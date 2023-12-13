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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Минской области

Циркулярная пила

600 р.

Циркулярная пила

Минская, Другие города

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Зачистной диск по металлу Makita

5 р.

Зачистной диск по металлу Makita

Минская, Борисов

Коронка алмазная по железобетону

75 р.

Коронка алмазная по железобетону

Минская, Другие города

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Отрезные круги stihl K-ME 350 mm

60 р.

Отрезные круги stihl K-ME 350 mm

Минская, Дзержинск

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Адаптер для коронок

30 р.

Адаптер для коронок

Минская, Борисов

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Энергокомплект Makita 40V

550 р.

Энергокомплект Makita 40V

Минская, Дзержинск

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Отрезной диск алмазный Hilberg HM402

35 р.

Отрезной диск алмазный Hilberg HM402

Минская, Солигорск

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Зарядное устройство для Li-Ion 5s Tangspower 21v

35 р.

Зарядное устройство для Li-Ion 5s Tangspower 21v

Минская, Молодечно

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Аккумулятор от Hilti

135 р.

Аккумулятор от Hilti

Минская, Солигорск

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Диск алмазный 230

30 р.

Диск алмазный 230

Минская, Солигорск

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Аккумуляторы типоразмера Makita LXT DIY (наборы)

45 р.

Аккумуляторы типоразмера Makita LXT DIY (наборы)

Минская, Молодечно

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Зарядное устройство BOSCH Professional

112 р.

Зарядное устройство BOSCH Professional

Минская, Узда

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Фреза дисковая отрезная

50 р.

Фреза дисковая отрезная

Минская, Молодечно

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Все новое СССР. ДЛЯ ТОКАРЕВ

200 р.

Все новое СССР. ДЛЯ ТОКАРЕВ

Минская, Молодечно

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Диск отрезной 230 мм

4 р.

Диск отрезной 230 мм

Минская, Жодино

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Диск алмазный 300 турбо ультратонкий Х тип Hilberg

100 р.

Диск алмазный 300 турбо ультратонкий Х тип Hilberg

Минская, Минский район

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Зарядное устройство BOSCH GAL 1880 CV

110 р.

Зарядное устройство BOSCH GAL 1880 CV

Минская, Узда

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Зачистные круги

Договорная

Зачистные круги

Минская, Слуцк

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Круг алмазный 125мм bosch

85 р.

Круг алмазный 125мм bosch

Минская, Борисов

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Круги зачестные отрезные

Договорная

Круги зачестные отрезные

Минская, Старые Дороги

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Твердосплавные сверла

850 р.

Твердосплавные сверла

Минская, Клецк

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Диск по бетону кирпичу FULERIT FS-B17 230мм

150 р.

Диск по бетону кирпичу FULERIT FS-B17 230мм

Минская, Минский район

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Круг заточной.

20 р.

Круг заточной.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

30 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск распиловочный.

50 р.

Диск распиловочный.

Минская, Борисов

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Диск по металлу

5 р.

Диск по металлу

Минская, Молодечно

Зачистные круги

3.50 р.

Зачистные круги

Минская, Слуцк

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Бур по бетону,сверло 25мм

65 р.

Бур по бетону,сверло 25мм

Минская, Столбцы

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180 р.

Круг на эл. плиткорез

Минская, Борисов

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Сверло

Договорная

Сверло

Минская, Солигорск

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Набор супер щеток из латунной проволоки для дрели-

25 р.

Набор супер щеток из латунной проволоки для дрели-

Минская, Смолевичи

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50 р.

SDS-MAX два бура

Минская, Узда

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Алмазная коронка

145 р.

Алмазная коронка

Минская, Вилейка

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метчики М-4

1.50 р.

метчики М-4

Минская, Борисов

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Круг алмазный для плиткореза

Договорная

Круг алмазный для плиткореза

Минская, Молодечно

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Аккумулятор Wosai типоразмера Makita LXT 3Ah

47 р.

Аккумулятор Wosai типоразмера Makita LXT 3Ah

Минская, Молодечно

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Зарядное устройство на две батареи dewalt. С аккум

320 р.

Зарядное устройство на две батареи dewalt. С аккум

Минская, Другие города

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Опорная тарелка 125

5 р.

Опорная тарелка 125

Минская, Борисов

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Отрезной круг по алюминию A 60-P Metabo

3.50 р.

Отрезной круг по алюминию A 60-P Metabo

Минская, Минский район

Зачистные круги

4 р.

Зачистные круги

Минская, Солигорск

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Зарядное и аккумуляторы для Макита

160 р.

Зарядное и аккумуляторы для Макита

Минская, Вилейка

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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