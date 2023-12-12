Оборудование для салонов красоты в Минской области
130 р.
Стол
Минская, Борисов
1 500 р.
Инфракрасные штаны
Минская, Жодино
200 р.
Вытяжка Tan для моментального загара
Минская, Молодечно
1 500 р.
Аппарат прессотерапии
Минская, Жодино
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Минская, Жодино
99 р.
Кушетка для массажа наращивания ресниц
Минская, Минский район
150 р.
Кушетка
Минская, Молодечно
600 р.
Аппарат для моментального загара
Минская, Старые Дороги
190 р.
Косметическое кресло(Биомак)
Минская, Смолевичи
250 р.
Lash Apparat Машинка для наращивания ресниц для фо
Минская, Борисов
80 р.
Продам парикмахерскую тележку
Минская, Молодечно
400 р.
Массажный стол Atlas Sport Складной 3-с 70см (бург
Минская, Борисов
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
300 р.
Мойка парикмахерская
Минская, Слуцк
60 р.
Этажерка косметологическая
Минская, Логойск
5 р.
Лампы для солярия
Минская, Минский район
120 р.
Стол с вытяжкой
Минская, Солигорск
250 р.
Маникюрный стол
Минская, Смолевичи
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
400 р.
Зеркало 100*200 - 2 штуки.
Минская, Молодечно
400 р.
Сушуар б/у из парикмахерской в отличном состоянии
Минская, Молодечно
30 р.
Лампа лупа
Минская, Солигорск
95 р.
Стул мастера
Минская, Минский район
Договорная
Педикюрное кресло комфорт
Минская, Солигорск
55 р.
Столик косметологический на колесиках
Минская, Смолевичи
350 р.
Педикюрное кресло
Минская, Минский район
550 р.
Кресло педикюрное
Минская, Солигорск
150 р.
Парикмахерское кресло
Минская, Жодино
120 р.
Стол для маникюра
Минская, Борисов
2 000 р.
Аппарат Назарова
Минская, Солигорск
150 р.
Тележка
Минская, Молодечно
50 р.
Подушка для стрижки
Минская, Молодечно
500 р.
Стул детский для стрижки в виде машинки
Минская, Молодечно
680 р.
Новое педикюрное кресло еще на гарантии. Очень удо
Минская, Фаниполь
400 р.
Кушетка косметическая , лампа
Минская, Слуцк
250 р.
Стол маникюрный
Минская, Борисов
300 р.
Стекло для солярия
Минская, Марьина Горка
150 р.
Кушетка
Минская, Дзержинск
200 р.
Кушетка,лампа
Минская, Слуцк
100 р.
Пылесборник для маникюра х2
Минская, Борисов
13 р.
Блок питания
Минская, Борисов
70 р.
Столик на колёсиках
Минская, Борисов
100 р.
Подставка тумба
Минская, Марьина Горка
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский