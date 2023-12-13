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Строительство домов под ключ
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Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Заборы под ключ

Договорная

Заборы под ключ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Подъем домов

Договорная

Подъем домов

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Договорная

Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
НАВЕС ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

Договорная

НАВЕС ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом

Договорная

Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Забор железобетонный, ж/б забор

Договорная

Забор железобетонный, ж/б забор

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Устройство наружной канализации «под ключ»

Договорная

Устройство наружной канализации «под ключ»

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Строительство индивидуальных жилых домов

Договорная

Строительство индивидуальных жилых домов

Брест

Услуга с выездом в регионы
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. КД-03.01-11 «Кочанов»

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. КД-03.01-11 «Кочанов»

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов под ключ
vip

Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов по 240 Указу РБ

Договорная

Строительство домов по 240 Указу РБ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ

Договорная

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ

1 000 р.

Строительство домов ,зданий, сооружений под ключ

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Договорная

Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.

20 р.

Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов по 13 и 240 Указам

Договорная

Строительство домов по 13 и 240 Указам

Брест

Услуга с выездом в регионы
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