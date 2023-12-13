Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Минской области
50 р.
Электро духовка
Минская, Слуцк
750 р.
Слайсер Eksi
Минская, Борисов
80 р.
Кулер для воды
Минская, Борисов
50 р.
Самовар электрический
Минская, Борисов
40 р.
Духовная печь мини
Минская, Борисов
80 р.
Овощерезка EKM026 ESPERANZA ELECTRIC GRATER CAPRESE
Минская, Минский район
110 р.
Овощерезка EKM027 ESPERANZA MULTIFUNCTIONAL KITCHEN ROBOT PANZANELLA
Минская, Минский район
70 р.
Электросковорода Galaxy GL2664
Минская, Борисов
200 р.
Кулер для воды
Минская, Борисов
150 р.
Кухонная машина
Минская, Солигорск
30 р.
Найсер Дайсер
Минская, Молодечно
20 р.
Соковыжималка
Минская, Солигорск
30 р.
Съемные панели для мульти пекаря Polaris PST0505
Минская, Любань
400 р.
электропечь maunfeld
Минская, Слуцк
35 р.
Электрошашлычница
Минская, Минский район
150 р.
Фондю новый в упаковке ( сыр, шоколад).
Минская, Минский район
70 р.
Соковарка
Минская, Молодечно
170 р.
Электросепаратор
Минская, Молодечно
45 р.
Сменные панели для мультипекаря REDMOND вафли
Минская, Фаниполь
45 р.
Сменные панели для мультипекаря Redmond Орешки
Минская, Фаниполь
170 р.
Ростер (мини-печь) с конвекцией Artel MD-3618L
Минская, Минский район
120 р.
Термопот
Минская, Смолевичи
60 р.
Индукционный капучинатор Kitfort KT-711 (8442)
Минская, Борисов
8 р.
Для блендера и миксера
Минская, Слуцк
24.92 р.
Мультикухня erisson mb-001
Минская, Молодечно
120 р.
Ломтерезка Zelmer ZFS0916S
Минская, Молодечно
500 р.
Система вентиляции Systemair RSI 70- б/у
Минская, Молодечно
40 р.
Бутербродница Holt
Минская, Фаниполь
13 р.
Электроперечница
Минская, Борисов
80 р.
Всё для печи могу отправить почтой
Минская, Любань
44.04 р.
Фильтр кувшин для воды Brita Marella XL.(Арт. 16/2304999)
Минская, Солигорск
21.14 р.
Настольные весы Digital Scale (Арт.1/230661)
Минская, Солигорск
30 р.
Электрический штопор 5в1 CIRCLE JOY
Минская, Солигорск
170 р.
Электрическая печь
Минская, Солигорск
50 р.
Электроштопор Xiaomi Huo Hou
Минская, Фаниполь
190 р.
Мульти пекарь Breaktime Moulinex SW611812
Минская, Борисов
250 р.
Мультипечь Delimano
Минская, Борисов
5 р.
Фильтр для воды
Минская, Борисов
1 800 р.
Раскатка для пиццы
Минская, Борисов
50 р.
Соковыжималка
Минская, Солигорск
150 р.
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПОДВЕСНОЙ
Минская, Молодечно
Договорная
Егуртница
Минская, Солигорск
320 р.
Кулер для воды с холодильником
Минская, Солигорск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный