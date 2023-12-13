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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Минской области

Сиделка

Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

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Услуги сиделки на моей территории

50 р.

Услуги сиделки на моей территории

Минская, Минский район

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Смотрю людей у себя дома.

1 000 р.

Смотрю людей у себя дома.

Минская, Минский район

Умелый уход за людьми.

Договорная

Умелый уход за людьми.

Минская, Другие города

Договорная

Помощь по уходу.

Минская, Крупки

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10 р.

СИДЕЛКА --СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Минская, Борисов

Няня, воспитатель

Договорная

Няня, воспитатель

Минская, Смолевичи

Умелый уход за лежачими людьми.

Договорная

Умелый уход за лежачими людьми.

Минская, Другие города

Няня, сиделка

10 р.

Няня, сиделка

Минская, Молодечно

Договорная

Сиделка

Минская, Борисов

10 р.

Няня

Минская, Молодечно

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Договорная

Сиделка

Минская, Другие города

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Сиделка для больной женщины

10 р.

Сиделка для больной женщины

Минская, Молодечно

Уход за пожилыми людьми на моей территории

50 р.

Уход за пожилыми людьми на моей территории

Минская, Смолевичи

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Договорная

Присмотрю за вашим ребенком

Минская, Молодечно

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60 р.

Няни и сиделки

Минская, Молодечно

Договорная

Сиделка

Минская, Молодечно

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Няня

8 р.

Няня

Минская, Минский район

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Няня

Договорная

Няня

Минская, Солигорск

Договорная

сиделка

Минская, Борисов

Договорная

Ищем няню

Минская, Жодино

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Договорная

Услуги няни или сиделки

Минская, Борисов

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Умелый уход за лежачими людьми

Договорная

Умелый уход за лежачими людьми

Минская, Другие города

Договорная

Ищу работу няней,сиделкой

Минская, Борисов

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Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

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Уход за вашим близким.

Договорная

Уход за вашим близким.

Минская, Молодечно

Опытная няня для вашего малыша

5 р.

Опытная няня для вашего малыша

Минская, Борисов

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Договорная

Няня ,сиделка

Минская, Борисов

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Няня

Договорная

Няня

Минская, Слуцк

Няня

Договорная

Няня

Минская, Борисов

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Договорная

Ищу работу сиделки. Помощница по хозяйству.

Минская, Слуцк

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Договорная

Услуги сиделки

Минская, Минский район

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Договорная

Услуги по уходу за больными.

Минская, Дзержинск

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Няня

6 р.

Няня

Минская, Борисов

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Няня для мальчика

Договорная

Няня для мальчика

Минская, Фаниполь

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Договорная

Ищу работу сиделки

Минская, Слуцк

Посижу с Вашим ребенком

Договорная

Посижу с Вашим ребенком

Минская, Солигорск

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50 р.

Ищу работу сиделкой

Минская, Узда

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Договорная

Услуги сиделки

Минская, Минский район

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Договорная

Ищу работу сиделки

Минская, Борисов

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Уход за вашим близким.

Договорная

Уход за вашим близким.

Минская, Смолевичи

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Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Минская, Солигорск

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Договорная

Окажу услуги сиделка на дому

Минская, Слуцк

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