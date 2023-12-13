logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Окна
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Минской области

Окна из пвх

Договорная

Окна из пвх

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Стеклопакет

250 р.

Стеклопакет

Минская, Минский район

badge-icon
Стеклопакеты

Договорная

Стеклопакеты

Минская, Фаниполь

badge-icon
Балконный блок

250 р.

Балконный блок

Минская, Логойск

Окна,

150 р.

Окна,

Минская, Борисов

badge-icon
Аллюминевая рама с одинарным стеклом.

215 р.

Аллюминевая рама с одинарным стеклом.

Минская, Молодечно

badge-icon
Окно ПВХ бу

200 р.

Окно ПВХ бу

Минская, Солигорск

Окно пвх

150 р.

Окно пвх

Минская, Молодечно

Москитные сетки,подоконники,отливы

10 р.

Москитные сетки,подоконники,отливы

Минская, Молодечно

Окна ПВХ готовые размеры

180 р.

Окна ПВХ готовые размеры

Минская, Солигорск

Балконные рамы пвх и алюминия окна откосы

Договорная

Балконные рамы пвх и алюминия окна откосы

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Двери ПВХ,низкие цены

Договорная

Двери ПВХ,низкие цены

Минская, Воложин

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ,низкие цены

Договорная

Окна ПВХ,низкие цены

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Двери ПВХ,низкие цены

Договорная

Двери ПВХ,низкие цены

Минская, Жодино

Доставка
Рассрочка
Советские окна. Самовывоз

Бесплатно

Советские окна. Самовывоз

Минская, Молодечно

Балконные рамы из алюминия и пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх

Минская, Крупки

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1500*в1500 2 створки, 1 открыв в Молодечно

505 р.

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1500*в1500 2 створки, 1 открыв в Молодечно

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Балконные рамы из алюминия и пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх

Минская, Руденск

Доставка
Рассрочка
Окна пвх

1 р.

Окна пвх

Минская, Минский район

Изделия из ПВХ, выход на балкон, блок балконный

Договорная

Изделия из ПВХ, выход на балкон, блок балконный

Минская, Несвиж

Доставка
Рассрочка
Окна остекление коттеджей домов. шпросы тонировка ламин

Договорная

Окна остекление коттеджей домов. шпросы тонировка ламин

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Окна пвх-двери в рассрочку

Договорная

Окна пвх-двери в рассрочку

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Окна пвх в дом в рассрочку до 12 мес

Договорная

Окна пвх в дом в рассрочку до 12 мес

Минская, Столбцы

Доставка
Рассрочка
Изделия пвх Рамы

Договорная

Изделия пвх Рамы

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Балконные рамы из алюминия и пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх

Минская, Червень

Доставка
Рассрочка
Окно пвх венге

350 р.

Окно пвх венге

Минская, Минский район

Однокамерные стеклопакеты в алюминиевой раме

75 р.

Однокамерные стеклопакеты в алюминиевой раме

Минская, Солигорск

badge-icon
Балконные рамы из алюминия и пвх ,окна пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх ,окна пвх

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ и двери в рассрочку

Договорная

Окна ПВХ и двери в рассрочку

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Окно 2080*550 BRUSBOX в наличии на складе в Молодечно

80 р.

Окно 2080*550 BRUSBOX в наличии на складе в Молодечно

Минская, Молодечно

Окно Rehau высота 1390 ширина 570 в наличии 1 шт.

150 р.

Окно Rehau высота 1390 ширина 570 в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

Окно ПВХ профиль REHAU в1440*ш1100 в наличии 1 шт.

210 р.

Окно ПВХ профиль REHAU в1440*ш1100 в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

Окно ПВХ профиль REHAU в1550*ш950 глухое в наличии 1 шт.

165 р.

Окно ПВХ профиль REHAU в1550*ш950 глухое в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

Окна ПВХ на дачу в рассрочку

236 р.

Окна ПВХ на дачу в рассрочку

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Качественные, заводские окна и двери ПВХ

Договорная

Качественные, заводские окна и двери ПВХ

Минская, Столбцы

Качественные, заводские окна и двери ПВХ

Договорная

Качественные, заводские окна и двери ПВХ

Минская, Несвиж

НОВЫЕ ОКНА. НЕСВИЖ и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА. НЕСВИЖ и Р-Н.

Минская, Несвиж

Доставка
Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. МОЛОДЕЧНО и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. МОЛОДЕЧНО и Р-Н.

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА. ВИЛЕЙКА и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА. ВИЛЕЙКА и Р-Н.

Минская, Вилейка

Доставка
Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ДЗЕРЖИНСК и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ДЗЕРЖИНСК и Р-Н.

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЗАСЛАВЛЬ.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЗАСЛАВЛЬ.

Минская, Заславль

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. СТОЛБЦЫ и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. СТОЛБЦЫ и Р-Н.

Минская, Столбцы

Доставка
Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА ПВХ. УЗДА и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА ПВХ. УЗДА и Р-Н.

Минская, Узда

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки