Вакансии в Минском районе
1 500 р.
Каркасник
Каркасник. Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного з...
Минская, Минский район
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
В частный дом (д. Крестиново) требуется сторож: - контроль видеонаблюдения - уборка листьев/снега при помощи техники - другие хозяйственные поручения (копать огород не нужно!) График работы: не...
Минская, Минский район
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
На производство металлоконструкций в п.Колодищи требуется слесарь, подсобный рабочий. Резка на пилах, зачистка, подсобные работы.
Минская, Минский район
Договорная
Шеф-монтажник
В стремительно развивающуюся компанию по производству промышленных теплиц требуется шеф-монтажник Требования: Права категории В, не менее 3 лет, обучаемость, коммуникабельность. Обязанности: пересдача...
Минская, Минский район
1 200 р.
Горничная для уборки квартир гостиничного типа
Требования к кандидату: Порядочность, аккуратность. Должностные обязанности: Уборка квартир гостиничного типа, смена белья, полотенец. Работа с 10 до 17.00 (в среднем). Один выходной в неделю - день н...
Минская, Минский район
Договорная
Работа в Европе для водителей всех категорий
1.Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК (категория СЕ) можно и БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ Направление маршрутов: Весь Евросоюз, чаще всего Италия, Испания. * Требования: • Возраст до 60 лет; • Можно и без опыта рабо...
Минская, Минский район
1 500 р.
Сборщики поддонов
Производственному предприятию расположенному в аг. Хатежино ( 5 км. от ст. м. Каменная Горка) на постоянную работу требуются сборщики ( сбивщики) деревянных поддонов. Оплата труда сдельная. График р...
Минская, Минский район
Договорная
Дизайнер интерьера
Ищем дизайнера интерьера для проекта кафе в грузинском стиле. 80 квадратных метров.
Минская, Минский район
850 р.
Сиделка по уходу
Пансионат для пожилых людей "Исток-Запад" приглашает на работу сиделку по уходу! Требования: опыт работы с пожилыми людьми (медицинское образование приветствуется). Обязанности: обеспечение присмотра ...
Минская, Минский район
3 000 р.
Плиточники
Требуется плиточники. Оплата в конце вахты. Объем работы большие. Жилье предоставляется.
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется водитель категории Е
Обязанности: развоз стройматериалов по городу и республике Знания и навыки: Знание устройства автомобиля. Навыки по ремонту автомобиля Требования: Возраст от 25 лет. Стоянка авто р-н Уручье . Без в/...
Минская, Минский район
1 300 р.
ВАКАНСИЯ ОПЕРАТОР ЛИНИИ (г. ФАНИПОЛЬ)
Приглашаем на постоянное место работы ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ / МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА на крупнейшее производство воздушно-пузырьковой пленки, пакетов и почтовых конвертов в Республике Беларусь...
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется обойщик мягкой мебели.
Организации по производству мягкой мебели требуется обойщик. Желательно опыт работы в мебельном производстве. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Производство находится в а.г. Колодищи.
Минская, Минский район
Договорная
Вакансия распиловщик
Производственному предприятию расположенному в аг. Хатежино, требуются распиловщики пиломатериалов ( торцовщики). Оплата сдельная. График работы с 8.30 до 17.00, 5/2 Есть возможность подработки в выхо...
Минская, Минский район
2 000 р.
ветеринарный врач-гинеколог
Сельскохозяйственной организации требуется для постоянной работы ветеринарный врач-гинеколог. Требования: - профильное образование; - опыт работы (желательно ветврачом-гинекологом); - ответственное от...
Минская, Минский район
2 500 р.
главный агроном
Сельскохозяйственной организации требуется главный агроном. Требования: высшее профильное образование, опыт работы, ответственное отношение к работе. С нашей стороны: - предоставление служебного жилья...
Минская, Минский район
1 800 р.
Водитель категории С
Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ (категория С). Подробная информация по тел.: . Обязанности: Доставка продукции (строительные материалы) по г. Минску и РБ. Взаимодействие с покупателями (ТТН, терминал). ...
Минская, Минский район
Договорная
Бухгалтер
Участки работы: - Учет БСО, СИЗ, отходов: поступление, перемещение, списание, начисление амортизации. - Учет ОС и НМА поступление, перемещение, списание, модернизация, начисление амортизации, протокол...
Минская, Минский район
4 700 р.
Комплектовщик, упаковщик
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область! Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта 30/45/60 смен на выбор. Принимаем на работу мужчин и же...
Минская, Минский район
1 400 р.
Администратор в детский игровой центр Лего
Требуется администратор в детский игровой центр Лего в ТРЦ Daimond от 1 300 до 1 500 Br на руки Обязанности: Наблюдение за детьми, восстановление сломанных наборов лего по инструкции, поддержание чист...
Минская, Минский район
Договорная
Работа в пункте проката, ремонт инструмента.
Пункту проката в Валерьяново (Уручье) требуется мастер по ремонту бензоинструмента, активный, коммуникабельный со знанием ПК.
Минская, Минский район
80 р.
Работа горничной в коттедже
Приглашаем горничную для работы в уютном коттедже в д. Боровляны (остановка кафе Очаг). Работа в выходные дни и иногда в будние по необходимости (2-3 раза в неделю). Оплата 80 руб за день( 6 часов ) с...
Минская, Минский район
2 500 р.
Сантехник
Сантехник - водитель категория В. Монтаж и обвязка скважинных насосов, установка автоматики, замена скважинного оборудования, монтаж кессонов, станций биоочистки. Подведение воды в дом. Также берем за...
Минская, Минский район
1 300 р.
Работа
Приглашаем на производственное предприятие обработчиков рыбы и морепродуктов ,грузчиков . Оплата на карту , соц. пакет , спецодежда ,отпуск ,больничные (по необходимости ). Возможно не полный день....
Минская, Минский район
Договорная
Срочно требуется грузчик
Требуется грузчик на рынок Новый Лебяжий без в.п физически сильный.Пьющих прошу не беспокоить.
Минская, Минский район
3 500 р.
Каменщики
ООО ФорКамБай Требуются каменщики для работы в Минске и Минском районе. Кладка кирпичных стен из полнотелого кирпича. За 1 м3 - 200 руб. Работа сделана. Кладка арок из кирпича. Объект в Дроздово. 5 к...
Минская, Минский район
2 000 р.
Вакансия сборщик мебели
Требуется сборщик мебели на производство по изготовлению мебели по индивидуальным заказам. Опыт работы обязателен. Работа массив, шпон, ДСП, МДФ. Дружный коллектив. Возможность карьерного роста. З/п ...
Минская, Минский район
4 000 р.
Вакансия столяр и столяр-станочник
Требуется столяр и столяр-станочник на мебельное производство для изготовления мебели по индивидуальным заказам. Работа с массивом, шпоном. МДФ и ДСП. Опыт работы обязателен. Есть возможность брать до...
Минская, Минский район
Договорная
Требуется автослесарь
Приглашаем на СТО автослесаря, возможно учеником (ремонт подвески, ГРМ, сцепления, глушителя, шиномонтаж). Минский р-н, аг.Сёмково, тел. 8 Александр
Минская, Минский район
2 000 р.
Сантехник
Требуется сантехник на подработку 2-3 дня в неделю,можно на выходные. Опыт работы и наличие личного автомобиля Работа разъездная,по Минской области. Обязанности: проведение промывки системы отопления ...
Минская, Минский район
2 500 р.
Водитель категории С
Приглашаем на постоянную работу водителя категории С для развоза продуктов питания по РБ Высокая ЗП
Минская, Минский район
1 200 р.
повар
Пансионат для пожилых "Исток-Запад" приглашает на работу повара! Требования: опыт работы приветствуется, медицинская справка. Обязанности: приготовление пищи: завтрак, обед, полдник, ужин. Поддержание...
Минская, Минский район
Договорная
Требуется автослесарь, автоэлектрик
В ООО "Стройтур" на постояннубю работу требуютя автослесарь, автоэлектрик. Просьба отправлять отклик в сообщении с указанием номера телефона для связи. Обязанности: -ремонт и обслуживание автомобилей...
Минская, Минский район
2 000 р.
Водитель манипулятора
Вакансия: Водитель-экспедитор с категорией C(E) для перевозки грузов Манипулятором Мы ищем опытного водителя-экспедитора с категорией C(E) для перевозки различных грузов Манипулятором по Минску и Минс...
Минская, Минский район
1 000 р.
Продавец-кассир
В эко-лавку при ресторане "Раздолле" требуется продавец-кассир. Магазин небольшой: 1 витрина, холодильник с напитками, ларь с мороженым, ларь с пельменями собственного производства, кофе- машина. Наг...
Минская, Минский район
1 500 р.
Повар
В команду кухни ресторана "Раздолле" требуется повар холодного цеха. Мы ищем ответственного сотрудника с санитарной справкой и опытом работы. Должностные обязанности: Приготовление блюд Приготовлени...
Минская, Минский район
1 500 р.
Швея
Минск, Долгобродская, требуется швея, бригада швей на постоянную работу в небольшой дружный коллектив. Сдельная оплата труда, от 1500+ рублей , полный соц. пакет.
Минская, Минский район
2 000 р.
Мастер по кузовному ремонту. Сварка, подготовка
Ищу мастера по кузовному ремонту. Микроавтобусы и грузовики. С опытом, с головой, можно на подработку. Без проблем с алкоголем и психикой. Гатово. За подробностями в личку с кратким рассказом о себе...
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется водитель
Требуется водитель( категории C.E) на авто с гидроманипулятором + прицеп. Обязателен опыт вождения авто с прицепом. Стабильная оплата, официальное трудоустройство. Местонахождение Молодечно
Минская, Минский район
3 500 р.
Каменщик
Требуются каменщики. В основных обязанностях работника укладка перегородок. Опыт работы. Без вредных привычек. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РБ. Вахта 45/15 (воскресенье выходной). Жилье ...
Минская, Минский район
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь