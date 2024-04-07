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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Минской области

Картофель семенной Гала

0.30 р.

Картофель семенной Гала

Минская, Молодечно

Картофель семенной с доставкой

0.50 р.

Картофель семенной с доставкой

Минская, Молодечно

Ива

80 р.

Ива

Минская, Узда

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Бирки садовые

2 р.

Бирки садовые

Минская, Вилейка

Договорная

Картофель

Минская, Копыль

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Лук, эхинацея

8 р.

Лук, эхинацея

Минская, Солигорск

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0.15 р.

Картофель мелкий

Минская, Солигорск

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Семенной и крупный картофель

Договорная

Семенной и крупный картофель

Минская, Слуцк

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Картофель семенной с доставкой

0.70 р.

Картофель семенной с доставкой

Минская, Слуцк

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Продажа натуральной картошки (бульбы) 0,6руб/кг

0.60 р.

Продажа натуральной картошки (бульбы) 0,6руб/кг

Минская, Логойск

Картофель сеять (СЕМЕННОЙ) выбор

0.81 р.

Картофель сеять (СЕМЕННОЙ) выбор

Минская, Жодино

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ

0.80 р.

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ

Минская, Солигорск

Картофель

0.85 р.

Картофель

Минская, Слуцк

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

0.83 р.

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

Минская, Минский район

Договорная

Картофель

Минская, Солигорск

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Флоксы

5 р.

Флоксы

Минская, Борисов

Крючки для подвязки растений

3 р.

Крючки для подвязки растений

Минская, Мядель

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Семена картофеля

0.80 р.

Семена картофеля

Минская, Солигорск

Продам картофель семенной ДОСТАВКА

0.50 р.

Продам картофель семенной ДОСТАВКА

Минская, Слуцк

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Дерево на штамбе

260 р.

Дерево на штамбе

Минская, Солигорск

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Нимфея

8 р.

Нимфея

Минская, Столбцы

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Договорная

Виноград

Минская, Вилейка

Спирея белая

10 р.

Спирея белая

Минская, Несвиж

Чага

5 р.

Чага

Минская, Червень

крокусы, лаванда

5 р.

крокусы, лаванда

Минская, Минский район

Семянная картошка

0.90 р.

Семянная картошка

Минская, Жодино

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Картофель семенной Уладар

0.50 р.

Картофель семенной Уладар

Минская, Слуцк

Георгины

6 р.

Георгины

Минская, Узда

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Картофель семенной

17 р.

Картофель семенной

Минская, Березино

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Горшок для растений

30 р.

Горшок для растений

Минская, Минский район

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Пионы

Договорная

Пионы

Минская, Столбцы

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Гиацинты

2.50 р.

Гиацинты

Минская, Слуцк

Плетистая роза

10 р.

Плетистая роза

Минская, Слуцк

Лилейник разные

7 р.

Лилейник разные

Минская, Слуцк

Клематисы разные

10 р.

Клематисы разные

Минская, Слуцк

Примулы разные

0.50 р.

Примулы разные

Минская, Слуцк

Королева Анна

0.45 р.

Королева Анна

Минская, Солигорск

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Трава газонная

290 р.

Трава газонная

Минская, Солигорск

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Самшит

15 р.

Самшит

Минская, Молодечно

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Продам

15 р.

Продам

Минская, Борисов

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25 р.

Манифест сеянка крупная

Минская, Борисов

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Черенки ивы сортовой

0.30 р.

Черенки ивы сортовой

Минская, Борисов

Картофель семенной

0.40 р.

Картофель семенной

Минская, Молодечно

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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