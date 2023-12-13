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Прочие образовательные услуги в Минской области

Контрольные и курсовые работы

Договорная

Контрольные и курсовые работы

Минская, Борисов

Помощь в написании работ

Договорная

Помощь в написании работ

Минская, Жодино

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Создам буклет, памятку на заказ . На каждое из усл

Договорная

Создам буклет, памятку на заказ . На каждое из усл

Минская, Минский район

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ЛОГОПЕД в Молодечно

25 р.

ЛОГОПЕД в Молодечно

Минская, Молодечно

800 р.

Инструктор по вождению

Минская, Минский район

Помогу с написанием работ по растениеводству

20 р.

Помогу с написанием работ по растениеводству

Минская, Крупки

Школьные презентации на заказ

1 р.

Школьные презентации на заказ

Минская, Минский район

160 р.

Курсовые

Минская, Минский район

Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия

20 р.

Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия

Минская, Узда

Презентация на любую тему

Договорная

Презентация на любую тему

Минская, Жодино

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тренер по стендоффу

Договорная

тренер по стендоффу

Минская, Солигорск

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30 р.

Пишу работы по психологи

Минская, Молодечно

5 р.

Напишу сочинение/реферат/сделаю презентацию

Минская, Минский район

Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''

7 р.

Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''

Минская, Борисов

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Органайзеры для учителей.

20 р.

Органайзеры для учителей.

Минская, Жодино

Написание рефератов . Чертежей . Сбор гербария и т

Договорная

Написание рефератов . Чертежей . Сбор гербария и т

Минская, Марьина Горка

Договорная

Дипломы(курсовые ПГС, СЗиС)

Минская, Минский район

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Контрольные работы, рефераты

Договорная

Контрольные работы, рефераты

Минская, Минский район

7 р.

напишу сочинение по русскому и белорусскому

Минская, Молодечно

Напишу реферат, курсовую, дипломную работу.

20 р.

Напишу реферат, курсовую, дипломную работу.

Минская, Минский район

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Уроки вождения на ГАИ Обл,город,автодром

Договорная

Уроки вождения на ГАИ Обл,город,автодром

Минская, Минский район

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Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Обучение танцам услуги

10 р.

Обучение танцам услуги

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Напишу отчёт по практике

10 р.

Напишу отчёт по практике

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

10 р.

ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

10 р.

Анализ текста,поиск ошибок, рекомендации

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

10 р.

Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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