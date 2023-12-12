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Ищу работу в Минском районе

Договорная

Ищу уборку

Минская, Минский район

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Минский район

Договорная

Подработка бухгалтером

Минская, Минский район

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Договорная

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу трактористам A,B,C,D,E,F.

Минская, Минский район

Охранник,сторож

Договорная

Охранник,сторож

Минская, Минский район

Договорная

Прохождении аттестации в сфере строительства

Минская, Минский район

Каменщик-плотник

Договорная

Каменщик-плотник

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Договорная

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Минская, Минский район

Водитель. Ищу подработку.

Договорная

Водитель. Ищу подработку.

Минская, Минский район

Ищу работу по спилу деревьев, уборке участка

Договорная

Ищу работу по спилу деревьев, уборке участка

Минская, Минский район

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Минский район

Договорная

Менеджер маркетплейсов

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу ведеочат

Минская, Минский район

Договорная

Работа

Минская, Минский район

Плиточник штукатур ищу работу

Договорная

Плиточник штукатур ищу работу

Минская, Минский район

Монолитные лестницы

Договорная

Монолитные лестницы

Минская, Минский район

Договорная

Монтажёр видео

Минская, Минский район

ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ WB/OZON

Договорная

ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ WB/OZON

Минская, Минский район

Договорная

Отделочник

Минская, Минский район

Бухгалтер для ИП удаленно

Договорная

Бухгалтер для ИП удаленно

Минская, Минский район

Ищу работу по расчистке участков

Договорная

Ищу работу по расчистке участков

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу на выходные

Минская, Минский район

Договорная

Водитель

Минская, Минский район

Таргетолог по всей Беларуси

Договорная

Таргетолог по всей Беларуси

Минская, Минский район

ищу работу

Договорная

ищу работу

Минская, Минский район

Ищу работу каменщиком

Договорная

Ищу работу каменщиком

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Водитель, можно со своим авто(микроавтобус гру-ой)

Договорная

Водитель, можно со своим авто(микроавтобус гру-ой)

Минская, Минский район

Шлифовщик, спил деревьев, кустов

Договорная

Шлифовщик, спил деревьев, кустов

Минская, Минский район

Ищу работу бухгалтером

Договорная

Ищу работу бухгалтером

Минская, Минский район

Сварщик, ищу подработку

Договорная

Сварщик, ищу подработку

Минская, Минский район

таргетолог

Договорная

таргетолог

Минская, Минский район

Инфографика,сео,анализ карточки,анализ ниши.

Договорная

Инфографика,сео,анализ карточки,анализ ниши.

Минская, Минский район

Отделка деревом

Договорная

Отделка деревом

Минская, Минский район

Отделка/гипс/плитка/панели/фасадные работы

Договорная

Отделка/гипс/плитка/панели/фасадные работы

Минская, Минский район

Всё виды строительных работ

Договорная

Всё виды строительных работ

Минская, Минский район

Ищу подработку водителем СЕ

Договорная

Ищу подработку водителем СЕ

Минская, Минский район

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее