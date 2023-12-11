Строительство и ремонт в Минском районе
Договорная
Плиточник
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку
Минская, Минский район
Договорная
Прохождении аттестации в сфере строительства
Минская, Минский район
Договорная
Каменщик-плотник
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Устройство бетонных полов с затиркой вертолетами
Минская, Минский район
Договорная
Каменщик
Минская, Минский район
Договорная
Работа
Минская, Минский район
Договорная
Плиточник штукатур ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Монолитные лестницы
Минская, Минский район
Договорная
Отделочник
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу по расчистке участков
Минская, Минский район
Договорная
ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу каменщиком
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Сварщик, ищу подработку
Минская, Минский район
Договорная
Отделка деревом
Минская, Минский район
Договорная
Отделка/гипс/плитка/панели/фасадные работы
Минская, Минский район
Договорная
Всё виды строительных работ
Минская, Минский район
Договорная
Стройка
Минская, Минский район