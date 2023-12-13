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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Минской области

Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Внутренний гаражный замок

100 р.

Внутренний гаражный замок

Минская, Минский район

Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

470 р.

Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика для воротворот

400 р.

Автоматика для воротворот

Минская, Солигорск

Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

550 р.

Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Навесы Беседки Ворота Заборы

Договорная

Навесы Беседки Ворота Заборы

Минская, Молодечно

Электроприводы для распашных ворот

Договорная

Электроприводы для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика для откатных ворот. Привод для ворот

670 р.

Автоматика для откатных ворот. Привод для ворот

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ручка замок для калитки с электрозащелкой

235 р.

Ручка замок для калитки с электрозащелкой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплекты автоматики для распашных ворот

1 350 р.

Комплекты автоматики для распашных ворот

Минская, Вилейка

Комплектующие для изготовления откатных ворот

450 р.

Комплектующие для изготовления откатных ворот

Минская, Воложин

Закладные, металл для закладных

Договорная

Закладные, металл для закладных

Минская, Узда

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Засов, задвижка запорная для дверей, гаража, ворот

20 р.

Засов, задвижка запорная для дверей, гаража, ворот

Минская, Молодечно

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Шарниры, петли для ворот

Договорная

Шарниры, петли для ворот

Минская, Молодечно

Жесть изделия

5 р.

Жесть изделия

Минская, Молодечно

Штакет Европланка 110 мм,120мм, м.п.

2.90 р.

Штакет Европланка 110 мм,120мм, м.п.

Минская, Борисов

Металлоштакет,европланка

50 р.

Металлоштакет,европланка

Минская, Молодечно

Дверь с коробкой 2080*965

1 000 р.

Дверь с коробкой 2080*965

Минская, Мядель

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Стальной уголок 45х45х5 мм

15 р.

Стальной уголок 45х45х5 мм

Минская, Солигорск

Металлическое ограждения

200 р.

Металлическое ограждения

Минская, Крупки

Металлическое ограждение

300 р.

Металлическое ограждение

Минская, Крупки

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Крышки заборные

2.50 р.

Крышки заборные

Минская, Борисов

Мотор-редуктор для гаражных ворот

200 р.

Мотор-редуктор для гаражных ворот

Минская, Логойск

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П - образная планка RAL 3005 ( 30шт. По 2 метра)

5 р.

П - образная планка RAL 3005 ( 30шт. По 2 метра)

Минская, Борисов

Панель оцинк. с полимерным покрытием 2,5 м , 3D забор

59.15 р.

Панель оцинк. с полимерным покрытием 2,5 м , 3D забор

Минская, Борисов

Проволока

10 р.

Проволока

Минская, Минский район

Саморезы с прессшайбой

25 р.

Саморезы с прессшайбой

Минская, Молодечно

Нерж, 20мм

Договорная

Нерж, 20мм

Минская, Другие города

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каркас ворот

95 р.

каркас ворот

Минская, Борисов

Ограда металлическая

150 р.

Ограда металлическая

Минская, Минский район

Столбики для забора металлические

6 р.

Столбики для забора металлические

Минская, Минский район

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Петли для ворот

Договорная

Петли для ворот

Минская, Солигорск

Столбы профильные

30 р.

Столбы профильные

Минская, Вилейка

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Калитка металлическая б/у

350 р.

Калитка металлическая б/у

Минская, Борисов

Секционные гаражные ворота серии Trend

5 166 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Откатные ворота Prestige со встроенной калиткой и автоматикой

5 734 р.

Откатные ворота Prestige со встроенной калиткой и автоматикой

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Распашные ворота с калиткой серии Prestige

6 489 р.

Распашные ворота с калиткой серии Prestige

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

6 049 р.

Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Prestige

5 302 р.

Роллетные ворота серии Prestige

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

6 283 р.

Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

6 283 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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