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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

200 р.

Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Договорная

Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Договорная

Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Перевоз перемещение домов срубов

Договорная

Перевоз перемещение домов срубов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

10 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Устройство канализации из бетонных колец

Договорная

Устройство канализации из бетонных колец

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Натяжной потолок эксклюзивный, классика

Договорная

Натяжной потолок эксклюзивный, классика

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.

56 р.

Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА. Гараж ''Single''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА. Гараж ''Single''

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Забор.3д,жалюзи, профлист. Монтаж.

Договорная

Забор.3д,жалюзи, профлист. Монтаж.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Автоматика DEA установка

Договорная

Автоматика DEA установка

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Монтаж Кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж Кондиционеров любой сложности

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж

990 р.

Акция-10%. Ворота откатные. ROLTEK. Монтаж

Минская, Заславль

Услуга с выездом в регионы
Устройство наружной канализации

Договорная

Устройство наружной канализации

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Септики - наружная канализация

Договорная

Септики - наружная канализация

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк

18 р.

3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Установка заборов любой сложности под ключ

Договорная

Установка заборов любой сложности под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Заборы ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка(кредит)

Договорная

Заборы ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка(кредит)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Демонтаж, вывоз мусора

10 р.

Демонтаж, вывоз мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.

25 р.

Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Утепление фасадов под ключ

Договорная

Утепление фасадов под ключ

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Акция. Забор с установкой,под ключ.

Договорная

Акция. Забор с установкой,под ключ.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Чистка колодцев во многих регионах Беларуси

300 р.

Чистка колодцев во многих регионах Беларуси

Гродненская, Кореличи

Услуга с выездом в регионы
натуральный камень для облицовки

Договорная

натуральный камень для облицовки

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Забор.Ворота.3D(д),профлист, металоштакетник.

Договорная

Забор.Ворота.3D(д),профлист, металоштакетник.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Установка забора

15 р.

Установка забора

Гомельская, Житковичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Осень 2023г. Установка заборов 3Д,профлист,жалюзи.

14 р.

Осень 2023г. Установка заборов 3Д,профлист,жалюзи.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Недорого / Вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж Недорого / Вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт докшелтеров, долевеллеров

Договорная

Ремонт докшелтеров, долевеллеров

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Видеонаблюдение под ключ для дома

100 р.

Видеонаблюдение под ключ для дома

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
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