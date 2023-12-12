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Прочая техника для красоты и здоровья
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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Минской области

250 р.

Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40

Минская, Минский район

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Массажёр расческа

7 р.

Массажёр расческа

Минская, Молодечно

Корректор осанки

30 р.

Корректор осанки

Минская, Столбцы

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Пояс для похудения Abtronic

15 р.

Пояс для похудения Abtronic

Минская, Марьина Горка

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Бигуди

9 р.

Бигуди

Минская, Слуцк

Тату машинка

100 р.

Тату машинка

Минская, Молодечно

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Ночник ,светильник

15 р.

Ночник ,светильник

Минская, Молодечно

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XROS

35 р.

XROS

Минская, Борисов

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Лосьон для моментального загара

135 р.

Лосьон для моментального загара

Минская, Молодечно

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Ультразвуковая чистка лица

30 р.

Ультразвуковая чистка лица

Минская, Борисов

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Ингалятор Microlife Neb 50

70 р.

Ингалятор Microlife Neb 50

Минская, Несвиж

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Весы,до 20 кг.

Договорная

Весы,до 20 кг.

Минская, Смолевичи

Массажные банки

25 р.

Массажные банки

Минская, Логойск

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Аппарат для очищения кожи лица SkinPro sonic 3-в-1

111 р.

Аппарат для очищения кожи лица SkinPro sonic 3-в-1

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Лампа фотополимеризационная

150 р.

Лампа фотополимеризационная

Минская, Борисов

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DVD samsung

Договорная

DVD samsung

Минская, Борисов

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Массажёр микротоки для лица Гуа ша

40 р.

Массажёр микротоки для лица Гуа ша

Минская, Борисов

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Сауна для лица Vitek VT-2220

44 р.

Сауна для лица Vitek VT-2220

Минская, Жодино

Сушилка для рук Ballu

50 р.

Сушилка для рук Ballu

Минская, Жодино

Пояс для похудения

55 р.

Пояс для похудения

Минская, Борисов

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Дарсонваль Gezatone Biolift 4 118

60 р.

Дарсонваль Gezatone Biolift 4 118

Минская, Солигорск

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Для похудения

25 р.

Для похудения

Минская, Минский район

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Ювелирные весы

10 р.

Ювелирные весы

Минская, Минский район

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Дарсонваль Gezatone Biolift4

100 р.

Дарсонваль Gezatone Biolift4

Минская, Молодечно

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Массажёр для лица

15 р.

Массажёр для лица

Минская, Молодечно

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СКИДКА Термопистолет инжектор TPS-III Эвидент (а.43-025754)

1 169 р.

СКИДКА Термопистолет инжектор TPS-III Эвидент (а.43-025754)

Минская, Слуцк

Доставка
Аппарат для электроэпиляции

1 450 р.

Аппарат для электроэпиляции

Минская, Жодино

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Увлажнитель для лица компактный

12.50 р.

Увлажнитель для лица компактный

Минская, Минский район

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Машинка для полировки волос

200 р.

Машинка для полировки волос

Минская, Борисов

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Весы напольные Microlife

15 р.

Весы напольные Microlife

Минская, Дзержинск

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Облучатель ультрафиолетовый ''Солнышко'' ОУФК-03

150 р.

Облучатель ультрафиолетовый ''Солнышко'' ОУФК-03

Минская, Молодечно

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Облучатель ультрафиолетовый ''Солнышко''

250 р.

Облучатель ультрафиолетовый ''Солнышко''

Минская, Молодечно

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Щипцы для капсуляции волос

60 р.

Щипцы для капсуляции волос

Минская, Другие города

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Красота и здоровье

20 р.

Красота и здоровье

Минская, Слуцк

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Машинка д

130 р.

Машинка д

Минская, Солигорск

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Турманиевый ковер NUGA BEST NM-2500

450 р.

Турманиевый ковер NUGA BEST NM-2500

Минская, Слуцк

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Массажёр для тела

40 р.

Массажёр для тела

Минская, Жодино

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Массажёры 2 шт

2.50 р.

Массажёры 2 шт

Минская, Борисов

Солярий Opal mini max

3 000 р.

Солярий Opal mini max

Минская, Молодечно

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Массажёр

10 р.

Массажёр

Минская, Солигорск

Весы напольные POLARIS

20 р.

Весы напольные POLARIS

Минская, Жодино

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Тату машинка и блок питания

450 р.

Тату машинка и блок питания

Минская, Жодино

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Плойка для волос

25 р.

Плойка для волос

Минская, Смолевичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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