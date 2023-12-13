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Пассажирские и грузовые перевозки в Минской области

Грузоперевозки Переезды Грузчики
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Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Гравий Песок Пгс Щебень

Договорная

Гравий Песок Пгс Щебень

Привезу Пгс Песок Щебень Гравий , в любом объеме, район город, задняя и боковая выгрузка,

Минская, Березино

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перев...

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино

30 р.

Грузоперевозки Жодино

Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Перевозка КРС

Договорная

Перевозка КРС

Перевозка сельхоз животных. Цена договорная.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Борисов

30 р.

Грузоперевозки Борисов

Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Квартирные, офисные и дачные переезды

Договорная

Квартирные, офисные и дачные переезды

Переезды, доставки любой сложности . Помощь в погрузке возможна. Выезд за пределы города 1р/км; По городу 1ч -30 р. Наличный безналичный расчёт. Все вопросы по телефону на сообщения не отвечаю.

Минская, Борисов

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Договорная

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки РБ-РФ

Договорная

Грузоперевозки РБ-РФ

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Договорная

Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Грузоперевозки до 3т работаем по городу, РБ, а так же грузчики Выполняем все виды грузоперевозок - Доставка грузов по всей РБ - Вывоз мусора (снос ветхих строений и тд.) - Квартирные и офисные переез...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Договорная

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перево...

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Перевозка мебели. Дачные и квартирные перезды. Грузчики. Доставка стройматериалов.

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

3.17 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки ,перевозка грузов,грузчики

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки 6 метров до 4тонн. Осуществляем грузоперевозки Минску и Беларуси. Дшв 6.1-2.2-2.3 Задняя, боковая,верхняя .

Минская, Минский район

Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Минская, Жодино

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Перевозка грузов до 2.0 тонн до 15м.куб. по г. Борисову, району, области, стране. Квартирный переезд, перевозка мебели, техники, вещей, строительных материалов. Размер кузова; длина - 4,5 м, ширина - ...

Минская, Борисов

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Договорная

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Грузоперевозки по Борисову,РБ и району Объем авто 3.3х182х1.6 Услуги грузчиков Опыт работы более 10лет Оказываем перевозки любой сложности , доставка мебели , квартирные переезды,вывоз мусора,доставка...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

Договорная

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

-Грузоперевозки по Борисову и РБ. Квартирный переезды, офисные переезды, доставка мебели, строительные материалы, пиломатериалы до 6 метров. -Услуги грузчиков. -Грузоподъемность до 2.5 до 20 куб.м.раз...

Минская, Борисов

Блоки силикатные с доставкой и разгузкой

Договорная

Блоки силикатные с доставкой и разгузкой

Блоки силикатные, кирпич,тратуарная плитка, доставка разгрузка манипулятором в кратчайшие сроки.

Минская, Слуцк

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Минску и Минской области. Доставка грузов. Квартирные перезды.

Минская, Минский район

Грузоперевозки до 10 тонн

2 р.

Грузоперевозки до 10 тонн

Грузоперевозки по РБ Объем 46 кубов до 10 тонн габариты 7,5*2,5*2,5

Минская, Смолевичи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

20 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

Грузоперевозки по Молодечно, Минской области, и РБ 24/6 •Квартирные/офисные/дачные переезды •Перевозка мебели и бытовой техники •Доставка стройматериалов •Вывоз мусора •Перевозка мототехники и другое...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Договорная

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Вывоз строительного мусора и старой мебели Грузоперевозки /грузчики, любые виды перевозки. Д 4.10м, В 2.0м Ш1.8м.

Минская, Борисов

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

1 р.

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

Минская, Борисов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

70 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 5 тонн , габариты кузов 6*2.5, кран - под собой 2т на 7 метрах 700кг. Доставка стройматериалов, пиломатериалы, канализационные кольца,газосиликат...

Минская, Молодечно

Доставка стройматериалов. Манипулятор

100 р.

Доставка стройматериалов. Манипулятор

Доставим и разгрузим стройматериалы. Территориально находимся в п Чисть , Молодечненский рн. Специализируемся на доставке газосиликата Забудова. В наличии манипуляторы: *со стрелами от 4 до 22м - п...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Договорная

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Перевезём быстро и качественно. Квартирные офисные дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели, бытовой техники. Доступные цены без обмана . - чистый аккуратный автомобиль - помощь при заг...

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Договорная

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,65м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 3 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериалов. ...

Минская, Борисов

Вывоз строительного и бытового мусора

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
ПГС, желтяк, щебень

Договорная

ПГС, желтяк, щебень

Привезу Гравий сеянный, не сеянный, желтяк, Щебень 5 10. Тонн

Минская, Березино

Аренда манипулятора

Договорная

Аренда манипулятора

Грузоподъемность шасси до 10тонн, манипулятор до 3х тонн, кузов 6,3х2,5

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки, вывоз мусора.

Договорная

Грузоперевозки, вывоз мусора.

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Перевозка грузов.Доставка Мебели, Бытовой техники,Стройматериалов, Вело Мототехники, Мини Тракторов. Офисные, Квартирные,Дачные Переезды.Вывоз мусора. Работаем без выходных,наличный и безналичный рас...

Минская, Борисов

Доставка дров

Договорная

Доставка дров

Доставка дров неколотых Пуховичский район Недорого По всем вопросам звоните пожалуйста

Минская, Марьина Горка

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Борисов

Грузоперевозки, до 3т. по РБ

Договорная

Грузоперевозки, до 3т. по РБ

Грузоперевозки по городу и РБ (квартирные переезды,вывоз мусора, стройматериалы,перевоз скота и многое другое). Грузоподъёмность до 3 т. Дублькабина-6человек. Кузов: длина 3 м; ширина 2м;высота 2.3м...

Минская, Молодечно

Договорная

Услуги по вывозу мусора

Минская, Минский район

Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.

20 р.

Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.

Грузоперевозки по Молодечно и раену. Молодечно - Минск. По всей РБ. Квартирные переезда, стройматериалы, пиломатериалы, вывоз мусора и т. д. Услуги манипулятора до 5 тонн. Услуги грузчиков от 10 р ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Услуги самосвала

Договорная

Услуги самосвала

Доставка песка,ПГС,,гравия,бетона,раствора,вывезем мусор.Доставка дров.

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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