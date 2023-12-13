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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Минской области

Регулятор скорости

45 р.

Регулятор скорости

Минская, Борисов

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пескоструй

1 200 р.

пескоструй

Минская, Марьина Горка

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USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.

85 р.

USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.

Минская, Борисов

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Регулятор напряжения (оборотов)

22 р.

Регулятор напряжения (оборотов)

Минская, Борисов

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Karcher k5 power control

1 100 р.

Karcher k5 power control

Минская, Борисов

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Новая Чаша алмазная Diamal 125mm (Арт. 16/2305524)

18.16 р.

Новая Чаша алмазная Diamal 125mm (Арт. 16/2305524)

Минская, Солигорск

Лампа бензиновая

20 р.

Лампа бензиновая

Минская, Солигорск

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Круг

2 р.

Круг

Минская, Молодечно

Диск отрезной, шлифовальный

15 р.

Диск отрезной, шлифовальный

Минская, Борисов

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Шнур-переходник

10 р.

Шнур-переходник

Минская, Жодино

Бур пика.

30 р.

Бур пика.

Минская, Борисов

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Аккумулятор 2А 18V + подзарядное

50 р.

Аккумулятор 2А 18V + подзарядное

Минская, Борисов

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50 р.

продам клупп производство СССР в комплекте 50 р

Минская, Борисов

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Оправка контрольная (скалка)

1 200 р.

Оправка контрольная (скалка)

Минская, Заславль

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Рулетка

15 р.

Рулетка

Минская, Руденск

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15 р.

Рулетка

Минская, Дзержинск

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универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 04

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 04

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продам.

100 р.

Продам.

Минская, Дзержинск

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Станина для установок алмазного бурения

Договорная

Станина для установок алмазного бурения

Минская, Минский район

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Диск алмазный

50 р.

Диск алмазный

Минская, Борисов

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Регулятор переменного тока

8 р.

Регулятор переменного тока

Минская, Солигорск

Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку

150 р.

Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку

Минская, Борисов

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Сверло по металлу диаметр 16мм

20 р.

Сверло по металлу диаметр 16мм

Минская, Борисов

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Аккумуляторы типа makita

120 р.

Аккумуляторы типа makita

Минская, Другие города

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Корпуса. С. Подшипниками

45 р.

Корпуса. С. Подшипниками

Минская, Клецк

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Электродвигатель

135 р.

Электродвигатель

Минская, Смолевичи

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Зарадное

30 р.

Зарадное

Минская, Столбцы

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Пневмогайковерт

200 р.

Пневмогайковерт

Минская, Червень

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Ключ к токарному патрону

Договорная

Ключ к токарному патрону

Минская, Молодечно

Номер, цифры

50 р.

Номер, цифры

Минская, Дзержинск

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Резак газовый

Договорная

Резак газовый

Минская, Молодечно

валик

10 р.

валик

Минская, Борисов

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Шлямбуры

Договорная

Шлямбуры

Минская, Молодечно

Двигатель

150 р.

Двигатель

Минская, Столбцы

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Диски по металлу

1 р.

Диски по металлу

Минская, Слуцк

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Полированная машинка

150 р.

Полированная машинка

Минская, Минский район

Штроборез BOSCH GNF 20 CA

900 р.

Штроборез BOSCH GNF 20 CA

Минская, Солигорск

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Газовый монтажный пистолет Toua GSN50

800 р.

Газовый монтажный пистолет Toua GSN50

Минская, Молодечно

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Стриппер для снятия изоляции

35 р.

Стриппер для снятия изоляции

Минская, Другие города

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Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt

50 р.

Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt

Минская, Борисов

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Твердосплавные пластины

1.50 р.

Твердосплавные пластины

Минская, Слуцк

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Строительное оборудование

50 р.

Строительное оборудование

Минская, Молодечно

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Щетки для электроинструмента

Договорная

Щетки для электроинструмента

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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