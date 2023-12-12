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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Минской области

Для мытья окон

30 р.

Для мытья окон

Минская, Молодечно

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Karcher FC3 електрошвабра

400 р.

Karcher FC3 електрошвабра

Минская, Солигорск

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Электрическая беспроводная щетка

10 р.

Электрическая беспроводная щетка

Минская, Солигорск

Паровая швабра

50 р.

Паровая швабра

Минская, Слуцк

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Метелка для пыли

8 р.

Метелка для пыли

Минская, Борисов

СКИДКА 11.11 Электрошвабра Karcher FC 5 (Арт.15/2300312)

261.04 р.

СКИДКА 11.11 Электрошвабра Karcher FC 5 (Арт.15/2300312)

Минская, Солигорск

Пылесос

450 р.

Пылесос

Минская, Борисов

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Этектрошвабра Karcher

700 р.

Этектрошвабра Karcher

Минская, Молодечно

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Электрический веник Karcher

200 р.

Электрический веник Karcher

Минская, Жодино

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Стеклоочиститель Thomas

100 р.

Стеклоочиститель Thomas

Минская, Борисов

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Отпариватель 70 руб

70 р.

Отпариватель 70 руб

Минская, Жодино

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Продам.Вертикальная швабра Kercher.б/у.цена 500 б.

500 р.

Продам.Вертикальная швабра Kercher.б/у.цена 500 б.

Минская, Заславль

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Робот швабра Mopping Robot RS6 (Арт. 1/230556)

39.48 р.

Робот швабра Mopping Robot RS6 (Арт. 1/230556)

Минская, Солигорск

Утюг работает на пару

10 р.

Утюг работает на пару

Минская, Крупки

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Сифон

130 р.

Сифон

Минская, Фаниполь

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KARCHER HD 10-40B

4 999 р.

KARCHER HD 10-40B

Минская, Борисов

Насадки для пылесоса

Договорная

Насадки для пылесоса

Минская, Жодино

Керхер к5

600 р.

Керхер к5

Минская, Другие города

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Karcher

450 р.

Karcher

Минская, Молодечно

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Электро щётка пылесос.

15 р.

Электро щётка пылесос.

Минская, Слуцк

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Кипятильник непрерывного действия КНЭ-25-М2 СССР

20 р.

Кипятильник непрерывного действия КНЭ-25-М2 СССР

Минская, Дзержинск

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Фильтр для пылесосов Evolution

16 р.

Фильтр для пылесосов Evolution

Минская, Молодечно

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Щётки для пылесоса ссср

10 р.

Щётки для пылесоса ссср

Минская, Борисов

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Садовый пылесос

190 р.

Садовый пылесос

Минская, Минский район

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Насадка пескоструйеая на karcher

Договорная

Насадка пескоструйеая на karcher

Минская, Жодино

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Кёрхер

100 р.

Кёрхер

Минская, Другие города

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Робот мойщик окон Hurt C6

750 р.

Робот мойщик окон Hurt C6

Минская, Старые Дороги

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Договорная

Комплектующие к пылесосу Karcher SE 6.100

Минская, Жодино

Пісталет да мыйні Кёрхар (пад скабу)

120 р.

Пісталет да мыйні Кёрхар (пад скабу)

Минская, Молодечно

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Паровая швабра AENO SM1 ASM0001

200 р.

Паровая швабра AENO SM1 ASM0001

Минская, Молодечно

Реле времени

5 р.

Реле времени

Минская, Солигорск

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Активатор со шкивом

10 р.

Активатор со шкивом

Минская, Солигорск

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Турбощётки. Цептер&Ноунейм.

Договорная

Турбощётки. Цептер&Ноунейм.

Минская, Солигорск

Kercher фильтр для очистки воды

20 р.

Kercher фильтр для очистки воды

Минская, Молодечно

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Щётка для стёкол магнитная двухсторонняя

5 р.

Щётка для стёкол магнитная двухсторонняя

Минская, Солигорск

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Электровеник К65 plus

60 р.

Электровеник К65 plus

Минская, Солигорск

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Стералиная машина

650 р.

Стералиная машина

Минская, Солигорск

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Пылесос Philips

105 р.

Пылесос Philips

Минская, Борисов

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Щётка '' водосгон'' для мойки стекла, телескопичес

8 р.

Щётка '' водосгон'' для мойки стекла, телескопичес

Минская, Старые Дороги

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Промышленная поломоечная машина fiorentini.

1 600 р.

Промышленная поломоечная машина fiorentini.

Минская, Слуцк

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Щётка от шерсти

8 р.

Щётка от шерсти

Минская, Дзержинск

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Керхер для мойки окон

100 р.

Керхер для мойки окон

Минская, Борисов

Стеклоочиститель Kercher

100 р.

Стеклоочиститель Kercher

Минская, Фаниполь

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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