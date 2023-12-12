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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Минской области

Ортез

20 р.

Ортез

Минская, Смолевичи

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Ортез

40 р.

Ортез

Минская, Смолевичи

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Тутор на коленный сустав

60 р.

Тутор на коленный сустав

Минская, Березино

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ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА

280 р.

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА

Минская, Борисов

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Ботинок Барука

60 р.

Ботинок Барука

Минская, Борисов

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Наколенник

120 р.

Наколенник

Минская, Солигорск

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Ортез фиксирующий на запястье Ortex 07

38 р.

Ортез фиксирующий на запястье Ortex 07

Минская, Молодечно

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Ортез

15 р.

Ортез

Минская, Минский район

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Ортез голеностопный LAB-201 S рвзмер

70 р.

Ортез голеностопный LAB-201 S рвзмер

Минская, Молодечно

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Фиксатор первого пальца

Договорная

Фиксатор первого пальца

Минская, Заславль

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Ортез лучезапястный

50 р.

Ортез лучезапястный

Минская, Минский район

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Перинка Фрейка, размер 1-S (14-17 см)

10 р.

Перинка Фрейка, размер 1-S (14-17 см)

Минская, Минский район

Ортез на коленный сустав размер М

70 р.

Ортез на коленный сустав размер М

Минская, Солигорск

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Бесплатно

Ортез Тюбингена

Минская, Узда

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50S3 Голеностопный ортез усиленный Malleo Sprint

180 р.

50S3 Голеностопный ортез усиленный Malleo Sprint

Минская, Борисов

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ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДВИЖЕНИЯ

370 р.

ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДВИЖЕНИЯ

Минская, Борисов

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Наколенники

Договорная

Наколенники

Минская, Минский район

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Ортез

145 р.

Ортез

Минская, Жодино

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Ортез голеностопный Antar Жесткий / AT53003 (M)

120 р.

Ортез голеностопный Antar Жесткий / AT53003 (M)

Минская, Борисов

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свош для детей с дцп

Договорная

свош для детей с дцп

Минская, Заславль

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Ортезы(сумка,для руки,для ноги)

130 р.

Ортезы(сумка,для руки,для ноги)

Минская, Молодечно

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Голеностопный ортез размер L

45 р.

Голеностопный ортез размер L

Минская, Жодино

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Ортопедический сапог (ортез)

60 р.

Ортопедический сапог (ортез)

Минская, Борисов

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Ортез голеностопного сустава Ortex

100 р.

Ортез голеностопного сустава Ortex

Минская, Молодечно

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Фиксатор Разделитель Корректор пальцев ног Ксточки

15 р.

Фиксатор Разделитель Корректор пальцев ног Ксточки

Минская, Борисов

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Шина Фрейка 21 см

15 р.

Шина Фрейка 21 см

Минская, Логойск

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Ортез (бандаж) на шейный отдел

20 р.

Ортез (бандаж) на шейный отдел

Минская, Молодечно

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ортез фиксатор коленного сустава Германия

90 р.

ортез фиксатор коленного сустава Германия

Минская, Минский район

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Ортез на коленный сустав

180 р.

Ортез на коленный сустав

Минская, Слуцк

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Бандаж на коленный сустав

80 р.

Бандаж на коленный сустав

Минская, Другие города

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Наколенник ортез

50 р.

Наколенник ортез

Минская, Жодино

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Ортез при переломе пятки OTTOBOCK 28F10

970 р.

Ортез при переломе пятки OTTOBOCK 28F10

Минская, Марьина Горка

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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