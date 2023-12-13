Грузоперевозки до 3т работаем по городу, РБ, а так же грузчики Выполняем все виды грузоперевозок - Доставка грузов по всей РБ - Вывоз мусора (снос ветхих строений и тд.) - Квартирные и офисные переез...

Минская, Борисов