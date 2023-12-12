logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Садовый инвентарь
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Минской области

Калуны 80р. Один.

80 р.

Калуны 80р. Один.

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Снеговая лопата

13 р.

Снеговая лопата

Минская, Борисов

badge-icon
Метла

2.50 р.

Метла

Минская, Борисов

badge-icon
Походная печь ракета+кочерга под казан,сков.чайник

40 р.

Походная печь ракета+кочерга под казан,сков.чайник

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Цветочницы

90 р.

Цветочницы

Минская, Минский район

badge-icon
Лопата для уборки снега

25 р.

Лопата для уборки снега

Минская, Борисов

badge-icon
Лопата для уборки снега БОЛЬШАЯ

40 р.

Лопата для уборки снега БОЛЬШАЯ

Минская, Борисов

badge-icon

200 р.

Клетка для цыплят

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Колун

Договорная

Колун

Минская, Молодечно

badge-icon
Плуг

209 р.

Плуг

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Лопата для уборки снега на колесах

140 р.

Лопата для уборки снега на колесах

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Катушка бухта

Бесплатно

Катушка бухта

Минская, Молодечно

Кротоотпугиватель

15 р.

Кротоотпугиватель

Минская, Крупки

badge-icon
badge-icon
Дубовая купель

333 р.

Дубовая купель

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Ножовка по металлу СССР

4 р.

Ножовка по металлу СССР

Минская, Минский район

Бочка металл

150 р.

Бочка металл

Минская, Копыль

badge-icon
badge-icon
Плуг и культиватор конный

Договорная

Плуг и культиватор конный

Минская, Несвиж

Шуфель б у металлический

11 р.

Шуфель б у металлический

Минская, Слуцк

badge-icon
Компостер ''Агроном Премиум'' 1200 л

170 р.

Компостер ''Агроном Премиум'' 1200 л

Минская, Минский район

badge-icon
Плуг

60 р.

Плуг

Минская, Молодечно

badge-icon
Плуг

Договорная

Плуг

Минская, Минский район

badge-icon
Опора для винограда

30 р.

Опора для винограда

Минская, Несвиж

badge-icon
badge-icon
Баллон,распылитель,термос.

100 р.

Баллон,распылитель,термос.

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Плуг. подвезу бесплатно Борисов Жодино.

50 р.

Плуг. подвезу бесплатно Борисов Жодино.

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Бочка на колесах

800 р.

Бочка на колесах

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Коши продам

25 р.

Коши продам

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Конный плуг

120 р.

Конный плуг

Минская, Несвиж

badge-icon
badge-icon
badge-icon
плуг

35 р.

плуг

Минская, Молодечно

ящик для яблок и груш

8 р.

ящик для яблок и груш

Минская, Жодино

badge-icon
Измельчитель овощей

280 р.

Измельчитель овощей

Минская, Клецк

badge-icon
badge-icon
Плуг

50 р.

Плуг

Минская, Борисов

badge-icon
Урна с верхом уличная и для беседки

30 р.

Урна с верхом уличная и для беседки

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бачки опрыскивателя. Жук. Он. 15.

30 р.

Бачки опрыскивателя. Жук. Он. 15.

Минская, Клецк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Окучник, борона конные и не только.

150 р.

Окучник, борона конные и не только.

Минская, Борисов

badge-icon
Мотыга новая из Советского времени

10 р.

Мотыга новая из Советского времени

Минская, Дзержинск

badge-icon
Плуг и окучник

Договорная

Плуг и окучник

Минская, Молодечно

Конные бораны

100 р.

Конные бораны

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
Плуг

95 р.

Плуг

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Окучник

70 р.

Окучник

Минская, Столбцы

badge-icon
Садовый декор

4 р.

Садовый декор

Минская, Другие города

100 р.

Борона под лошадь

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Бак нержавейка

50 р.

Бак нержавейка

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Колонка водопроводная

150 р.

Колонка водопроводная

Минская, Заславль

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода