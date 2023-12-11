Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Минской области
Договорная
Дровокол
Минская, Любань
2 650 р.
Снегоуборщик
Минская, Воложин
1 р.
Карбюраторы
Минская, Молодечно
2 500 р.
Снего уборачная машина
Минская, Минский район
3 100 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 7565
Минская, Заславль
1 999 р.
Мотокультиватор/мотоблок Fermer 1617
Минская, Борисов
130 р.
Сварочный инвертор Фаворит 200А.
Минская, Другие города
8 р.
Нож для мотокосы
Минская, Солигорск
3 300 р.
Снегоуборщик бензиновый
Минская, Жодино
45 р.
Плуг конный
Минская, Молодечно
45 р.
Окучник конный
Минская, Молодечно
Договорная
Дровокол гидравлический
Минская, Жодино
229 р.
СКИДКА Кусторез Bosch AHS 50-16 (0600847B00) (а.43-034587)
Минская, Слуцк
230 р.
Воздуходувка
Минская, Солигорск
520 р.
Минимойка IPC Portotecnica G 134-CP
Минская, Минский район
Договорная
Продам
Минская, Вилейка
44 р.
Цепь для сучкареза
Минская, Минский район
300 р.
Дренажная труба ТГД 90 8.5×1.5
Минская, Солигорск
45 р.
Борона сельскохозяйственная
Минская, Березино
650 р.
Электроплуг
Минская, Минский район
Договорная
Колонка ручная для воды
Минская, Столбцы
15 р.
Нож для мотокосы
Минская, Борисов
400 р.
Диски литые VW Т2. Т3
Минская, Логойск
100 р.
Мойка высокого давления бош
Минская, Молодечно
50 р.
Окучник
Минская, Молодечно
750 р.
культиватор briggs stratton I/C 6.5
Минская, Молодечно
Договорная
Электроплуг
Минская, Минский район
35 р.
Коса
Минская, Смолевичи
1 500 р.
Нарезчик швов. Husqvarna TS 400 Без торга.
Минская, Фаниполь
645 р.
Коса сегментовая
Минская, Дзержинск
350 р.
Бак
Минская, Жодино
10 р.
Ручной культиватор/разрыхлитель почвы
Минская, Жодино
250 р.
Мотопомпа eco
Минская, Молодечно
25 р.
Катушка 60см*42см(фанера)
Минская, Борисов
80 р.
Сечкарня
Минская, Клецк
130 р.
Бензопила Урал
Минская, Борисов
35 р.
Плодосъемник для клюквы с заслонкой
Минская, Старые Дороги
100 р.
Сечкарня
Минская, Столбцы
Договорная
Кукуруза лушчилка
Минская, Вилейка
800 р.
Мотопомпа Unipump WP-40
Минская, Мядель
60 р.
Искрогаситель
Минская, Борисов
Договорная
Электроплуг
Минская, Минский район
50 р.
Плуг
Минская, Молодечно
Товары с доставкой от магазинов
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1 232.33 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 137.89 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
229.72 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
323.85 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
356.63 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный