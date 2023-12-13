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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Минской области

Влагомер

500 р.

Влагомер

Минская, Крупки

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контейнер пластиковый

60 р.

контейнер пластиковый

Минская, Минский район

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Кора сосны. Недорого

2 р.

Кора сосны. Недорого

Минская, Логойск

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Подсумок на ремень 2 шт.

20 р.

Подсумок на ремень 2 шт.

Минская, Марьина Горка

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Голубые ели ,предзаказ к новому году

60 р.

Голубые ели ,предзаказ к новому году

Минская, Молодечно

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Договорная

Шпагат сеновезальной

Минская, Борисов

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Доска (штакетник) строганая R-1,5 - 19х89х1830 мм.

1.37 р.

Доска (штакетник) строганая R-1,5 - 19х89х1830 мм.

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Продам

Договорная

Продам

Минская, Солигорск

Пожарный рукав

60 р.

Пожарный рукав

Минская, Молодечно

Треноги разборные под казан,сковор.(высылаю)

10 р.

Треноги разборные под казан,сковор.(высылаю)

Минская, Слуцк

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Пеллета топливная гранула

340 р.

Пеллета топливная гранула

Минская, Минский район

Топливный брикет RUF

280 р.

Топливный брикет RUF

Минская, Минский район

Опилки сухие

3.50 р.

Опилки сухие

Минская, Несвиж

Опилки

2 р.

Опилки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Отпугиватель птиц

140 р.

Отпугиватель птиц

Минская, Борисов

Бигбэги/баулы

Договорная

Бигбэги/баулы

Минская, Фаниполь

Бурение скважин на воду Пуховичи

Договорная

Бурение скважин на воду Пуховичи

Минская, Марьина Горка

Доставка
Рассрочка
Камни декоративные

300 р.

Камни декоративные

Минская, Солигорск

Сосны

450 р.

Сосны

Минская, Молодечно

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Шлангг

10 р.

Шлангг

Минская, Молодечно

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Чеснок

10 р.

Чеснок

Минская, Молодечно

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Расчитска снега

Договорная

Расчитска снега

Минская, Минский район

Кормушка для птиц

55 р.

Кормушка для птиц

Минская, Борисов

Перлит

Договорная

Перлит

Минская, Воложин

Договорная

Ящики пластмассовые для овощей или фруктов

Минская, Борисов

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Сани

50 р.

Сани

Минская, Фаниполь

Мельница декоративная

118 р.

Мельница декоративная

Минская, Солигорск

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Устройство автоматического полива

40 р.

Устройство автоматического полива

Минская, Минский район

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Ванна

60 р.

Ванна

Минская, Марьина Горка

Опилки

4.40 р.

Опилки

Минская, Смолевичи

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Яблоки

2 р.

Яблоки

Минская, Молодечно

0.27 р.

Мешок сетчатый 45*75

Минская, Слуцк

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Дровокол дровокольный станок

Договорная

Дровокол дровокольный станок

Минская, Минский район

Ёмкость

400 р.

Ёмкость

Минская, Жодино

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Плёнка укрывная

Договорная

Плёнка укрывная

Минская, Слуцк

Ручная колонка для воды

100 р.

Ручная колонка для воды

Минская, Борисов

Декоративный фонтан ''Водовозка'' для дачи(дома)

2 500 р.

Декоративный фонтан ''Водовозка'' для дачи(дома)

Минская, Фаниполь

Живоловушка

1 р.

Живоловушка

Минская, Молодечно

Цистерна металлическая

900 р.

Цистерна металлическая

Минская, Логойск

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Опилки

100 р.

Опилки

Минская, Борисов

Агроткань

150 р.

Агроткань

Минская, Минский район

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Шина для минипилы (сучкореза)

11 р.

Шина для минипилы (сучкореза)

Минская, Минский район

Евро куб

120 р.

Евро куб

Минская, Дзержинск

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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