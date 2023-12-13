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Строительство домов под ключ
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Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Наружная металлическая лестница на второй этаж

Договорная

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Лестница на ломаном косоуре

Договорная

Лестница на ломаном косоуре

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

15 р.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

200 р.

Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Договорная

Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
НАВЕС ДЛЯ АВТО

Договорная

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

99 р.

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Молодечно

170 р.

Копка колодца Молодечно

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Глубокое

170 р.

Копка колодцев Глубокое

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Поставы

170 р.

Копка колодца Поставы

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Логойск

170 р.

Копка колодца Логойск

Гродненская, Ошмяны

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Столбцы

170 р.

Копка колодцев Столбцы

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Договорная

Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев по Беларуси

170 р.

Копка колодцев по Беларуси

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

122 р.

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ленточный фундамент на мини сваях забивных

122 р.

Ленточный фундамент на мини сваях забивных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

62 р.

Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

122 р.

Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

Минск, Ленинский

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Рассрочка
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

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