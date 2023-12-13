logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Минской области

Платье Платье

60 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье детское Эльза новогоднееПлатье детское Эльза новогоднее

35 р.

heart

Платье детское Эльза новогоднее

128 - 134 (8 лет), 122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Туника для девочки 92р Туника для девочки 92р

5 р.

heart

Туника для девочки 92р

92 - 98 (3 года)

badge-icon
платье сереброплатье серебро

40 р.

heart

платье серебро

164 - 170, 170 - 176

badge-icon
badge-icon
Туника для девочки 110р Туника для девочки 110р

5 р.

heart

Туника для девочки 110р

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Пакет вещей для девочкиПакет вещей для девочки

5 р.

heart

Пакет вещей для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье Платье

25 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье Платье

70 р.

heart

Платье

152 - 158 (12 лет)

badge-icon
Платье снежинка Платье снежинка

10 р.

heart

Платье снежинка

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Юбки на рост 140-146 Юбки на рост 140-146

10 р.

heart

Юбки на рост 140-146

140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Юбка джинсовая, р.110-116-122Юбка джинсовая, р.110-116-122

10 р.

heart

Юбка джинсовая, р.110-116-122

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Юбка джинсовая, р.92-98-104 Юбка джинсовая, р.92-98-104

10 р.

heart

Юбка джинсовая, р.92-98-104

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ПлатьеПлатье

45 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

85 р.

heart

Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

25 р.

heart

Нарядное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье вечернее для девочки 6-8 летПлатье вечернее для девочки 6-8 лет

55 р.

heart

Платье вечернее для девочки 6-8 лет

116 - 122 (6 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

55 р.

heart

Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье новогоднее для девочки Платье новогоднее для девочки

45 р.

heart

Платье новогоднее для девочки

116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Уютное платье TU 104-110 для девочкиУютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

heart

Уютное платье TU 104-110 для девочки

104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
платьеплатье

10 р.

heart

платье

158 - 164 (13 лет)

Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

30 р.

heart

Платье нарядное для девочки

104 - 110 (5 лет)

badge-icon
сарафансарафан

10 р.

heart

сарафан

122 - 128 (7 лет)

Платье нарядные для девочки Платье нарядные для девочки

30 р.

heart

Платье нарядные для девочки

116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Сарафан на 7летСарафан на 7лет

8 р.

heart

Сарафан на 7лет

122 - 128 (7 лет)

Сарафан для первоклашки Сарафан для первоклашки

8 р.

heart

Сарафан для первоклашки

116 - 122 (6 лет)

Платье,,,ТU,,,х.б,красивый принт,оригинал. Платье,,,ТU,,,х.б,красивый принт,оригинал.

25 р.

heart

Платье,,,ТU,,,х.б,красивый принт,оригинал.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье,,,Н&М,,,х.б. Платье,,,Н&М,,,х.б.

17 р.

heart

Платье,,,Н&М,,,х.б.

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье Платье

30 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
Нарядное платье + болеро рост 104-110-116смНарядное платье + болеро рост 104-110-116см

75 р.

heart

Нарядное платье + болеро рост 104-110-116см

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Одежда для школы рост 122-128см лотОдежда для школы рост 122-128см лот

45 р.

heart

Одежда для школы рост 122-128см лот

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье сантыПлатье санты

10 р.

heart

Платье санты

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Для мальчика 116-122-128Для мальчика 116-122-128

15 р.

heart

Для мальчика 116-122-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
Платье р.134/140Платье р.134/140

25 р.

heart

Платье р.134/140

134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
Сарафан детский Сарафан детский

10 р.

heart

Сарафан детский

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Школьная теплая юбка .Польша Школьная теплая юбка .Польша

15 р.

heart

Школьная теплая юбка .Польша

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье праздничное Платье праздничное

30 р.

heart

Платье праздничное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

20 р.

heart

Нарядное платье

92 - 98 (3 года)

badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

50 р.

heart

Нарядное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье со шлейфом Платье со шлейфом

80 р.

heart

Платье со шлейфом

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Тёплое Платье для девочки Школьная одежда Тёплое Платье для девочки Школьная одежда

20 р.

heart

Тёплое Платье для девочки Школьная одежда

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для малышкиПлатье для малышки

5 р.

heart

Платье для малышки

86 - 92 (2 года)

ПлатьеПлатье

20 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Детская одежда Детская одежда

Договорная

heart

Детская одежда

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель