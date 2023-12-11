logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Очистители воздуха
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Очистители воздуха в Минской области

Очиститель воздуха Zepter

250 р.

Очиститель воздуха Zepter

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1

263 р.

Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха

50 р.

Очиститель воздуха

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Фильтр для очистителя воздуха Xiaomi Smart Air Pur

135 р.

Фильтр для очистителя воздуха Xiaomi Smart Air Pur

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Фильтр для очистителя воздуха Philips FY3432/10

80 р.

Фильтр для очистителя воздуха Philips FY3432/10

Минская, Борисов

Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

2 855.97 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продам цена договорная

Договорная

Продам цена договорная

Минская, Борисов

badge-icon
Очиститель воздуха myion zepter. Новый

400 р.

Очиститель воздуха myion zepter. Новый

Минская, Несвиж

badge-icon
КАССЕТЫ ДЛЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО-С

35 р.

КАССЕТЫ ДЛЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО-С

Минская, Борисов

badge-icon
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

250 р.

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

Минская, Минский район

badge-icon
Очиститель обеззараживатель воздуха Ballu AP-110

300 р.

Очиститель обеззараживатель воздуха Ballu AP-110

Минская, Солигорск

badge-icon
Очиститель воздуха Zepter

2 300 р.

Очиститель воздуха Zepter

Минская, Солигорск

лампа ультрофиолетовая

15 р.

лампа ультрофиолетовая

Минская, Вилейка

badge-icon
Очиститель+ ионизатор воздуха

25 р.

Очиститель+ ионизатор воздуха

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 01/35(э) с

250 р.

Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 01/35(э) с

Минская, Минский район

badge-icon
Ионизатор воздуха Vitek

20 р.

Ионизатор воздуха Vitek

Минская, Заславль

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro

630 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro

Минская, Молодечно

badge-icon
Очиститель воздуха

150 р.

Очиститель воздуха

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха от пыли

350 р.

Очиститель воздуха от пыли

Минская, Смолевичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха бактерицидный, УФ рециркулятор

115 р.

Очиститель воздуха бактерицидный, УФ рециркулятор

Минская, Другие города

badge-icon
Ионизатор воздуха, очиститель

65 р.

Ионизатор воздуха, очиститель

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха на аккумуляторе

80 р.

Очиститель воздуха на аккумуляторе

Минская, Борисов

badge-icon
Очиститель воздуха SUPRA с ионизатором

180 р.

Очиститель воздуха SUPRA с ионизатором

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха с ионизатором DeLonghi

165 р.

Очиститель воздуха с ионизатором DeLonghi

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха jimmy Состояние нового, не пона

120 р.

Очиститель воздуха jimmy Состояние нового, не пона

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Онлайн-заказ

302.17 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Онлайн-заказ

1 177 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

Онлайн-заказ

141.12 р.

Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Онлайн-заказ

49.33 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

Онлайн-заказ

43.21 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

Онлайн-заказ

125 р.

Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья