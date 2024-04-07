Охрана и безопасность в Минском районе
Договорная
Ищу работу сторожем
Минск, Первомайский
Договорная
Работа
Минск, Центральный
Договорная
ОХРАНА
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Минск, Центральный
Договорная
Сторож
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа в охрану вахта
Витебск
Договорная
Ищу работу сторожа.
Брест
Договорная
Работа
Могилев
Договорная
Ищу работу ,подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сторожа охранника
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Трезвый водитель
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Ищу работу вахтером, сторожом без вредных привычек
Гродно
Договорная
Ищу работу сторожем
Витебск
Договорная
Ищу работу по монтажу видеонаблюдения
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Сторож
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу сторожа
Могилев
Договорная
Сторож,вахтёр.
Минск, Ленинский
Договорная
Сторож ночной
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу сторожем сутки через трое
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Ищу работу сторожа
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу сторожем
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Горки
Договорная
Подработка ,работа
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сторожем в ночь, пишите
Гомель
Договорная
Ищу работу сторожа.
Могилев
Договорная
Инженер по охране труда
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу сторожа, работу по выгулу или передержк
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Брест
Договорная
Ищу работу в ночное и вечернее время
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу работу охранником, сторожем.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу сторожа.
Гомель
Договорная
ищу работу сторожем или ахранникам мне 28 лет
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу подработку сторож, охранник водитель кат. B,C
Минск, Заводской
Договорная
Сторож
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу охранника
Могилев
Договорная
Охранник
Могилев