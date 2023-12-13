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Рекламные услуги, полиграфия в Минской области

Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

200 р.

Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Информационные стенды

75 р.

Информационные стенды

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Лайтбокс световой .

680 р.

Лайтбокс световой .

Минская, Другие города

Дизайн упаковки (этикетки)

Договорная

Дизайн упаковки (этикетки)

Минская, Борисов

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Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минская, Молодечно

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Дизайн карточек для маркетплейсов

10 р.

Дизайн карточек для маркетплейсов

Минская, Воложин

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Настройка таргетированной рекламы в Inst/FB.

Договорная

Настройка таргетированной рекламы в Inst/FB.

Минская, Молодечно

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Инфографика для WB/Ozon

10 р.

Инфографика для WB/Ozon

Минская, Вилейка

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Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минская, Молодечно

Таргет/реклама

150 р.

Таргет/реклама

Минская, Другие города

Таргетолог

130 р.

Таргетолог

Минская, Молодечно

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Настройка таргетированной рекламы в Facebook/Insta

Договорная

Настройка таргетированной рекламы в Facebook/Insta

Минская, Минский район

Инфографический дизайн карточек товаров

Договорная

Инфографический дизайн карточек товаров

Минская, Минский район

Таргетированная реклама

120 р.

Таргетированная реклама

Минская, Молодечно

Световой короб, лайтбокс

Договорная

Световой короб, лайтбокс

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Инфографика для маркетплейсов

7 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минская, Клецк

Инфографика для маркетплейсов

9 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минская, Минский район

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Дизайн карточек для маркетплейса(Wildberries,Ozon)

10 р.

Дизайн карточек для маркетплейса(Wildberries,Ozon)

Минская, Минский район

Настройка рекламы в Google и Яндекс

350 р.

Настройка рекламы в Google и Яндекс

Минская, Другие города

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5 р.

Рисую логотип на заказ

Минская, Молодечно

Создам рекламный баннер

20 р.

Создам рекламный баннер

Минская, Солигорск

ИНФОГРАФИКА WB/OZON

9 р.

ИНФОГРАФИКА WB/OZON

Минская, Молодечно

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Контекстная реклама Яндекс. Добавление на карты.

150 р.

Контекстная реклама Яндекс. Добавление на карты.

Минская, Смолевичи

Услуги из других регионов

Объемные световые буквы

Договорная

Объемные световые буквы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

200 р.

Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Информационные стенды

75 р.

Информационные стенды

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Визитки, листовки, пригласительные и тд.

22 р.

Визитки, листовки, пригласительные и тд.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Печать на кружках

7.90 р.

Печать на кружках

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Изготовление баннеров

36 р.

Изготовление баннеров

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы с подсветкой

Договорная

Объемные буквы с подсветкой

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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