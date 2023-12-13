Товары от Куфар Маркета
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Прочие аксессуары для детей в Минской области
15 р.
Пустышки 4 шт новые(0-6)
Новое, аксессуары для детей
10 р.
Мешочек для сна
Новое, аксессуары для детей
8 р.
Круг для плавания
Новое, аксессуары для детей
15 р.
Рюкзак для защиты головы
Б/у, аксессуары для детей
5 р.
Сумочки из бусин
Новое, аксессуары для детей
69 р.
Подарки для малышей
Новое, аксессуары для детей
20 р.
Набор для девочки
Б/у, аксессуары для детей
150 р.
Конверт в коляску и муфты Leokid snug tint
Б/у, аксессуары для детей
80 р.
Мобиль на кроватку
Б/у, аксессуары для детей
35 р.
Мобиль на кроватку
Б/у, аксессуары для детей
20 р.
Грызунок Варвара
Новое, аксессуары для детей
25 р.
Мобиль в кроватку
Б/у, аксессуары для детей
45 р.
Конверт- плед на выписку и в коляску.
Новое, аксессуары для детей
5 р.
Повязка на голову ,лот
Новое, аксессуары для детей
7 р.
ОБРУЧИ
Б/у, аксессуары для детей
5 р.
Ножнички лот
Б/у, аксессуары для детей
40 р.
Конверт на выписку
Новое, аксессуары для детей
5 р.
Штрипки для комбинезончика
Новое, аксессуары для детей
15 р.
Кармашек для сада
Б/у, аксессуары для детей
3 р.
Круг для плавания
Б/у, аксессуары для детей
45 р.
Конверт для прогулок зимний
Новое, аксессуары для детей
20 р.
Ободок
Б/у, аксессуары для детей
Бесплатно
Снежные санки для мальчиков и для девочек
Б/у, аксессуары для детей
9 р.
Круг на шею
Б/у, аксессуары для детей
50 р.
Кокон гнездышко для новорожденного Dr.Hygge
Б/у, аксессуары для детей
20 р.
Детская зимняя шапка +снуд и перчатки
Новое, аксессуары для детей
120 р.
Сережки золотые для маленькой принцессы,
Б/у, аксессуары для детей
10 р.
Шапка со снудом для девочки
Б/у, аксессуары для детей
65 р.
Мобиль
Б/у, аксессуары для детей
25 р.
Кокон для новорожденного
Б/у, аксессуары для детей
15 р.
Рюкзачок, защита от падения
Б/у, аксессуары для детей
10 р.
Украшения для волос для девочки
Б/у, аксессуары для детей
50 р.
Конверт и шапочка для прогулки и выписки
Б/у, аксессуары для детей
5 р.
Поп ит
Новое, аксессуары для детей
200 р.
Коляска 2в1
Б/у, аксессуары для детей
10 р.
Пояс грелка
Новое, аксессуары для детей
Бесплатно
Отдам детские вешалки для одежды
Б/у, аксессуары для детей
13 р.
Кармашки с сад
Новое, аксессуары для детей
8 р.
Фартук,есть пятна от краски
Б/у, аксессуары для детей
Договорная
Мишка со стразами
Новое, аксессуары для детей
3 р.
Брелок новый
Новое, аксессуары для детей
5 р.
Варежки
Новое, аксессуары для детей
0.10 р.
Полубусины
Новое, аксессуары для детей
Товары с доставкой от магазинов
23 р.
Мягкая игрушка уточка лалафанфан (lalafanfan duck)
Минск, Фрунзенский
5 р.
Рожки / маски маркарадные
Минск, Фрунзенский
10 р.
Карнавальные парики / шляпы
Минск, Фрунзенский
99.20 р.
Детский чемодан Minnie Mouse НОВЫЙ, ДОСТАВКА
Минск, Ленинский
99.20 р.
Детский чемодан Холодное сердце 2 (новый) ДОСТАВКА
Минск, Ленинский
99.20 р.
Чемодан детский Куклы Лол
Минск, Ленинский
10 р.
Штрипки силиконовые прозрачные
Витебск
17 р.
Фартук для творчества
Гродно