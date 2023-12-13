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Услуги для животных в Минской области

Договорная

Ищу помощницу по хозяйству

Минская, Молодечно

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

50 р.

Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

Минская, Минский район

Вязание одежды для питомцев

Договорная

Вязание одежды для питомцев

Минская, Борисов

стрижка собак

35 р.

стрижка собак

Минская, Молодечно

Когтеточка

200 р.

Когтеточка

Минская, Минский район

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Передержка для собак

250 р.

Передержка для собак

Минская, Несвиж

Передержка животных

10 р.

Передержка животных

Минская, Несвиж

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Стрижка собак, Стрижка котов, Тримминг Молодечно

25 р.

Стрижка собак, Стрижка котов, Тримминг Молодечно

Минская, Молодечно

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Кинолог/ выгул собак/дрессировка

10 р.

Кинолог/ выгул собак/дрессировка

Минская, Молодечно

ЗООГОСТИНИЦА

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА

Минская, Жодино

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Дрессировка собак больших и маленьких

Бесплатно

Дрессировка собак больших и маленьких

Минская, Минский район

Стрижка собак, уход - 38 пород

18 р.

Стрижка собак, уход - 38 пород

Минская, Борисов

Стрижка собак, котов.

Договорная

Стрижка собак, котов.

Минская, Минский район

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Грумер

30 р.

Грумер

Минская, Борисов

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Грумер/Смолевичи/Стрижка собак

Договорная

Грумер/Смолевичи/Стрижка собак

Минская, Смолевичи

Стрижка собак и кошек

45 р.

Стрижка собак и кошек

Минская, Борисов

Экспресс линька кошек, вычесывание, стрижка кошек

25 р.

Экспресс линька кошек, вычесывание, стрижка кошек

Минская, Молодечно

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Договорная

Услуги

Минская, Борисов

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Передержка домашних любимцев

15 р.

Передержка домашних любимцев

Минская, Минский район

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Груминг собак и кошек

Договорная

Груминг собак и кошек

Минская, Солигорск

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стрижка собак молодечно.Стрижка котов молодечно .

20 р.

стрижка собак молодечно.Стрижка котов молодечно .

Минская, Молодечно

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Дрессировка собак

Бесплатно

Дрессировка собак

Минская, Минский район

Кинолог / дрессировка собак

15 р.

Кинолог / дрессировка собак

Минская, Молодечно

Дрессировка,Хендлер

Договорная

Дрессировка,Хендлер

Минская, Борисов

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Стрижка собак и кошек Слуцк -Минск

35 р.

Стрижка собак и кошек Слуцк -Минск

Минская, Слуцк

Услуги для животных

Договорная

Услуги для животных

Минская, Борисов

Стрижка собак и котов. Груминг в Солигорске

35 р.

Стрижка собак и котов. Груминг в Солигорске

Минская, Солигорск

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Передержка

Бесплатно

Передержка

Минская, Молодечно

Окажу услугу по выгулу собак .

10 р.

Окажу услугу по выгулу собак .

Минская, Борисов

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Гостиница для животных

20 р.

Гостиница для животных

Минская, Минский район

Договорная

Выгул собак

Минская, Борисов

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Выгул собак гуляю только в 6 10 11 микрароёне

3 р.

Выгул собак гуляю только в 6 10 11 микрароёне

Минская, Молодечно

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Груминг

30 р.

Груминг

Минская, Солигорск

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Груминг

40 р.

Груминг

Минская, Жодино

Грумер

Договорная

Грумер

Минская, Борисов

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Требуется выгул собаки г. Слуцк

120 р.

Требуется выгул собаки г. Слуцк

Минская, Слуцк

Стрижка ваших «хвостиков»

35 р.

Стрижка ваших «хвостиков»

Минская, Дзержинск

Груминг домашних животных

Договорная

Груминг домашних животных

Минская, Дзержинск

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Грумер. Стрижка собак и кошек

50 р.

Грумер. Стрижка собак и кошек

Минская, Дзержинск

Пошью лежачок вашему питомцу

30 р.

Пошью лежачок вашему питомцу

Минская, Солигорск

Тримминг, щипка собак

Договорная

Тримминг, щипка собак

Минская, Солигорск

Услуги из других регионов

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Услуги по размолу зерна

Брестская, Береза

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