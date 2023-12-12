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Компьютерная техника

Оргтехника в Минской области

Сканер CanoSkan LiDE 210

120 р.

Сканер CanoSkan LiDE 210

Минская, Минский район

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Картридж Canon PFI-320BK (2890C001) черный

400 р.

Картридж Canon PFI-320BK (2890C001) черный

Минская, Дзержинск

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Картриджи Canon PFI-120 (пустые)

Договорная

Картриджи Canon PFI-120 (пустые)

Минская, Дзержинск

Планшетный сканер

250 р.

Планшетный сканер

Минская, Солигорск

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МФУ НР 2130

30 р.

МФУ НР 2130

Минская, Узда

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Принтер KYOCERA

1 190 р.

Принтер KYOCERA

Минская, Молодечно

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CANON NP 1318 копировальный аппарат А3

320 р.

CANON NP 1318 копировальный аппарат А3

Минская, Молодечно

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МФУ Принтер

1 600 р.

МФУ Принтер

Минская, Минский район

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Снпч

20 р.

Снпч

Минская, Борисов

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МФУ Xerox WorkCentre PE16e

100 р.

МФУ Xerox WorkCentre PE16e

Минская, Воложин

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Принтер

150 р.

Принтер

Минская, Борисов

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3д принтер Flsun SR

1 000 р.

3д принтер Flsun SR

Минская, Жодино

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Принтер Canon i-sensys MF3228

600 р.

Принтер Canon i-sensys MF3228

Минская, Дзержинск

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Phomemo M08F, мини принтер.

400 р.

Phomemo M08F, мини принтер.

Минская, Марьина Горка

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МФУ konica bizhub 601

1 500 р.

МФУ konica bizhub 601

Минская, Борисов

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Принтер, сканер, ксерокс HP Desk Jet 2130

120 р.

Принтер, сканер, ксерокс HP Desk Jet 2130

Минская, Марьина Горка

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Epson PX660 фото-МФУ 3в1 идеал

450 р.

Epson PX660 фото-МФУ 3в1 идеал

Минская, Борисов

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Epson LabelWorks LW-400

260 р.

Epson LabelWorks LW-400

Минская, Минский район

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Мфу

30 р.

Мфу

Минская, Солигорск

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Xerox Phaser 3124

140 р.

Xerox Phaser 3124

Минская, Минский район

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Xerox Workcentre PE114e

170 р.

Xerox Workcentre PE114e

Минская, Минский район

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Принтер Lexmark Z615 (4126-K03) на запчасти

10 р.

Принтер Lexmark Z615 (4126-K03) на запчасти

Минская, Вилейка

Принтер лазерный Самсунг. Почтой не отправляю

50 р.

Принтер лазерный Самсунг. Почтой не отправляю

Минская, Борисов

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Катушки.Пластик для 3d печати.

5 р.

Катушки.Пластик для 3d печати.

Минская, Солигорск

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Принтер, ксерокс, сканер 3в1

300 р.

Принтер, ксерокс, сканер 3в1

Минская, Воложин

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Creality Ender 3

950 р.

Creality Ender 3

Минская, Жодино

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катридж

30 р.

катридж

Минская, Минский район

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катридж

30 р.

катридж

Минская, Минский район

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Тонер тубы для Konica minolta TN324k,c,m,y Cet нов

75 р.

Тонер тубы для Konica minolta TN324k,c,m,y Cet нов

Минская, Другие города

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Картридж лазерный CF259X/Canon 057 tech новый

17 р.

Картридж лазерный CF259X/Canon 057 tech новый

Минская, Молодечно

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Картридж лазер ce285a/cb435a/436a/725/711/713/728

13 р.

Картридж лазер ce285a/cb435a/436a/725/711/713/728

Минская, Молодечно

Шаговые двигателя 17HS4401

Договорная

Шаговые двигателя 17HS4401

Минская, Солигорск

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Картриджи цветные

Договорная

Картриджи цветные

Минская, Борисов

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Телефон факс

5 р.

Телефон факс

Минская, Марьина Горка

Телефон/факс/автоответчик Panasonic KX-FT908

50 р.

Телефон/факс/автоответчик Panasonic KX-FT908

Минская, Молодечно

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Чернила срочно

Бесплатно

Чернила срочно

Минская, Солигорск

Принтер струйный со сканером

50 р.

Принтер струйный со сканером

Минская, Минский район

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Принтер Phaser 3020

250 р.

Принтер Phaser 3020

Минская, Минский район

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Принтер

100 р.

Принтер

Минская, Заславль

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HP Officejet Pro 8600 Plus

35 р.

HP Officejet Pro 8600 Plus

Минская, Минский район

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Принтеры нерабочие LaserJet 5L на восст./зч

20 р.

Принтеры нерабочие LaserJet 5L на восст./зч

Минская, Минский район

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Копировальная техника

100 р.

Копировальная техника

Минская, Дзержинск

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Изделие на 3D принтере

Бесплатно

Изделие на 3D принтере

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Онлайн-заказ

41.02 р.

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Онлайн-заказ

26.03 р.

Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Онлайн-заказ

477.20 р.

Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Онлайн-заказ

36 р.

Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Онлайн-заказ

137.60 р.

Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Онлайн-заказ

128.70 р.

Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Онлайн-заказ

102.70 р.

Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Онлайн-заказ

99.20 р.

Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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