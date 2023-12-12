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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Минской области

Коробка для хранения

35 р.

Коробка для хранения

Минская, Борисов

Зеркало+ обувной ящик+ вешалка

100 р.

Зеркало+ обувной ящик+ вешалка

Минская, Борисов

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Полка для цветов

60 р.

Полка для цветов

Минская, Молодечно

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Стеллажи

30 р.

Стеллажи

Минская, Клецк

Шкаф-пенал для ванной комнаты

200 р.

Шкаф-пенал для ванной комнаты

Минская, Минский район

Стеллаж

20 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Стеллаж

250 р.

Стеллаж

Минская, Солигорск

Буфет

Бесплатно

Буфет

Минская, Дзержинск

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Полка-стелаж навесной

90 р.

Полка-стелаж навесной

Минская, Борисов

Стеллажи цдля продукции

15 р.

Стеллажи цдля продукции

Минская, Солигорск

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Полка простая

15 р.

Полка простая

Минская, Молодечно

Новая полка

60 р.

Новая полка

Минская, Борисов

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Полки в виде домиков, комплект

70 р.

Полки в виде домиков, комплект

Минская, Молодечно

Стеллаж Лофт

750 р.

Стеллаж Лофт

Минская, Дзержинск

Полка навесная

75 р.

Полка навесная

Минская, Борисов

Полкодержатель миниатюрный прочный

0.50 р.

Полкодержатель миниатюрный прочный

Минская, Жодино

Мебель

300 р.

Мебель

Минская, Столбцы

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Полка из дерева. Хорошо пойдет для коллекции

50 р.

Полка из дерева. Хорошо пойдет для коллекции

Минская, Слуцк

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Бар BAROUV

597.20 р.

Бар BAROUV

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Стеллаж ИВ-292.2

202.40 р.

Стеллаж ИВ-292.2

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Стеллаж

45 р.

Стеллаж

Минская, Минский район

Антресоль БИ.224-12(18) 800х580х500

133.74 р.

Антресоль БИ.224-12(18) 800х580х500

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Отдам даром шкафчик в ванную б/у поломанный

Бесплатно

Отдам даром шкафчик в ванную б/у поломанный

Минская, Минский район

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Полка угловая 2шт.

80 р.

Полка угловая 2шт.

Минская, Слуцк

Этажерка

35 р.

Этажерка

Минская, Молодечно

Полка

13 р.

Полка

Минская, Жодино

Мебель ванная

100 р.

Мебель ванная

Минская, Смолевичи

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Шкафчик

60 р.

Шкафчик

Минская, Борисов

Стеллаж

40 р.

Стеллаж

Минская, Борисов

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Стеллаж

60 р.

Стеллаж

Минская, Солигорск

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Стеллаж для цветочных горшков

Договорная

Стеллаж для цветочных горшков

Минская, Жодино

Держатель для микроволновки

20 р.

Держатель для микроволновки

Минская, Молодечно

Полка новая

30 р.

Полка новая

Минская, Солигорск

Мебель для детской комнаты

200 р.

Мебель для детской комнаты

Минская, Жодино

Стеллаж

70 р.

Стеллаж

Минская, Логойск

Полка

Договорная

Полка

Минская, Борисов

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Полка навесная

45 р.

Полка навесная

Минская, Молодечно

Тумба прикроватная

40 р.

Тумба прикроватная

Минская, Солигорск

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Этажерка на колесиках

80 р.

Этажерка на колесиках

Минская, Дзержинск

Шкаф книжный

15 р.

Шкаф книжный

Минская, Молодечно

Полка для книг

45 р.

Полка для книг

Минская, Борисов

Полка для обуви

60 р.

Полка для обуви

Минская, Молодечно

Полка

50 р.

Полка

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
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192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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