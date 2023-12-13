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Ремонт мебели в Минской области

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Борисов

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Борисов

Минская, Борисов

Рассрочка
Перетяжка мягкой мебели

0.99 р.

Перетяжка мягкой мебели

Минская, Несвиж

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ПЕРЕТЯЖКА/ ОБИВКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА/ ОБИВКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Жодино

Рассрочка
Ремонт / обивка диванов,кресел,стульев и т.д.

250 р.

Ремонт / обивка диванов,кресел,стульев и т.д.

Минская, Слуцк

Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Договорная

Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Минская, Логойск

Перетяжка мягкой мебели / РАССРОЧКА 12 мес

Договорная

Перетяжка мягкой мебели / РАССРОЧКА 12 мес

Минская, Борисов

Рассрочка
Перетяжка и ремонт. Мягкой мебели

100 р.

Перетяжка и ремонт. Мягкой мебели

Минская, Солигорск

ПЕРЕТЯЖКА- РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА- РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Борисов

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Минская, Несвиж

Перетяжка - Ремонт мягкой мебели

200 р.

Перетяжка - Ремонт мягкой мебели

Минская, Молодечно

Перетяжка диванов,кресел,стульев и т.д.

190 р.

Перетяжка диванов,кресел,стульев и т.д.

Минская, Клецк

Ремонт мягкой мебели

150 р.

Ремонт мягкой мебели

Минская, Несвиж

ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Дзержинск

Качественная перетяжка мягкой мебели

29.90 р.

Качественная перетяжка мягкой мебели

Минская, Борисов

Ремонт мягкой мебели в минске

Договорная

Ремонт мягкой мебели в минске

Минская, Солигорск

Обивка, ремонт мягкой мебели

Договорная

Обивка, ремонт мягкой мебели

Минская, Солигорск

Обивка/ Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

100 р.

Обивка/ Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

Минская, Солигорск

ПЕРЕТЯЖКА- РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА- РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Любань

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Минская, Старые Дороги

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

100 р.

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минская, Солигорск

Качественная перетяжка стульев

29.90 р.

Качественная перетяжка стульев

Минская, Борисов

Качественная перетяжка мягкой мебели

39 р.

Качественная перетяжка мягкой мебели

Минская, Березино

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Жодино

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Минская, Вилейка

Перетяжка ремонт мягкой мебели. Рассрочка доставка

Договорная

Перетяжка ремонт мягкой мебели. Рассрочка доставка

Минская, Борисов

Рассрочка
Перетяжка мягкой мебели. Рассрочка. Доставка.

Договорная

Перетяжка мягкой мебели. Рассрочка. Доставка.

Минская, Молодечно

Ремонт и перетяжка мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Ремонт и перетяжка мебели. Рассрочка 0%

Минская, Минский район

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Березино

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Березино

Минская, Березино

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Крупки

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Крупки

Минская, Крупки

Рассрочка
перетяжка мебели

Договорная

перетяжка мебели

Минская, Слуцк

Ремонт и Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Ремонт и Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Дзержинск

Покраска,реставрация

Договорная

Покраска,реставрация

Минская, Слуцк

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Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Клецк

Сборка, установка, ремонт...

Договорная

Сборка, установка, ремонт...

Минская, Жодино

Профессиональная перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Профессиональная перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минская, Жодино

Перетяжка мебели, ремонт мягкой мебели Борисов

Договорная

Перетяжка мебели, ремонт мягкой мебели Борисов

Минская, Борисов

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

Минская, Борисов

Монтаж кухонного гарнитура

Договорная

Монтаж кухонного гарнитура

Минская, Молодечно

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Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Минская, Минский район

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Минская, Дзержинск

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Смолевичи

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Слуцк

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ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

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Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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