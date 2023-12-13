Няни и сиделки в Минской области
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
50 р.
Услуги сиделки на моей территории
Минская, Минский район
1 000 р.
Смотрю людей у себя дома.
Минская, Минский район
Договорная
Умелый уход за людьми.
Минская, Другие города
Договорная
Помощь по уходу.
Минская, Крупки
10 р.
СИДЕЛКА --СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Минская, Борисов
Договорная
Няня, воспитатель
Минская, Смолевичи
Договорная
Умелый уход за лежачими людьми.
Минская, Другие города
10 р.
Няня, сиделка
Минская, Молодечно
Договорная
Сиделка
Минская, Борисов
10 р.
Няня
Минская, Молодечно
Договорная
Сиделка
Минская, Другие города
10 р.
Сиделка для больной женщины
Минская, Молодечно
50 р.
Уход за пожилыми людьми на моей территории
Минская, Смолевичи
Договорная
Присмотрю за вашим ребенком
Минская, Молодечно
60 р.
Няни и сиделки
Минская, Молодечно
Договорная
Сиделка
Минская, Молодечно
8 р.
Няня
Минская, Минский район
Договорная
Няня
Минская, Солигорск
Договорная
сиделка
Минская, Борисов
Договорная
Ищем няню
Минская, Жодино
Договорная
Услуги няни или сиделки
Минская, Борисов
Договорная
Умелый уход за лежачими людьми
Минская, Другие города
Договорная
Ищу работу няней,сиделкой
Минская, Борисов
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Уход за вашим близким.
Минская, Молодечно
5 р.
Опытная няня для вашего малыша
Минская, Борисов
Договорная
Няня ,сиделка
Минская, Борисов
Договорная
Няня
Минская, Слуцк
Договорная
Няня
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу сиделки. Помощница по хозяйству.
Минская, Слуцк
Договорная
Услуги сиделки
Минская, Минский район
Договорная
Услуги по уходу за больными.
Минская, Дзержинск
6 р.
Няня
Минская, Борисов
Договорная
Няня для мальчика
Минская, Фаниполь
Договорная
Ищу работу сиделки
Минская, Слуцк
Договорная
Посижу с Вашим ребенком
Минская, Солигорск
50 р.
Ищу работу сиделкой
Минская, Узда
Договорная
Услуги сиделки
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу сиделки
Минская, Борисов
Договорная
Уход за вашим близким.
Минская, Смолевичи
Договорная
Услуги сиделки
Минская, Солигорск
Договорная
Окажу услуги сиделка на дому
Минская, Слуцк