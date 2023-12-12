Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Минской области
20 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
40 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
60 р.
Тутор на коленный сустав
Минская, Березино
280 р.
ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА
Минская, Борисов
60 р.
Ботинок Барука
Минская, Борисов
120 р.
Наколенник
Минская, Солигорск
38 р.
Ортез фиксирующий на запястье Ortex 07
Минская, Молодечно
15 р.
Ортез
Минская, Минский район
70 р.
Ортез голеностопный LAB-201 S рвзмер
Минская, Молодечно
Договорная
Фиксатор первого пальца
Минская, Заславль
50 р.
Ортез лучезапястный
Минская, Минский район
10 р.
Перинка Фрейка, размер 1-S (14-17 см)
Минская, Минский район
70 р.
Ортез на коленный сустав размер М
Минская, Солигорск
Бесплатно
Ортез Тюбингена
Минская, Узда
180 р.
50S3 Голеностопный ортез усиленный Malleo Sprint
Минская, Борисов
370 р.
ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДВИЖЕНИЯ
Минская, Борисов
Договорная
Наколенники
Минская, Минский район
145 р.
Ортез
Минская, Жодино
120 р.
Ортез голеностопный Antar Жесткий / AT53003 (M)
Минская, Борисов
Договорная
свош для детей с дцп
Минская, Заславль
130 р.
Ортезы(сумка,для руки,для ноги)
Минская, Молодечно
45 р.
Голеностопный ортез размер L
Минская, Жодино
60 р.
Ортопедический сапог (ортез)
Минская, Борисов
100 р.
Ортез голеностопного сустава Ortex
Минская, Молодечно
15 р.
Фиксатор Разделитель Корректор пальцев ног Ксточки
Минская, Борисов
15 р.
Шина Фрейка 21 см
Минская, Логойск
20 р.
Ортез (бандаж) на шейный отдел
Минская, Молодечно
90 р.
ортез фиксатор коленного сустава Германия
Минская, Минский район
180 р.
Ортез на коленный сустав
Минская, Слуцк
80 р.
Бандаж на коленный сустав
Минская, Другие города
50 р.
Наколенник ортез
Минская, Жодино
970 р.
Ортез при переломе пятки OTTOBOCK 28F10
Минская, Марьина Горка
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный