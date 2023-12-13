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10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
200 р.
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец
Брест
Договорная
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка
Минская, Минский район
Договорная
Перевоз перемещение домов срубов
Минская, Минский район
10 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС
Витебская, Полоцк
Договорная
Устройство канализации из бетонных колец
Брестская, Кобрин
Договорная
Натяжной потолок эксклюзивный, классика
Гомельская, Другие города
56 р.
Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.
Минск, Заводской
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА. Гараж ''Single''
Могилевская, Шклов
Договорная
Забор.3д,жалюзи, профлист. Монтаж.
Могилев
Договорная
Автоматика DEA установка
Гродно
350 р.
Монтаж Кондиционеров любой сложности
Минск, Ленинский
990 р.
Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж
Минская, Заславль
Договорная
Устройство наружной канализации
Брестская, Кобрин
Договорная
Септики - наружная канализация
Брестская, Ивацевичи
18 р.
3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк
Минская, Борисов
Договорная
Установка заборов любой сложности под ключ
Брест
Договорная
Заборы ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка(кредит)
Могилев
10 р.
Демонтаж, вывоз мусора
Могилев
25 р.
Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.
Витебская, Полоцк
Договорная
Утепление фасадов под ключ
Минская, Слуцк
Договорная
Акция. Забор с установкой,под ключ.
Минская, Минский район
300 р.
Чистка колодцев во многих регионах Беларуси
Гродненская, Кореличи
Договорная
натуральный камень для облицовки
Гродно
Договорная
Забор.Ворота.3D(д),профлист, металоштакетник.
Минская, Минский район
15 р.
Установка забора
Гомельская, Житковичи
14 р.
Осень 2023г. Установка заборов 3Д,профлист,жалюзи.
Минская, Минский район
Договорная
Демонтаж Недорого / Вывоз строительного мусора
Могилев
Договорная
Ремонт докшелтеров, долевеллеров
Минская, Минский район
100 р.
Видеонаблюдение под ключ для дома
Минск, Московский