Услуги для торжеств в Минской области
100 р.
Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление
Минская, Смолевичи
50 р.
Поздравление от Деда Мороза
Минская, Столбцы
1 000 р.
Надувной медведь
Минская, Жодино
Договорная
Большой Мишка на праздник Поздравление медведем
Минская, Молодечно
Договорная
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ
Минская, Молодечно
45 р.
Поздравление деда Мороза и Снегурочки
Минская, Марьина Горка
Договорная
Мишка Белый медведь аэромедведь
Минская, Минский район
Договорная
Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив
Минская, Минский район
Договорная
Упаковка подарков
Минская, Слуцк
Договорная
Ростовые цветы, ткани для свадеб и юбилеев
Минская, Молодечно
Договорная
Поздравления от веселого мишки Умки
Минская, Солигорск
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий
Минская, Борисов
1 р.
Столовая ОАО ''Копыльское''
Минская, Копыль
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минская, Фаниполь
Договорная
Поздравление от Ростовых кукол
Минская, Борисов
50 р.
Эльф
Минская, Борисов
Бесплатно
Поздравление Деда Мороза
Минская, Солигорск
Договорная
Поздравление большого белого медведя
Минская, Марьина Горка
Договорная
Дед мороз для детей и взрослых
Минская, Слуцк
35 р.
Кейтеринг
Минская, Молодечно
Договорная
Большой медведь на ваш праздник
Минская, Дзержинск
50 р.
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Минская, Жодино
80 р.
Поздравление ростовыми куклами
Минская, Молодечно
Договорная
Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды
Минская, Минский район
100 р.
Музыкальное оформление праздника
Минская, Минский район
80 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом Минск
Минская, Минский район
Договорная
Ведущий праздничных мероприятий
Минская, Борисов
20 р.
Игра в лазертаг-клубе ''Колизей'' в Молодечно
Минская, Молодечно
80 р.
Новогодние корпоративы
Минская, Молодечно
100 р.
Принимаю заказы на новогодние праздники
Минская, Борисов
Договорная
Большой медведь на праздник
Минская, Червень
Договорная
Большой белый медведь поздравит
Минская, Руденск
Договорная
Аквагрим на детский праздник и взрослый корпоратив
Минская, Молодечно
50 р.
Аниматор
Минская, Копыль
70 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Минская, Жодино
Договорная
Работа на семейных торжествах
Минская, Борисов
Договорная
Комплект музыкальной аппаратуры.
Минская, Столбцы
Договорная
Ведущая юбилеев, корпоративов
Минская, Борисов
Договорная
Поздравления от весёлой зайки Ляли
Минская, Солигорск
350 р.
Тамада
Минская, Минский район
100 р.
Праздничное оформление любого пространства
Минская, Другие города
Договорная
Мишка для поздравления
Минская, Слуцк
Договорная
Дед Мороз в Вилейке
Минская, Вилейка
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский