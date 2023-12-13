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Работа, бизнес, учёба в Минском районе

1 500 р.

Каркасник

Минская, Минский район

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

800 р.

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

Минская, Минский район

80 р.

Слесарь, подсобный рабочий.

Минская, Минский район

Договорная

Ищу уборку

Минская, Минский район

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Минский район

Шеф-монтажник

Договорная

Шеф-монтажник

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе

Договорная

Подработка бухгалтером

Минская, Минский район

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Договорная

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Минская, Минский район

1 200 р.

Горничная для уборки квартир гостиничного типа

Минская, Минский район

Работа в Европе для водителей всех категорий

Договорная

Работа в Европе для водителей всех категорий

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Сборщики поддонов

Минская, Минский район

Договорная

Дизайнер интерьера

Минская, Минский район

850 р.

Сиделка по уходу

Минская, Минский район

3 000 р.

Плиточники

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Минский район

Требуется водитель категории Е

2 000 р.

Требуется водитель категории Е

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу трактористам A,B,C,D,E,F.

Минская, Минский район

1 300 р.

ВАКАНСИЯ ОПЕРАТОР ЛИНИИ (г. ФАНИПОЛЬ)

Минская, Минский район

Охранник,сторож

Договорная

Охранник,сторож

Минская, Минский район

Договорная

Прохождении аттестации в сфере строительства

Минская, Минский район

Каменщик-плотник

Договорная

Каменщик-плотник

Минская, Минский район

1 500 р.

Требуется обойщик мягкой мебели.

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Договорная

Вакансия распиловщик

Минская, Минский район

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Договорная

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Минская, Минский район

Водитель. Ищу подработку.

Договорная

Водитель. Ищу подработку.

Минская, Минский район

Ищу работу по спилу деревьев, уборке участка

Договорная

Ищу работу по спилу деревьев, уборке участка

Минская, Минский район

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Минский район

2 000 р.

ветеринарный врач-гинеколог

Минская, Минский район

2 500 р.

главный агроном

Минская, Минский район

1 800 р.

Водитель категории С

Минская, Минский район

Договорная

Бухгалтер

Минская, Минский район

Договорная

Менеджер маркетплейсов

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу ведеочат

Минская, Минский район

Договорная

Работа

Минская, Минский район

Плиточник штукатур ищу работу

Договорная

Плиточник штукатур ищу работу

Минская, Минский район

Комплектовщик, упаковщик

4 700 р.

Комплектовщик, упаковщик

Минская, Минский район

Монолитные лестницы

Договорная

Монолитные лестницы

Минская, Минский район

Администратор в детский игровой центр Лего

1 400 р.

Администратор в детский игровой центр Лего

Минская, Минский район

Договорная

Монтажёр видео

Минская, Минский район

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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