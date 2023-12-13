Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Минской области
45 р.
Регулятор скорости
Минская, Борисов
1 200 р.
пескоструй
Минская, Марьина Горка
85 р.
USB Адаптер для LXT 14.4/18В Makita.
Минская, Борисов
22 р.
Регулятор напряжения (оборотов)
Минская, Борисов
1 100 р.
Karcher k5 power control
Минская, Борисов
18.16 р.
Новая Чаша алмазная Diamal 125mm (Арт. 16/2305524)
Минская, Солигорск
20 р.
Лампа бензиновая
Минская, Солигорск
2 р.
Круг
Минская, Молодечно
15 р.
Диск отрезной, шлифовальный
Минская, Борисов
10 р.
Шнур-переходник
Минская, Жодино
30 р.
Бур пика.
Минская, Борисов
50 р.
Аккумулятор 2А 18V + подзарядное
Минская, Борисов
50 р.
продам клупп производство СССР в комплекте 50 р
Минская, Борисов
1 200 р.
Оправка контрольная (скалка)
Минская, Заславль
15 р.
Рулетка
Минская, Руденск
15 р.
Рулетка
Минская, Дзержинск
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 04
Минская, Минский район
100 р.
Продам.
Минская, Дзержинск
Договорная
Станина для установок алмазного бурения
Минская, Минский район
50 р.
Диск алмазный
Минская, Борисов
8 р.
Регулятор переменного тока
Минская, Солигорск
150 р.
Редуктор 1 ×40 на дровокол лебедку
Минская, Борисов
20 р.
Сверло по металлу диаметр 16мм
Минская, Борисов
120 р.
Аккумуляторы типа makita
Минская, Другие города
45 р.
Корпуса. С. Подшипниками
Минская, Клецк
135 р.
Электродвигатель
Минская, Смолевичи
30 р.
Зарадное
Минская, Столбцы
200 р.
Пневмогайковерт
Минская, Червень
Договорная
Ключ к токарному патрону
Минская, Молодечно
50 р.
Номер, цифры
Минская, Дзержинск
Договорная
Резак газовый
Минская, Молодечно
10 р.
валик
Минская, Борисов
Договорная
Шлямбуры
Минская, Молодечно
150 р.
Двигатель
Минская, Столбцы
1 р.
Диски по металлу
Минская, Слуцк
150 р.
Полированная машинка
Минская, Минский район
900 р.
Штроборез BOSCH GNF 20 CA
Минская, Солигорск
800 р.
Газовый монтажный пистолет Toua GSN50
Минская, Молодечно
35 р.
Стриппер для снятия изоляции
Минская, Другие города
50 р.
Фонарик под аккумуляторы Bosch Makita AEG DeWalt
Минская, Борисов
1.50 р.
Твердосплавные пластины
Минская, Слуцк
50 р.
Строительное оборудование
Минская, Молодечно
Договорная
Щетки для электроинструмента
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
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372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный