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Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
Услуга с выездом в регионы
150 р.
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ
Минск, Ленинский
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Заборы под ключ
Гродно
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Подъем домов
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство по Указу 240
Брестская, Береза
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ
Минская, Несвиж
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство по Указу 240
Минская, Несвиж
Услуга с выездом в регионы
Договорная
НАВЕС ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом
Минская, Минский район
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Забор железобетонный, ж/б забор
Гродно
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Устройство наружной канализации «под ключ»
Брестская, Береза
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство индивидуальных жилых домов
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. КД-03.01-11 «Кочанов»
Могилевская, Шклов
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство домов по 240 Указу РБ
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ
Могилевская, Бобруйск
Услуга с выездом в регионы
1 000 р.
Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ
Брестская, Береза
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ
Гродненская, Ивье
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство по Указу 240
Гомельская, Мозырь
Услуга с выездом в регионы
20 р.
Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.
Минск, Октябрьский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Строительство домов по 13 и 240 Указам
Брест
Услуга с выездом в регионы