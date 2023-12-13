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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Минской области

Электро духовка

50 р.

Электро духовка

Минская, Слуцк

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Слайсер Eksi

750 р.

Слайсер Eksi

Минская, Борисов

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Кулер для воды

80 р.

Кулер для воды

Минская, Борисов

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Самовар электрический

50 р.

Самовар электрический

Минская, Борисов

Духовная печь мини

40 р.

Духовная печь мини

Минская, Борисов

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Овощерезка EKM026 ESPERANZA ELECTRIC GRATER CAPRESE

80 р.

Овощерезка EKM026 ESPERANZA ELECTRIC GRATER CAPRESE

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Овощерезка EKM027 ESPERANZA MULTIFUNCTIONAL KITCHEN ROBOT PANZANELLA

110 р.

Овощерезка EKM027 ESPERANZA MULTIFUNCTIONAL KITCHEN ROBOT PANZANELLA

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Электросковорода Galaxy GL2664

70 р.

Электросковорода Galaxy GL2664

Минская, Борисов

Кулер для воды

200 р.

Кулер для воды

Минская, Борисов

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Кухонная машина

150 р.

Кухонная машина

Минская, Солигорск

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Найсер Дайсер

30 р.

Найсер Дайсер

Минская, Молодечно

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Соковыжималка

20 р.

Соковыжималка

Минская, Солигорск

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Съемные панели для мульти пекаря Polaris PST0505

30 р.

Съемные панели для мульти пекаря Polaris PST0505

Минская, Любань

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электропечь maunfeld

400 р.

электропечь maunfeld

Минская, Слуцк

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Электрошашлычница

35 р.

Электрошашлычница

Минская, Минский район

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Фондю новый в упаковке ( сыр, шоколад).

150 р.

Фондю новый в упаковке ( сыр, шоколад).

Минская, Минский район

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Соковарка

70 р.

Соковарка

Минская, Молодечно

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Электросепаратор

170 р.

Электросепаратор

Минская, Молодечно

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Сменные панели для мультипекаря REDMOND вафли

45 р.

Сменные панели для мультипекаря REDMOND вафли

Минская, Фаниполь

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Сменные панели для мультипекаря Redmond Орешки

45 р.

Сменные панели для мультипекаря Redmond Орешки

Минская, Фаниполь

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Ростер (мини-печь) с конвекцией Artel MD-3618L

170 р.

Ростер (мини-печь) с конвекцией Artel MD-3618L

Минская, Минский район

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Термопот

120 р.

Термопот

Минская, Смолевичи

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Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)

60 р.

Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)

Минская, Борисов

Для блендера и миксера

8 р.

Для блендера и миксера

Минская, Слуцк

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Мультикухня erisson mb-001

24.92 р.

Мультикухня erisson mb-001

Минская, Молодечно

Ломтерезка Zelmer ZFS0916S

120 р.

Ломтерезка Zelmer ZFS0916S

Минская, Молодечно

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Система вентиляции Systemair RSI 70- б/у

500 р.

Система вентиляции Systemair RSI 70- б/у

Минская, Молодечно

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Бутербродница Holt

40 р.

Бутербродница Holt

Минская, Фаниполь

Электроперечница

13 р.

Электроперечница

Минская, Борисов

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Всё для печи могу отправить почтой

80 р.

Всё для печи могу отправить почтой

Минская, Любань

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Фильтр кувшин для воды Brita Marella XL.(Арт. 16/2304999)

44.04 р.

Фильтр кувшин для воды Brita Marella XL.(Арт. 16/2304999)

Минская, Солигорск

Настольные весы Digital Scale (Арт.1/230661)

21.14 р.

Настольные весы Digital Scale (Арт.1/230661)

Минская, Солигорск

Электрический штопор 5в1 CIRCLE JOY

30 р.

Электрический штопор 5в1 CIRCLE JOY

Минская, Солигорск

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Электрическая печь

170 р.

Электрическая печь

Минская, Солигорск

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Электроштопор Xiaomi Huo Hou

50 р.

Электроштопор Xiaomi Huo Hou

Минская, Фаниполь

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Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812

190 р.

Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812

Минская, Борисов

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Мультипечь Delimano

250 р.

Мультипечь Delimano

Минская, Борисов

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Фильтр для воды

5 р.

Фильтр для воды

Минская, Борисов

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Раскатка для пиццы

1 800 р.

Раскатка для пиццы

Минская, Борисов

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Соковыжималка

50 р.

Соковыжималка

Минская, Солигорск

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ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПОДВЕСНОЙ

150 р.

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПОДВЕСНОЙ

Минская, Молодечно

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Егуртница

Договорная

Егуртница

Минская, Солигорск

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Кулер для воды с холодильником

320 р.

Кулер для воды с холодильником

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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