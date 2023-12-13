Пассажирские и грузовые перевозки в Минской области
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Гравий Песок Пгс Щебень
Привезу Пгс Песок Щебень Гравий , в любом объеме, район город, задняя и боковая выгрузка,
Минская, Березино
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перев...
Минская, Жодино
30 р.
Грузоперевозки Жодино
Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...
Минская, Жодино
Договорная
Перевозка КРС
Перевозка сельхоз животных. Цена договорная.
Минская, Молодечно
30 р.
Грузоперевозки Борисов
Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.
Минская, Борисов
Договорная
Квартирные, офисные и дачные переезды
Переезды, доставки любой сложности . Помощь в погрузке возможна. Выезд за пределы города 1р/км; По городу 1ч -30 р. Наличный безналичный расчёт. Все вопросы по телефону на сообщения не отвечаю.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Брест-Минск-Брест
Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки
Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки РБ-РФ
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ
Грузоперевозки до 3т работаем по городу, РБ, а так же грузчики Выполняем все виды грузоперевозок - Доставка грузов по всей РБ - Вывоз мусора (снос ветхих строений и тд.) - Квартирные и офисные переез...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,
Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перево...
Минская, Смолевичи
25 р.
Грузоперевозки
Перевозка мебели. Дачные и квартирные перезды. Грузчики. Доставка стройматериалов.
Минская, Смолевичи
3.17 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки ,перевозка грузов,грузчики
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки 6 метров до 4тонн. Осуществляем грузоперевозки Минску и Беларуси. Дшв 6.1-2.2-2.3 Задняя, боковая,верхняя .
Минская, Минский район
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка грузов до 2.0 тонн до 15м.куб. по г. Борисову, району, области, стране. Квартирный переезд, перевозка мебели, техники, вещей, строительных материалов. Размер кузова; длина - 4,5 м, ширина - ...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки
Грузоперевозки по Борисову,РБ и району Объем авто 3.3х182х1.6 Услуги грузчиков Опыт работы более 10лет Оказываем перевозки любой сложности , доставка мебели , квартирные переезды,вывоз мусора,доставка...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т
-Грузоперевозки по Борисову и РБ. Квартирный переезды, офисные переезды, доставка мебели, строительные материалы, пиломатериалы до 6 метров. -Услуги грузчиков. -Грузоподъемность до 2.5 до 20 куб.м.раз...
Минская, Борисов
Договорная
Блоки силикатные с доставкой и разгузкой
Блоки силикатные, кирпич,тратуарная плитка, доставка разгрузка манипулятором в кратчайшие сроки.
Минская, Слуцк
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Минску и Минской области. Доставка грузов. Квартирные перезды.
Минская, Минский район
2 р.
Грузоперевозки до 10 тонн
Грузоперевозки по РБ Объем 46 кубов до 10 тонн габариты 7,5*2,5*2,5
Минская, Смолевичи
20 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6
Грузоперевозки по Молодечно, Минской области, и РБ 24/6 •Квартирные/офисные/дачные переезды •Перевозка мебели и бытовой техники •Доставка стройматериалов •Вывоз мусора •Перевозка мототехники и другое...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки,грузчики 24/7.
Вывоз строительного мусора и старой мебели Грузоперевозки /грузчики, любые виды перевозки. Д 4.10м, В 2.0м Ш1.8м.
Минская, Борисов
1 р.
Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора
Минская, Борисов
70 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ
Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 5 тонн , габариты кузов 6*2.5, кран - под собой 2т на 7 метрах 700кг. Доставка стройматериалов, пиломатериалы, канализационные кольца,газосиликат...
Минская, Молодечно
100 р.
Доставка стройматериалов. Манипулятор
Доставим и разгрузим стройматериалы. Территориально находимся в п Чисть , Молодечненский рн. Специализируемся на доставке газосиликата Забудова. В наличии манипуляторы: *со стрелами от 4 до 22м - п...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ
Перевезём быстро и качественно. Квартирные офисные дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели, бытовой техники. Доступные цены без обмана . - чистый аккуратный автомобиль - помощь при заг...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.
Грузоперевозки по Борисову и РБ. Цельнометаллический фургон: 4,65м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 3 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, стройматериалов. ...
Минская, Борисов
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора
Минская, Смолевичи
Договорная
ПГС, желтяк, щебень
Привезу Гравий сеянный, не сеянный, желтяк, Щебень 5 10. Тонн
Минская, Березино
Договорная
Аренда манипулятора
Грузоподъемность шасси до 10тонн, манипулятор до 3х тонн, кузов 6,3х2,5
Минская, Смолевичи
Договорная
Грузоперевозки, вывоз мусора.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Перевозка грузов.Доставка Мебели, Бытовой техники,Стройматериалов, Вело Мототехники, Мини Тракторов. Офисные, Квартирные,Дачные Переезды.Вывоз мусора. Работаем без выходных,наличный и безналичный рас...
Минская, Борисов
Договорная
Доставка дров
Доставка дров неколотых Пуховичский район Недорого По всем вопросам звоните пожалуйста
Минская, Марьина Горка
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки, до 3т. по РБ
Грузоперевозки по городу и РБ (квартирные переезды,вывоз мусора, стройматериалы,перевоз скота и многое другое). Грузоподъёмность до 3 т. Дублькабина-6человек. Кузов: длина 3 м; ширина 2м;высота 2.3м...
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги по вывозу мусора
Минская, Минский район
20 р.
Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.
Грузоперевозки по Молодечно и раену. Молодечно - Минск. По всей РБ. Квартирные переезда, стройматериалы, пиломатериалы, вывоз мусора и т. д. Услуги манипулятора до 5 тонн. Услуги грузчиков от 10 р ...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
Договорная
Услуги самосвала
Доставка песка,ПГС,,гравия,бетона,раствора,вывезем мусор.Доставка дров.
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский