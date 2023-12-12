Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Минской области
30 р.
Для мытья окон
Минская, Молодечно
400 р.
Karcher FC3 електрошвабра
Минская, Солигорск
10 р.
Электрическая беспроводная щетка
Минская, Солигорск
50 р.
Паровая швабра
Минская, Слуцк
8 р.
Метелка для пыли
Минская, Борисов
261.04 р.
СКИДКА 11.11 Электрошвабра Karcher FC 5 (Арт.15/2300312)
Минская, Солигорск
450 р.
Пылесос
Минская, Борисов
700 р.
Этектрошвабра Karcher
Минская, Молодечно
200 р.
Электрический веник Karcher
Минская, Жодино
100 р.
Стеклоочиститель Thomas
Минская, Борисов
70 р.
Отпариватель 70 руб
Минская, Жодино
500 р.
Продам.Вертикальная швабра Kercher.б/у.цена 500 б.
Минская, Заславль
39.48 р.
Робот швабра Mopping Robot RS6 (Арт. 1/230556)
Минская, Солигорск
10 р.
Утюг работает на пару
Минская, Крупки
130 р.
Сифон
Минская, Фаниполь
4 999 р.
KARCHER HD 10-40B
Минская, Борисов
Договорная
Насадки для пылесоса
Минская, Жодино
600 р.
Керхер к5
Минская, Другие города
450 р.
Karcher
Минская, Молодечно
15 р.
Электро щётка пылесос.
Минская, Слуцк
20 р.
Кипятильник непрерывного действия КНЭ-25-М2 СССР
Минская, Дзержинск
16 р.
Фильтр для пылесосов Evolution
Минская, Молодечно
10 р.
Щётки для пылесоса ссср
Минская, Борисов
190 р.
Садовый пылесос
Минская, Минский район
Договорная
Насадка пескоструйеая на karcher
Минская, Жодино
100 р.
Кёрхер
Минская, Другие города
750 р.
Робот мойщик окон Hurt C6
Минская, Старые Дороги
Договорная
Комплектующие к пылесосу Karcher SE 6.100
Минская, Жодино
120 р.
Пісталет да мыйні Кёрхар (пад скабу)
Минская, Молодечно
200 р.
Паровая швабра AENO SM1 ASM0001
Минская, Молодечно
5 р.
Реле времени
Минская, Солигорск
10 р.
Активатор со шкивом
Минская, Солигорск
Договорная
Турбощётки. Цептер&Ноунейм.
Минская, Солигорск
20 р.
Kercher фильтр для очистки воды
Минская, Молодечно
5 р.
Щётка для стёкол магнитная двухсторонняя
Минская, Солигорск
60 р.
Электровеник К65 plus
Минская, Солигорск
650 р.
Стералиная машина
Минская, Солигорск
105 р.
Пылесос Philips
Минская, Борисов
8 р.
Щётка '' водосгон'' для мойки стекла, телескопичес
Минская, Старые Дороги
1 600 р.
Промышленная поломоечная машина fiorentini.
Минская, Слуцк
8 р.
Щётка от шерсти
Минская, Дзержинск
100 р.
Керхер для мойки окон
Минская, Борисов
100 р.
Стеклоочиститель Kercher
Минская, Фаниполь
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный