Услуги для животных в Минской области
Договорная
Ищу помощницу по хозяйству
Минская, Молодечно
25 р.
ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ
Минская, Жодино
50 р.
Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая
Минская, Минский район
Договорная
Вязание одежды для питомцев
Минская, Борисов
35 р.
стрижка собак
Минская, Молодечно
200 р.
Когтеточка
Минская, Минский район
250 р.
Передержка для собак
Минская, Несвиж
10 р.
Передержка животных
Минская, Несвиж
25 р.
Стрижка собак, Стрижка котов, Тримминг Молодечно
Минская, Молодечно
10 р.
Кинолог/ выгул собак/дрессировка
Минская, Молодечно
25 р.
ЗООГОСТИНИЦА
Минская, Жодино
Бесплатно
Дрессировка собак больших и маленьких
Минская, Минский район
18 р.
Стрижка собак, уход - 38 пород
Минская, Борисов
Договорная
Стрижка собак, котов.
Минская, Минский район
30 р.
Грумер
Минская, Борисов
Договорная
Грумер/Смолевичи/Стрижка собак
Минская, Смолевичи
45 р.
Стрижка собак и кошек
Минская, Борисов
25 р.
Экспресс линька кошек, вычесывание, стрижка кошек
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги
Минская, Борисов
15 р.
Передержка домашних любимцев
Минская, Минский район
25 р.
ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ
Минская, Жодино
Договорная
Груминг собак и кошек
Минская, Солигорск
20 р.
стрижка собак молодечно.Стрижка котов молодечно .
Минская, Молодечно
Бесплатно
Дрессировка собак
Минская, Минский район
15 р.
Кинолог / дрессировка собак
Минская, Молодечно
Договорная
Дрессировка,Хендлер
Минская, Борисов
35 р.
Стрижка собак и кошек Слуцк -Минск
Минская, Слуцк
Договорная
Услуги для животных
Минская, Борисов
35 р.
Стрижка собак и котов. Груминг в Солигорске
Минская, Солигорск
Бесплатно
Передержка
Минская, Молодечно
10 р.
Окажу услугу по выгулу собак .
Минская, Борисов
20 р.
Гостиница для животных
Минская, Минский район
Договорная
Выгул собак
Минская, Борисов
3 р.
Выгул собак гуляю только в 6 10 11 микрароёне
Минская, Молодечно
30 р.
Груминг
Минская, Солигорск
40 р.
Груминг
Минская, Жодино
Договорная
Грумер
Минская, Борисов
120 р.
Требуется выгул собаки г. Слуцк
Минская, Слуцк
35 р.
Стрижка ваших «хвостиков»
Минская, Дзержинск
Договорная
Груминг домашних животных
Минская, Дзержинск
50 р.
Грумер. Стрижка собак и кошек
Минская, Дзержинск
30 р.
Пошью лежачок вашему питомцу
Минская, Солигорск
Договорная
Тримминг, щипка собак
Минская, Солигорск