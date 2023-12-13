logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Прочая сантехника
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Минской области

Клапан обр. Ду 40 пруж.

22.30 р.

Клапан обр. Ду 40 пруж.

Минская, Минский район

Клапан обр.19с80р Ду40

63 р.

Клапан обр.19с80р Ду40

Минская, Минский район

Клапан ручной прямой Ду15

37 р.

Клапан ручной прямой Ду15

Минская, Минский район

Договорная

Сварочные работы

Минская, Молодечно

badge-icon
Клапан обратный межфланцевый

14.40 р.

Клапан обратный межфланцевый

Минская, Минский район

Клапан угловой отсечной Ду 15

11 р.

Клапан угловой отсечной Ду 15

Минская, Минский район

Задвижка кран ду50

Договорная

Задвижка кран ду50

Минская, Минский район

Вентиль термостатический новый

10 р.

Вентиль термостатический новый

Минская, Марьина Горка

Бочка цементовоз

3 300 р.

Бочка цементовоз

Минская, Узда

Терморегулятор проводной

80 р.

Терморегулятор проводной

Минская, Фаниполь

badge-icon
Реле давления для водяной станции

35 р.

Реле давления для водяной станции

Минская, Другие города

badge-icon
Клапан ручной угловой Ду15

14.70 р.

Клапан ручной угловой Ду15

Минская, Минский район

Клапан ручной угловой Ду20

14.70 р.

Клапан ручной угловой Ду20

Минская, Минский район

Футорка оц. Ду 32х15

1.60 р.

Футорка оц. Ду 32х15

Минская, Минский район

Отопительный котел ТШ-1000

200 р.

Отопительный котел ТШ-1000

Минская, Червень

Клапан обр. ду 20 пруж.

6.40 р.

Клапан обр. ду 20 пруж.

Минская, Минский район

Клапан прямой отсечной Ду15

14.10 р.

Клапан прямой отсечной Ду15

Минская, Минский район

Колено с настенным креплением

15.20 р.

Колено с настенным креплением

Минская, Минский район

Кран шаровый резьбовой и фланцевый

Договорная

Кран шаровый резьбовой и фланцевый

Минская, Молодечно

Трос сантехнический Zox 13мм 10 метров

40 р.

Трос сантехнический Zox 13мм 10 метров

Минская, Молодечно

КТР в ком. в изол. Ду 50 (59-63 мм) 2'' М8/10

0.50 р.

КТР в ком. в изол. Ду 50 (59-63 мм) 2'' М8/10

Минская, Минский район

Люк ревезионный

7 р.

Люк ревезионный

Минская, Слуцк

badge-icon
Бак пласмассовый

190 р.

Бак пласмассовый

Минская, Минский район

badge-icon
Бак для воды

30 р.

Бак для воды

Минская, Слуцк

badge-icon
Стекло для сварочной маски 110х90мм.

1.50 р.

Стекло для сварочной маски 110х90мм.

Минская, Борисов

Кнопка для сливной арматуры

10 р.

Кнопка для сливной арматуры

Минская, Молодечно

Договорная

Продам политиленку для вады

Минская, Вилейка

badge-icon
Редуктор углекислотный УР6-6

50 р.

Редуктор углекислотный УР6-6

Минская, Борисов

электромеханическая машина для чистки канализации

2 500 р.

электромеханическая машина для чистки канализации

Минская, Минский район

Мембранный бачек

30 р.

Мембранный бачек

Минская, Молодечно

badge-icon
Кнопка смыва Geberit

100 р.

Кнопка смыва Geberit

Минская, Борисов

Горелка на отработке

300 р.

Горелка на отработке

Минская, Минский район

badge-icon
Автоматические воздухоотводчики ISMA и STI

10 р.

Автоматические воздухоотводчики ISMA и STI

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Счётчик холодной воды

15 р.

Счётчик холодной воды

Минская, Борисов

Фильтр

70 р.

Фильтр

Минская, Другие города

Фильтр тонкой очистки

75 р.

Фильтр тонкой очистки

Минская, Другие города

Экран для радиаторов отопления

10 р.

Экран для радиаторов отопления

Минская, Солигорск

Автоматика КРАБ2 газовая

Договорная

Автоматика КРАБ2 газовая

Минская, Дзержинск

badge-icon
Гибкая подводка

5 р.

Гибкая подводка

Минская, Солигорск

badge-icon
Газовый котёл ,,Гефест''

100 р.

Газовый котёл ,,Гефест''

Минская, Дзержинск

Радиатор

80 р.

Радиатор

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Отопление KAN остатки

Договорная

Отопление KAN остатки

Минская, Минский район

badge-icon
Сантехник

Договорная

Сантехник

Минская, Жодино

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки