 2011 года)оплата достойная (знание спецтехники обязательно)
Минская, Борисов
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...
Минск, Московский
2 500 р.
Водитель лесовоза с манипулятором
Требуется на полную занятость водитель лесовоза с гидроманипулятором (сортиментовоза). Вся информация по телефону.
Минская, Борисов
3 100 р.
На СТО СРОЧНО - Автослесарь/ Мастер-приемщик
Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, сменный график Заработная плата от 1800 бел.руб. до 3500 бел.руб. зависит от объема выполненных работ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется Шиномонтажник. Возможна сезонная работа
Требуется шиномонтажник с обязательным опытом работы. Возможна сезонная работа. Оплата труда сдельная. Район МИР-2. По всем вопросам обращаться по ...
Могилев
2 000 р.
Требуется автослесарь
Требуется автослесарь с опытом работы,без вредных привычек,хорошие условия,возможен график 2 через 2,оплата достойная.Работа в автоцентре шате м,казим...
Могилев
Договорная
Требуется на работу водитель категорий СЕ
Требуется водитель СЕ
Могилевская, Кричев
Договорная
Требуется водитель
Требуется водитель кат СЕ с опытом работы на фуре по маршруту РБ-Москва, МО. Оплата труда сдельная(15%) +суточные. В парке имеется несколько машин. Пр...
Минск, Центральный
1 500 р.
Вакансия Швея
Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...
Минск, Центральный
2 300 р.
Водитель микроавтобуса кат. В
Транспортной компании требуется водитель для развоза молочной продукции по магазинам РБ. Авто Ивеко Дейли кат. В . Зарплата сдельная -2200-2300 р. Заг...
Минск, Фрунзенский
2 800 р.
Автослесарь
На СТО требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы не менее 3 лет. Зарплата сдельная около 2800р.и выше (зависит от ваших навыков). Рабочая неделя ПН-ПТ ...
Минск, Фрунзенский
2 300 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор...
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Водитель категории СЕ по Минску
Водитель категории СЕ, на седельном тягаче с полуприцепом. Развоз продукции на склады временного хранения по городу Минску. Загрузка задняя. Обслужива...
Минск, Партизанский
1 300 р.
Водитель категории С
Водитель категории С, продукты питания ,звонить на второй номер.
Витебск
Договорная
Автомаляром
В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...
Могилев
2 100 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
вакансия сварщика
полная занятость чем выше профессионализм тем выше процент вплоть до 80% (от 50)
Гродно
2 000 р.
Вакансия авто сварщика
Вакансия сварщика на пер. Дзержинского. Переварка антикорозийная обработка авто.
Гродно
5 000 р.
Требуется кузовщик-стапельщик
На небольшое дружное СТО требуется кузовщик-стапельщик. Хорошие условия труда, сдельная зарплата 50%, по всем вопросам звоните всё расскажу.
Минск, Московский
1 700 р.
Требуется водитель категории В. С.
Требуется водитель категории В, на Газель Нэкст для развоза продуктов питания по г.Витебску и области.
Витебск
Договорная
Вакансии
Требуются водители в Яндекс-такси на процент, гибкий и индивидуальный график работы,водительский стаж от 2 лет!АРЕНДЫ НЕТ!
Могилев
Договорная
Водитель
Требуется ответственный, без вредных привычек водитель, знающий элементарные технические данные автомобиля категории СЕ на тягач с п/прицепом, работа ...
Минская, Борисов
3 200 р.
Водитель категории C
Требуется водитель категории C". Развоз продуктов питания. Опыт работы обязателен. Подробная информация по телефону.
Минск, Заводской
2 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей
Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми ав...
Могилев
2 500 р.
Водитель Яндекс Такси 40-50%
Приглашаем водителей для работы в Яндекс такси. Заработная плата день 40% ночь 50 % ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНО Свое СТО, все меняем по первому свистку. Подменн...
Минск, Центральный
1 400 р.
Водитель
Приглашаем водителей на постоянную работу в наш парк на наших автомобилях Volkswagen Polo на метане: - полностью оборудованные автомобили (таксометр,С...
Могилев
Договорная
Требуется Автослесарь
Лучшая сеть автосервисов страны SOLID AUTO SERVICE ищет опытных автослесарей, знающих свое дело Обязанности: - диагностика/ремонт автомобилей Требован...
Брестская, Барановичи
Договорная
Мойщик автомобилей
В нашу команду требуется мойщик автомобилей. Опыт желателен, высокий доход гарантирован. Предлагаем обучение.
Минск, Московский
Договорная
Маляр-подготовщик
Требование к кандидату: Без вредных привычек Ответственный Пунктуальный Трудолюбивый Должностные обязанности: Подготовка и покраска кузовных деталей ...
Минск, Заводской
1 000 р.
Водитель Яндекс.Такси
Организация приглашает водителей автомобиля-такси с гарантированным официальным трудоустройством (после прохождения испытательного срока). Водители не...
Гомель
Договорная
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.
Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...
Гомель
1 100 р.
Работа
Требуется менеджер в офис проката авто, официальное трудоустройство, образование среднее, наличие водительских прав категории "B" заработок на руки от...
Минск, Фрунзенский
2 400 р.
ВОДИТЕЛЬ
Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная з...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Водитель в Яндекс Такси.Возьмём ваше авто в аренду
Приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - официальное трудоустройство (трудовой договор) - подработка гибкий график (договор подряда) - обслу...
Витебск
Договорная
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е звонить +37529-713-08-73
Требуется водитель КАТЕГОРИИ Е на автомобиль РФ. База находится в г.Орша. Хороший коллектив. Достойная заработная плата. Все вопросы по телефону плюс ...
Витебская, Орша
3 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ЯНДЕКС ТАКСИ НА ЭЛЕКТРОКАР BYD DOLPHIN
- перевозка пассажиров на автомобилях компании - аккуратное вождение Требования: - наличие мобильного телефона - стаж вождения по правам более 2 лет У...
Брест
1 300 р.
Требуется автомойщик легковых автомобилей
Ищем автомойщика для работы на автомойке на ул. Красногвардейская 114/Б2 в Бресте. Можно без опыта работы. Заработная плата от 1300р на руки. Пожалуйс...
Брест
1 800 р.
Водитель
На постоянную работу требуется водитель категории С для развоза молочной продукции по торговым объектам. Официальное трудоустройство на индивидуальног...
Могилев
3 500 р.
Водитель категории Е
Требуется водитель категории Е, РБ РФ, на полушторный полуприцеп.
Могилев
Договорная
СТО требуется автослесарь-механик
В команду СТО «АвтоСиндикат» требуется автослесарь-механик. Мы молодая команда экспертов в автомобильном бизнесе, которая ищет парней и девушек для ...
Минск, Первомайский
Договорная
Вакансия водитель категории С
Требуется водитель категории С на 10-ти тонник, рэф. Доставка скоропорта в Минск и Минскую область.
Витебск
2 000 р.
На СТО в центре Минска Требуется автослесарь
На СТО требуется автослесарь Зарплата сдельно-премиальная от 2000 рублей в месяц на руки и выше. Хорошие условия для работы.Отопление,горячая вода,сан...
Минск, Октябрьский
3 500 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия парка, свободный график работы.Ежедневные выплаты.
Витебск
900 р.
Диспетчер по пассажирским перевозкам
Требуется девушка, без вредных привычек! График работы 3/3 на ОФИСЕ! Требование: - четкая речь - стрессоустойчивость - бдительность - пунктуальност...
Могилев
Вакансии в других регионах
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...
Минск, Московский
1 500 р.
Вакансия Швея
Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...
Минск, Центральный
Договорная
Автомаляром
В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...
Могилев
2 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей
Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми ав...
Могилев
Договорная
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.
Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...
Гомель
1 500 р.
Требуется курьер на автомобиле. Достойная заработная плата.
Требуется курьер на личном автомобиле либо на автомобиль компании. Рассматриваем сотрудника на постоянную основу трудовой контракт либо договор подря...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Грузоперевозки
Приглашаем на работу водителей. Молодых и с опытом! Работа по Минску и району. Предоставляем проживание! Работаем с фирмой Валд берес!!! Возим товар...
Минск, Центральный
1 000 р.
Водитель курьер
Требуется водитель курьер. Прием товара, отгрузка со склада, развоз по клиентам. Возраст от 30 лет.
Брест