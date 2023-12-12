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Товары от Куфар Маркета

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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Минской области

Преставка

25 р.

Преставка

Минская, Жодино

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светодиодная вспышка свет рампы 40W DJ мигающий св

80 р.

светодиодная вспышка свет рампы 40W DJ мигающий св

Минская, Дзержинск

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Видео-запчасти

10 р.

Видео-запчасти

Минская, Жодино

Светодиодный экран IP67 (уличный)

2 700 р.

Светодиодный экран IP67 (уличный)

Минская, Минский район

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Настройка смарт телевизоров, андроид-приставок, пр

Договорная

Настройка смарт телевизоров, андроид-приставок, пр

Минская, Молодечно

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Динамик

6 р.

Динамик

Минская, Фаниполь

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Радиолампы

Договорная

Радиолампы

Минская, Молодечно

Спутниковая тарелка

20 р.

Спутниковая тарелка

Минская, Жодино

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Приемник цифрового ТВ BBK

40 р.

Приемник цифрового ТВ BBK

Минская, Жодино

3D очки

10 р.

3D очки

Минская, Минский район

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Google Cromecast

20 р.

Google Cromecast

Минская, Минский район

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Телевизор

130 р.

Телевизор

Минская, Солигорск

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Кронштейн

15 р.

Кронштейн

Минская, Жодино

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Планшет-телефон

100 р.

Планшет-телефон

Минская, Молодечно

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Матричный коммутатор

Договорная

Матричный коммутатор

Минская, Другие города

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Фильмоскоп СССР

Договорная

Фильмоскоп СССР

Минская, Другие города

Проигриватель 70р.

70 р.

Проигриватель 70р.

Минская, Слуцк

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Плата телевизор haier

50 р.

Плата телевизор haier

Минская, Марьина Горка

Кронштейн для телевизора

29 р.

Кронштейн для телевизора

Минская, Молодечно

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Телефон Панасоник

70 р.

Телефон Панасоник

Минская, Борисов

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Телевизор

600 р.

Телевизор

Минская, Слуцк

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Кассеты

Договорная

Кассеты

Минская, Борисов

Видео регистратор (видеонаблюдение)

30 р.

Видео регистратор (видеонаблюдение)

Минская, Узда

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Антенна

30 р.

Антенна

Минская, Молодечно

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TCL TS9030

1 299 р.

TCL TS9030

Минская, Борисов

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Пульт к телевизору

10 р.

Пульт к телевизору

Минская, Молодечно

Приставка Xiaomi tv Stick (Арт.15/2300936)

82.42 р.

Приставка Xiaomi tv Stick (Арт.15/2300936)

Минская, Солигорск

Приставка цветомузыкальная

60 р.

Приставка цветомузыкальная

Минская, Другие города

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Спутниковая антенна 90 см ... ( б/у ) ...

50 р.

Спутниковая антенна 90 см ... ( б/у ) ...

Минская, Борисов

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Видеомагнитофон Panasonic NV-SJ500

50 р.

Видеомагнитофон Panasonic NV-SJ500

Минская, Крупки

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Видиомагнитофон

20 р.

Видиомагнитофон

Минская, Молодечно

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Повторно кратковременный3/2 мин

5 р.

Повторно кратковременный3/2 мин

Минская, Смолевичи

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смарт-приставка

50 р.

смарт-приставка

Минская, Молодечно

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Кабель Oehlbach

90 р.

Кабель Oehlbach

Минская, Минский район

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Приставка Apple tv 3-е поколение

Договорная

Приставка Apple tv 3-е поколение

Минская, Слуцк

Dvd проигрыватель

25 р.

Dvd проигрыватель

Минская, Слуцк

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Антенна, самовывоз из Мачулищ

Бесплатно

Антенна, самовывоз из Мачулищ

Минская, Минский район

Подставка для ТВ

20 р.

Подставка для ТВ

Минская, Заславль

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пульт для телевизора СССР цветного.Горизонт

7 р.

пульт для телевизора СССР цветного.Горизонт

Минская, Жодино

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Кабель HDTV-HDTV, 2 метра

10 р.

Кабель HDTV-HDTV, 2 метра

Минская, Минский район

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Трансформатор ТСТ 137

25 р.

Трансформатор ТСТ 137

Минская, Борисов

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Пульт от ТВ Витязь

10 р.

Пульт от ТВ Витязь

Минская, Жодино

Подставка под телевизор до 70 дюймов

222 р.

Подставка под телевизор до 70 дюймов

Минская, Смолевичи

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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