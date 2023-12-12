logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Посуда и кухонные аксессуары
Ножи и разделочные доски
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Ножи и разделочные доски в Минской области

Кухонные дощечки(набор 4 шт).р-р 22*16,5см

55 р.

Кухонные дощечки(набор 4 шт).р-р 22*16,5см

Минская, Крупки

Набор

12 р.

Набор

Минская, Дзержинск

badge-icon
Наборы ножей

37 р.

Наборы ножей

Минская, Несвиж

badge-icon
Набор ножей

30 р.

Набор ножей

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ножи обвалочные и жиловочные GIESSER

45 р.

Ножи обвалочные и жиловочные GIESSER

Минская, Слуцк

badge-icon
Ножи для кухни

250 р.

Ножи для кухни

Минская, Столбцы

badge-icon
badge-icon
Набор ножей

30 р.

Набор ножей

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор ножей

30 р.

Набор ножей

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Доски разделочные деревянные

35 р.

Доски разделочные деревянные

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Набор ножей Royal (4 пол-ка)

50 р.

Набор ножей Royal (4 пол-ка)

Минская, Борисов

badge-icon
Ножи Hoffburg

50 р.

Ножи Hoffburg

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор кухонных ножей Royal Swiss

120 р.

Набор кухонных ножей Royal Swiss

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
Разделочные доски

35 р.

Разделочные доски

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Набор кухонных ножей Zepter или поштучно

Договорная

Набор кухонных ножей Zepter или поштучно

Минская, Минский район

Доски разделочные

10 р.

Доски разделочные

Минская, Молодечно

Поднос деревянный

27 р.

Поднос деревянный

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Разделочная доска

28 р.

Разделочная доска

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кухонные ножи

40 р.

Кухонные ножи

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Набор сервировочных досок из дуба

75 р.

Набор сервировочных досок из дуба

Минская, Молодечно

badge-icon
Ножи

30 р.

Ножи

Минская, Солигорск

badge-icon
Магнитный держатель для ножей

10 р.

Магнитный держатель для ножей

Минская, Другие города

Точильный камень для заточки ножей комплект

41 р.

Точильный камень для заточки ножей комплект

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Разделочные доски (дуб)

8 р.

Разделочные доски (дуб)

Минская, Борисов

badge-icon
Ножы для сыра

16 р.

Ножы для сыра

Минская, Молодечно

badge-icon
Ножи

100 р.

Ножи

Минская, Солигорск

badge-icon
Досочка-подносик

25 р.

Досочка-подносик

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Винный столик разделочная доска менажница

30 р.

Винный столик разделочная доска менажница

Минская, Борисов

badge-icon
Подставки под горячее

15 р.

Подставки под горячее

Минская, Воложин

badge-icon
Кухонная доска

4 р.

Кухонная доска

Минская, Борисов

badge-icon
Новый набор

70 р.

Новый набор

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon

1.20 р.

Доска разделочная пластмассовая тонкая

Минская, Борисов

badge-icon
Нож

23 р.

Нож

Минская, Вилейка

badge-icon
Нож Tramontina Sushi

100 р.

Нож Tramontina Sushi

Минская, Молодечно

badge-icon
Доска разделочная, доска сервировочная

35 р.

Доска разделочная, доска сервировочная

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор досок

70 р.

Набор досок

Минская, Борисов

badge-icon
Торцевая разделочная доска

50 р.

Торцевая разделочная доска

Минская, Борисов

badge-icon
Доска разделочная

40 р.

Доска разделочная

Минская, Борисов

badge-icon
Подставка для досточек, кружек

10 р.

Подставка для досточек, кружек

Минская, Борисов

Нож кухонный поварской

55 р.

Нож кухонный поварской

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Менажница дубовая

25 р.

Менажница дубовая

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нож пчак из стали х12мф

165 р.

Нож пчак из стали х12мф

Минская, Несвиж

badge-icon
Набор ножей

40 р.

Набор ножей

Минская, Минский район

badge-icon
Нож

100 р.

Нож

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Набор кухонных ножей из нержавеющей стали 7 предметов Alomi на подставке / Подарочная упаковка Белый

Онлайн-заказ

67 р.

Набор кухонных ножей из нержавеющей стали 7 предметов Alomi на подставке / Подарочная упаковка Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Разделочная доска Agness 897-002

Онлайн-заказ

12.65 р.

Разделочная доска Agness 897-002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож BergHOFF Leo 3950025

Онлайн-заказ

60.20 р.

Кухонный нож BergHOFF Leo 3950025

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож BergHOFF Ron 3900101

Онлайн-заказ

46.77 р.

Кухонный нож BergHOFF Ron 3900101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож Brabantia Essential 400247

Онлайн-заказ

38.80 р.

Кухонный нож Brabantia Essential 400247

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Разделочная доска Agness 897-017

Онлайн-заказ

16.59 р.

Разделочная доска Agness 897-017

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Разделочная доска на мойку AquaSanita SQT 472 320

Онлайн-заказ

92 р.

Разделочная доска на мойку AquaSanita SQT 472 320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Разделочная доска KINGHoff KH-1143

Онлайн-заказ

29.98 р.

Разделочная доска KINGHoff KH-1143

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели