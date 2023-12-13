Работа, бизнес, учёба в Минском районе
1 500 р.
Каркасник
Минская, Минский район
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
Минская, Минский район
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
Минская, Минский район
Договорная
Ищу уборку
Минская, Минский район
Договорная
Плиточник
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Разнорабочий
Минская, Минский район
Договорная
Шеф-монтажник
Минская, Минский район
Договорная
Подработка бухгалтером
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору
Минская, Минский район
1 200 р.
Горничная для уборки квартир гостиничного типа
Минская, Минский район
Договорная
Работа в Европе для водителей всех категорий
Минская, Минский район
1 500 р.
Сборщики поддонов
Минская, Минский район
Договорная
Дизайнер интерьера
Минская, Минский район
850 р.
Сиделка по уходу
Минская, Минский район
3 000 р.
Плиточники
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется водитель категории Е
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу трактористам A,B,C,D,E,F.
Минская, Минский район
1 300 р.
ВАКАНСИЯ ОПЕРАТОР ЛИНИИ (г. ФАНИПОЛЬ)
Минская, Минский район
Договорная
Охранник,сторож
Минская, Минский район
Договорная
Прохождении аттестации в сфере строительства
Минская, Минский район
Договорная
Каменщик-плотник
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется обойщик мягкой мебели.
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Вакансия распиловщик
Минская, Минский район
Договорная
Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами
Минская, Минский район
Договорная
Водитель. Ищу подработку.
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу по спилу деревьев, уборке участка
Минская, Минский район
Договорная
Каменщик
Минская, Минский район
2 000 р.
ветеринарный врач-гинеколог
Минская, Минский район
2 500 р.
главный агроном
Минская, Минский район
1 800 р.
Водитель категории С
Минская, Минский район
Договорная
Бухгалтер
Минская, Минский район
Договорная
Менеджер маркетплейсов
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу ведеочат
Минская, Минский район
Договорная
Работа
Минская, Минский район
Договорная
Плиточник штукатур ищу работу
Минская, Минский район
4 700 р.
Комплектовщик, упаковщик
Минская, Минский район
Договорная
Монолитные лестницы
Минская, Минский район
1 400 р.
Администратор в детский игровой центр Лего
Минская, Минский район
Договорная
Монтажёр видео
Минская, Минский район
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев