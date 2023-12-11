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Строительство и ремонт в Минском районе

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Минский район

Договорная

Прохождении аттестации в сфере строительства

Минская, Минский район

Каменщик-плотник

Договорная

Каменщик-плотник

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Договорная

Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами

Минская, Минский район

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Минский район

Договорная

Работа

Минская, Минский район

Плиточник штукатур ищу работу

Договорная

Плиточник штукатур ищу работу

Минская, Минский район

Монолитные лестницы

Договорная

Монолитные лестницы

Минская, Минский район

Договорная

Отделочник

Минская, Минский район

Ищу работу по расчистке участков

Договорная

Ищу работу по расчистке участков

Минская, Минский район

ищу работу

Договорная

ищу работу

Минская, Минский район

Ищу работу каменщиком

Договорная

Ищу работу каменщиком

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Сварщик, ищу подработку

Договорная

Сварщик, ищу подработку

Минская, Минский район

Отделка деревом

Договорная

Отделка деревом

Минская, Минский район

Отделка/гипс/плитка/панели/фасадные работы

Договорная

Отделка/гипс/плитка/панели/фасадные работы

Минская, Минский район

Всё виды строительных работ

Договорная

Всё виды строительных работ

Минская, Минский район

Стройка

Договорная

Стройка

Минская, Минский район

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