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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Минской области

Продам котел Альфа Калор есть дефект

275 р.

Продам котел Альфа Калор есть дефект

Минская, Дзержинск

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Гигрометры ВИТ-2

50 р.

Гигрометры ВИТ-2

Минская, Борисов

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Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

20 р.

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

Договорная

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НОВЫЙ торг

25 р.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НОВЫЙ торг

Минская, Борисов

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Осушитель воздуха Ballu BDH-20L

250 р.

Осушитель воздуха Ballu BDH-20L

Минская, Узда

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Лампа тепловая

7 р.

Лампа тепловая

Минская, Борисов

Осушитель воздуха

750 р.

Осушитель воздуха

Минская, Клецк

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Подогреватель воды

150 р.

Подогреватель воды

Минская, Молодечно

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Электро сушилка для рук

45 р.

Электро сушилка для рук

Минская, Молодечно

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Осушитель воздуха Dehumidifier

100 р.

Осушитель воздуха Dehumidifier

Минская, Жодино

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Метеостанция AURIOL новая

30 р.

Метеостанция AURIOL новая

Минская, Другие города

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Озонатор

160 р.

Озонатор

Минская, Солигорск

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Рециркулятор

200 р.

Рециркулятор

Минская, Марьина Горка

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Компрессор(воздушный насос)для аквариума

80 р.

Компрессор(воздушный насос)для аквариума

Минская, Борисов

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Метеостанция ARESA модель AR-1401

75 р.

Метеостанция ARESA модель AR-1401

Минская, Молодечно

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Тепловая пушка тепловентилятор

1 р.

Тепловая пушка тепловентилятор

Минская, Минский район

Редуктор газовый

150 р.

Редуктор газовый

Минская, Солигорск

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Метеостанция

Договорная

Метеостанция

Минская, Борисов

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Тепловая завеса VTS Wing C100 EC (Без нагрева)

750 р.

Тепловая завеса VTS Wing C100 EC (Без нагрева)

Минская, Минский район

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Приточный клапан NORVIND PRO вентиляция

100 р.

Приточный клапан NORVIND PRO вентиляция

Минская, Молодечно

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Метеостанция - температура, влажность, часы

17 р.

Метеостанция - температура, влажность, часы

Минская, Молодечно

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Кондиционеры

5 р.

Кондиционеры

Минская, Столбцы

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Модель датчика температуры

11 р.

Модель датчика температуры

Минская, Слуцк

Дозимитор

250 р.

Дозимитор

Минская, Несвиж

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Светильник на ноч

10 р.

Светильник на ноч

Минская, Фаниполь

Насос дренажный для кондиционера. Самовывоз,Боровл

35 р.

Насос дренажный для кондиционера. Самовывоз,Боровл

Минская, Минский район

Тиристорный регулятор скорости Systemair REE2

175 р.

Тиристорный регулятор скорости Systemair REE2

Минская, Минский район

Тепловентилятор

170 р.

Тепловентилятор

Минская, Солигорск

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Термометр-гигрометр

10 р.

Термометр-гигрометр

Минская, Молодечно

Терморегулятор РТ 1м

38 р.

Терморегулятор РТ 1м

Минская, Столбцы

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Напольный конвектор

600 р.

Напольный конвектор

Минская, Солигорск

Компрессор

65 р.

Компрессор

Минская, Молодечно

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Термометр - гигрометр электронный

9 р.

Термометр - гигрометр электронный

Минская, Старые Дороги

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Кондиционеры

300 р.

Кондиционеры

Минская, Солигорск

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Поглотитель влаги

30 р.

Поглотитель влаги

Минская, Солигорск

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Пульт электрический

10 р.

Пульт электрический

Минская, Молодечно

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Контроллер Eliwell id961

60 р.

Контроллер Eliwell id961

Минская, Солигорск

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Термостат микроклимата.

35 р.

Термостат микроклимата.

Минская, Воложин

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Хладагент (фреон) R-404A

150 р.

Хладагент (фреон) R-404A

Минская, Слуцк

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Электронный термометр Mi

25 р.

Электронный термометр Mi

Минская, Молодечно

Комплектующие для вентиляции

5 р.

Комплектующие для вентиляции

Минская, Минский район

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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