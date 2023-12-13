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Услуги для торжеств в Минской области

Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

100 р.

Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

Минская, Смолевичи

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Поздравление от Деда Мороза

50 р.

Поздравление от Деда Мороза

Минская, Столбцы

Надувной медведь

1 000 р.

Надувной медведь

Минская, Жодино

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Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Договорная

Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Минская, Молодечно

ДЕД МОРОЗ НА ДОМ

Договорная

ДЕД МОРОЗ НА ДОМ

Минская, Молодечно

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Поздравление деда Мороза и Снегурочки

45 р.

Поздравление деда Мороза и Снегурочки

Минская, Марьина Горка

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Мишка Белый медведь аэромедведь

Договорная

Мишка Белый медведь аэромедведь

Минская, Минский район

Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив

Договорная

Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив

Минская, Минский район

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Упаковка подарков

Договорная

Упаковка подарков

Минская, Слуцк

Ростовые цветы, ткани для свадеб и юбилеев

Договорная

Ростовые цветы, ткани для свадеб и юбилеев

Минская, Молодечно

Поздравления от веселого мишки Умки

Договорная

Поздравления от веселого мишки Умки

Минская, Солигорск

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НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий

Договорная

НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий

Минская, Борисов

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Столовая ОАО ''Копыльское''

1 р.

Столовая ОАО ''Копыльское''

Минская, Копыль

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минская, Фаниполь

Поздравление от Ростовых кукол

Договорная

Поздравление от Ростовых кукол

Минская, Борисов

Эльф

50 р.

Эльф

Минская, Борисов

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Поздравление Деда Мороза

Бесплатно

Поздравление Деда Мороза

Минская, Солигорск

Поздравление большого белого медведя

Договорная

Поздравление большого белого медведя

Минская, Марьина Горка

Дед мороз для детей и взрослых

Договорная

Дед мороз для детей и взрослых

Минская, Слуцк

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Кейтеринг

35 р.

Кейтеринг

Минская, Молодечно

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Минская, Дзержинск

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Минская, Жодино

Поздравление ростовыми куклами

80 р.

Поздравление ростовыми куклами

Минская, Молодечно

Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды

Договорная

Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды

Минская, Минский район

Музыкальное оформление праздника

100 р.

Музыкальное оформление праздника

Минская, Минский район

80 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом Минск

Минская, Минский район

Договорная

Ведущий праздничных мероприятий

Минская, Борисов

Игра в лазертаг-клубе ''Колизей'' в Молодечно

20 р.

Игра в лазертаг-клубе ''Колизей'' в Молодечно

Минская, Молодечно

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Новогодние корпоративы

80 р.

Новогодние корпоративы

Минская, Молодечно

100 р.

Принимаю заказы на новогодние праздники

Минская, Борисов

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Большой медведь на праздник

Договорная

Большой медведь на праздник

Минская, Червень

Большой белый медведь поздравит

Договорная

Большой белый медведь поздравит

Минская, Руденск

Аквагрим на детский праздник и взрослый корпоратив

Договорная

Аквагрим на детский праздник и взрослый корпоратив

Минская, Молодечно

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Аниматор

50 р.

Аниматор

Минская, Копыль

Дедушка Мороз и Снегурочка

70 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Минская, Жодино

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Работа на семейных торжествах

Договорная

Работа на семейных торжествах

Минская, Борисов

Комплект музыкальной аппаратуры.

Договорная

Комплект музыкальной аппаратуры.

Минская, Столбцы

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Ведущая юбилеев, корпоративов

Договорная

Ведущая юбилеев, корпоративов

Минская, Борисов

Поздравления от весёлой зайки Ляли

Договорная

Поздравления от весёлой зайки Ляли

Минская, Солигорск

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Тамада

350 р.

Тамада

Минская, Минский район

Праздничное оформление любого пространства

100 р.

Праздничное оформление любого пространства

Минская, Другие города

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Мишка для поздравления

Договорная

Мишка для поздравления

Минская, Слуцк

Дед Мороз в Вилейке

Договорная

Дед Мороз в Вилейке

Минская, Вилейка

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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