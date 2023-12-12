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Оборудование для салонов красоты в Минской области

Стол

130 р.

Стол

Минская, Борисов

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Инфракрасные штаны

1 500 р.

Инфракрасные штаны

Минская, Жодино

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Вытяжка Tan для моментального загара

200 р.

Вытяжка Tan для моментального загара

Минская, Молодечно

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Аппарат прессотерапии

1 500 р.

Аппарат прессотерапии

Минская, Жодино

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Аппарат B-flexy

6 500 р.

Аппарат B-flexy

Минская, Жодино

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Кушетка для массажа наращивания ресниц

99 р.

Кушетка для массажа наращивания ресниц

Минская, Минский район

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Кушетка

150 р.

Кушетка

Минская, Молодечно

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Аппарат для моментального загара

600 р.

Аппарат для моментального загара

Минская, Старые Дороги

Косметическое кресло(Биомак)

190 р.

Косметическое кресло(Биомак)

Минская, Смолевичи

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Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо

250 р.

Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо

Минская, Борисов

Продам парикмахерскую тележку

80 р.

Продам парикмахерскую тележку

Минская, Молодечно

Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург

400 р.

Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург

Минская, Борисов

Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

Мойка парикмахерская

300 р.

Мойка парикмахерская

Минская, Слуцк

Этажерка косметологическая

60 р.

Этажерка косметологическая

Минская, Логойск

Лампы для солярия

5 р.

Лампы для солярия

Минская, Минский район

Стол с вытяжкой

120 р.

Стол с вытяжкой

Минская, Солигорск

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Маникюрный стол

250 р.

Маникюрный стол

Минская, Смолевичи

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Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

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Зеркало 100*200 - 2 штуки.

400 р.

Зеркало 100*200 - 2 штуки.

Минская, Молодечно

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Сушуар б/у из парикмахерской в отличном состоянии

400 р.

Сушуар б/у из парикмахерской в отличном состоянии

Минская, Молодечно

Лампа лупа

30 р.

Лампа лупа

Минская, Солигорск

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Стул мастера

95 р.

Стул мастера

Минская, Минский район

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Педикюрное кресло комфорт

Договорная

Педикюрное кресло комфорт

Минская, Солигорск

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Столик косметологический на колесиках

55 р.

Столик косметологический на колесиках

Минская, Смолевичи

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Педикюрное кресло

350 р.

Педикюрное кресло

Минская, Минский район

Кресло педикюрное

550 р.

Кресло педикюрное

Минская, Солигорск

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Парикмахерское кресло

150 р.

Парикмахерское кресло

Минская, Жодино

Стол для маникюра

120 р.

Стол для маникюра

Минская, Борисов

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Аппарат Назарова

2 000 р.

Аппарат Назарова

Минская, Солигорск

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Тележка

150 р.

Тележка

Минская, Молодечно

Подушка для стрижки

50 р.

Подушка для стрижки

Минская, Молодечно

Стул детский для стрижки в виде машинки

500 р.

Стул детский для стрижки в виде машинки

Минская, Молодечно

Новое педикюрное кресло еще на гарантии. Очень удо

680 р.

Новое педикюрное кресло еще на гарантии. Очень удо

Минская, Фаниполь

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Кушетка косметическая , лампа

400 р.

Кушетка косметическая , лампа

Минская, Слуцк

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Стол маникюрный

250 р.

Стол маникюрный

Минская, Борисов

300 р.

Стекло для солярия

Минская, Марьина Горка

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Кушетка

150 р.

Кушетка

Минская, Дзержинск

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Кушетка,лампа

200 р.

Кушетка,лампа

Минская, Слуцк

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Пылесборник для маникюра х2

100 р.

Пылесборник для маникюра х2

Минская, Борисов

Блок питания

13 р.

Блок питания

Минская, Борисов

Столик на колёсиках

70 р.

Столик на колёсиках

Минская, Борисов

Подставка тумба

100 р.

Подставка тумба

Минская, Марьина Горка

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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