Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Минской области
500 р.
Влагомер
Минская, Крупки
60 р.
контейнер пластиковый
Минская, Минский район
2 р.
Кора сосны. Недорого
Минская, Логойск
20 р.
Подсумок на ремень 2 шт.
Минская, Марьина Горка
60 р.
Голубые ели ,предзаказ к новому году
Минская, Молодечно
Договорная
Шпагат сеновезальной
Минская, Борисов
1.37 р.
Доска (штакетник) строганая R-1,5 - 19х89х1830 мм.
Минская, Фаниполь
Договорная
Продам
Минская, Солигорск
60 р.
Пожарный рукав
Минская, Молодечно
10 р.
Треноги разборные под казан,сковор.(высылаю)
Минская, Слуцк
340 р.
Пеллета топливная гранула
Минская, Минский район
280 р.
Топливный брикет RUF
Минская, Минский район
3.50 р.
Опилки сухие
Минская, Несвиж
2 р.
Опилки
Минская, Другие города
140 р.
Отпугиватель птиц
Минская, Борисов
Договорная
Бигбэги/баулы
Минская, Фаниполь
Договорная
Бурение скважин на воду Пуховичи
Минская, Марьина Горка
300 р.
Камни декоративные
Минская, Солигорск
450 р.
Сосны
Минская, Молодечно
10 р.
Шлангг
Минская, Молодечно
10 р.
Чеснок
Минская, Молодечно
Договорная
Расчитска снега
Минская, Минский район
55 р.
Кормушка для птиц
Минская, Борисов
Договорная
Перлит
Минская, Воложин
Договорная
Ящики пластмассовые для овощей или фруктов
Минская, Борисов
50 р.
Сани
Минская, Фаниполь
118 р.
Мельница декоративная
Минская, Солигорск
40 р.
Устройство автоматического полива
Минская, Минский район
60 р.
Ванна
Минская, Марьина Горка
4.40 р.
Опилки
Минская, Смолевичи
2 р.
Яблоки
Минская, Молодечно
0.27 р.
Мешок сетчатый 45*75
Минская, Слуцк
Договорная
Дровокол дровокольный станок
Минская, Минский район
400 р.
Ёмкость
Минская, Жодино
Договорная
Плёнка укрывная
Минская, Слуцк
100 р.
Ручная колонка для воды
Минская, Борисов
2 500 р.
Декоративный фонтан ''Водовозка'' для дачи(дома)
Минская, Фаниполь
1 р.
Живоловушка
Минская, Молодечно
900 р.
Цистерна металлическая
Минская, Логойск
100 р.
Опилки
Минская, Борисов
150 р.
Агроткань
Минская, Минский район
11 р.
Шина для минипилы (сучкореза)
Минская, Минский район
120 р.
Евро куб
Минская, Дзержинск
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный