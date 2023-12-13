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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

99 р.

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

122 р.

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ленточный фундамент на мини сваях забивных

122 р.

Ленточный фундамент на мини сваях забивных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

122 р.

Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

300 р.

Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Фундамент, бетонные работы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

100 р.

Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Договорная

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Договорная

Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Витебская, Докшицы

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК

100 р.

Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баня терраса пирс беседка участок каркасный дом афрейм фахверк a-frame ростве

50 р.

Фундамент сваи под дом баня терраса пирс беседка участок каркасный дом афрейм фахверк a-frame ростве

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

15 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка

15 р.

Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи под дом баня пирс беседка терраса участок ростверк

50 р.

Фундамент винтовые сваи под дом баня пирс беседка терраса участок ростверк

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи монтаж

80 р.

Фундамент винтовые сваи монтаж

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент ВИНТОВЫЕ СВАИ

100 р.

Фундамент ВИНТОВЫЕ СВАИ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи винтовые дом терраса беседка пирс каркас баня участок

50 р.

Фундамент сваи винтовые дом терраса беседка пирс каркас баня участок

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Пирс причал фундамент сваи пристань

Договорная

Пирс причал фундамент сваи пристань

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи Пирс терраса баня беседка

10 р.

Фундамент сваи Пирс терраса баня беседка

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Фундамент на сваях монтаж

100 р.

Фундамент на сваях монтаж

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи пирс навес терраса баня участок дом дача

70 р.

Фундамент сваи пирс навес терраса баня участок дом дача

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи винтовые пирс дом баня терраса беседка участок

50 р.

Фундамент сваи винтовые пирс дом баня терраса беседка участок

Витебская, Браслав

Услуга с выездом в регионы
Фундамент

Договорная

Фундамент

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ ДОМ БАНЯ ТЕРРАСА НАВЕС КАРКАС БЕСЕДКА РОСТВЕРК ПРОФИЛЬ ДПК ДЕКИНГ ДАЧА УЧАСТОК

100 р.

ФУНДАМЕНТ ДОМ БАНЯ ТЕРРАСА НАВЕС КАРКАС БЕСЕДКА РОСТВЕРК ПРОФИЛЬ ДПК ДЕКИНГ ДАЧА УЧАСТОК

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи дом терраса баня пирс беседка навес участок огород дача блок профиль труба забор

100 р.

Фундамент сваи дом терраса баня пирс беседка навес участок огород дача блок профиль труба забор

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Сваи фундамент дом терраса навес пирс беседка профиль оголовок ростверк жби дача плита блок участок

100 р.

Сваи фундамент дом терраса навес пирс беседка профиль оголовок ростверк жби дача плита блок участок

Брест

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баня беседка пирс терраса навес профиль блок плита каркас жби арматура

Договорная

Фундамент сваи под дом баня беседка пирс терраса навес профиль блок плита каркас жби арматура

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указ РБ. Реконструкция.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указ РБ. Реконструкция.

Витебская, Орша

Услуга с выездом в регионы
Фундаментные работы Смолевичи

70 р.

Фундаментные работы Смолевичи

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу РБ. Реконструкция.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу РБ. Реконструкция.

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Фундамент любой сложности по 240 Указу. Безнал

Договорная

Фундамент любой сложности по 240 Указу. Безнал

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент на винтовых сваях

Договорная

Фундамент на винтовых сваях

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент на винтовых сваях

Договорная

Фундамент на винтовых сваях

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
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