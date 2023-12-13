Прочие образовательные услуги в Минской области
Договорная
Контрольные и курсовые работы
Минская, Борисов
Договорная
Помощь в написании работ
Минская, Жодино
Договорная
Создам буклет, памятку на заказ . На каждое из усл
Минская, Минский район
25 р.
ЛОГОПЕД в Молодечно
Минская, Молодечно
800 р.
Инструктор по вождению
Минская, Минский район
20 р.
Помогу с написанием работ по растениеводству
Минская, Крупки
1 р.
Школьные презентации на заказ
Минская, Минский район
160 р.
Курсовые
Минская, Минский район
20 р.
Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия
Минская, Узда
Договорная
Презентация на любую тему
Минская, Жодино
Договорная
тренер по стендоффу
Минская, Солигорск
30 р.
Пишу работы по психологи
Минская, Молодечно
5 р.
Напишу сочинение/реферат/сделаю презентацию
Минская, Минский район
7 р.
Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''
Минская, Борисов
20 р.
Органайзеры для учителей.
Минская, Жодино
Договорная
Написание рефератов . Чертежей . Сбор гербария и т
Минская, Марьина Горка
Договорная
Дипломы(курсовые ПГС, СЗиС)
Минская, Минский район
Договорная
Контрольные работы, рефераты
Минская, Минский район
7 р.
напишу сочинение по русскому и белорусскому
Минская, Молодечно
20 р.
Напишу реферат, курсовую, дипломную работу.
Минская, Минский район
Договорная
Уроки вождения на ГАИ Обл,город,автодром
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
10 р.
Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
20 р.
Напишу Реферат на любую тему
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Решение задач по всем дисциплинам
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Обучение танцам услуги
Гомель
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Напишу отчёт по практике
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
10 р.
ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Анализ текста,поиск ошибок, рекомендации
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы