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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Минской области

Muller Телескопическая складная гладильная доска

250 р.

Muller Телескопическая складная гладильная доска

Минская, Минский район

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Доска гладильная для рукавов (Арт.1/230681)

4.10 р.

Доска гладильная для рукавов (Арт.1/230681)

Минская, Солигорск

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Минская, Жодино

Распошивальная (плоскошовная) бытовая машина

600 р.

Распошивальная (плоскошовная) бытовая машина

Минская, Клецк

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Машина вязальная НЕВА-5

120 р.

Машина вязальная НЕВА-5

Минская, Молодечно

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Прялка с электроприводом

50 р.

Прялка с электроприводом

Минская, Молодечно

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Сушилка для обуви раздвижная

10 р.

Сушилка для обуви раздвижная

Минская, Жодино

Центрифуга

70 р.

Центрифуга

Минская, Минский район

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гладильная доска

15 р.

гладильная доска

Минская, Солигорск

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Нитки швейные

17 р.

Нитки швейные

Минская, Минский район

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Гладильная доска для рубашек

15 р.

Гладильная доска для рубашек

Минская, Солигорск

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Машинка для стрижки овец

150 р.

Машинка для стрижки овец

Минская, Солигорск

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Гладильная доска DeLonghi active board ADS3600

1 350 р.

Гладильная доска DeLonghi active board ADS3600

Минская, Молодечно

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Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Минская, Борисов

Доска гладильная для рукавов

10 р.

Доска гладильная для рукавов

Минская, Минский район

Ножницы швейные

20 р.

Ножницы швейные

Минская, Молодечно

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Электродвигатель

Договорная

Электродвигатель

Минская, Борисов

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пятновыводитель

18.60 р.

пятновыводитель

Минская, Жодино

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Швейная машинка ножная

100 р.

Швейная машинка ножная

Минская, Минский район

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Коробка для швейных принадлежностей

30 р.

Коробка для швейных принадлежностей

Минская, Солигорск

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машинка для удаления катышков

30 р.

машинка для удаления катышков

Минская, Слуцк

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Гладильная доска

70 р.

Гладильная доска

Минская, Минский район

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Нитки швейные

23 р.

Нитки швейные

Минская, Солигорск

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15 р.

Гладильные доски

Минская, Солигорск

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Отпариватель в отличном состоянии

120 р.

Отпариватель в отличном состоянии

Минская, Марьина Горка

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Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Минская, Марьина Горка

Гладильные доски

15 р.

Гладильные доски

Минская, Солигорск

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Швейные аксессуары

5 р.

Швейные аксессуары

Минская, Солигорск

Ажурная каретка для Silver reed

650 р.

Ажурная каретка для Silver reed

Минская, Минский район

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Автоматический сменник цвета для Silver reed SK280

750 р.

Автоматический сменник цвета для Silver reed SK280

Минская, Минский район

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Машинка для удаления катышек

40 р.

Машинка для удаления катышек

Минская, Жодино

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Сушильная машина

120 р.

Сушильная машина

Минская, Марьина Горка

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Шейвер для одежды

Договорная

Шейвер для одежды

Минская, Солигорск

Иглы промышленные 130

Договорная

Иглы промышленные 130

Минская, Жодино

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Иглы для промышленных машин

Договорная

Иглы для промышленных машин

Минская, Жодино

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Машинка для катышков

6 р.

Машинка для катышков

Минская, Борисов

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Гладильный рукав

20 р.

Гладильный рукав

Минская, Жодино

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Доска гладильная

35 р.

Доска гладильная

Минская, Логойск

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Японская вязальная машина silver reed SK700

1 700 р.

Японская вязальная машина silver reed SK700

Минская, Минский район

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Утюг

Договорная

Утюг

Минская, Слуцк

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Чехол для гладильной доски.

20 р.

Чехол для гладильной доски.

Минская, Борисов

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Удаление катышек

18 р.

Удаление катышек

Минская, Жодино

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Устройство для вязки (вязания) Винтаж В коллекцию

19 р.

Устройство для вязки (вязания) Винтаж В коллекцию

Минская, Столбцы

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Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Онлайн-заказ

35.68 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Онлайн-заказ

40 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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