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Компьютерная техника

Ноутбуки в Минской области

Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минская, Вилейка

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Ноутбук Teclast f15 plus

800 р.

Ноутбук Teclast f15 plus

Минская, Борисов

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Ноутбук

270 р.

Ноутбук

Минская, Старые Дороги

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Продам ноутбук (не рабочий)

Договорная

Продам ноутбук (не рабочий)

Минская, Борисов

Ноутбуки б.у. с гарантией от 250р в Борисове

250 р.

Ноутбуки б.у. с гарантией от 250р в Борисове

Минская, Борисов

Lenovo IdeaPad B590 Core i3-3110M/6gb/SSD/GT720M

510 р.

Lenovo IdeaPad B590 Core i3-3110M/6gb/SSD/GT720M

Минская, Борисов

Lenovo Ideapad 300-15IBR [80M300K0UA]

399 р.

Lenovo Ideapad 300-15IBR [80M300K0UA]

Минская, Солигорск

Acer 11.6 led .(Бронь до завтрашнего вечера)

170 р.

Acer 11.6 led .(Бронь до завтрашнего вечера)

Минская, Солигорск

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Macbook

Договорная

Macbook

Минская, Жодино

HP 620

220 р.

HP 620

Минская, Солигорск

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Lenovo

750 р.

Lenovo

Минская, Молодечно

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Ноутбук

9 500 р.

Ноутбук

Минская, Минский район

Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Минская, Старые Дороги

Lenovo IdeaPad 100-15ibd Core i3-5005/8gb/SSD/Nvidia GT920MX

640 р.

Lenovo IdeaPad 100-15ibd Core i3-5005/8gb/SSD/Nvidia GT920MX

Минская, Борисов

Ноутбук ASUS UX330UA

650 р.

Ноутбук ASUS UX330UA

Минская, Другие города

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Hp Pavilion DV6-6B AMD A4-3310MX/3gb/500gb/15.6

275 р.

Hp Pavilion DV6-6B AMD A4-3310MX/3gb/500gb/15.6

Минская, Борисов

Ноутбук линово Lenovo Ideapad 330 15

750 р.

Ноутбук линово Lenovo Ideapad 330 15

Минская, Молодечно

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Asus K55V Core i3-3110M/8gb/SSD 256gb/Nvidia GT635M 2gb

580 р.

Asus K55V Core i3-3110M/8gb/SSD 256gb/Nvidia GT635M 2gb

Минская, Борисов

Ноутбук

350 р.

Ноутбук

Минская, Смолевичи

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Ноутбук N95, 15.6'', 3.4GHz НОВЫЙ

1 199 р.

Ноутбук N95, 15.6'', 3.4GHz НОВЫЙ

Минская, Борисов

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HP PAVILION GAMING 15

2 699 р.

HP PAVILION GAMING 15

Минская, Заславль

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Ноутбук Frbby V10 (8GВ/256GB)

650 р.

Ноутбук Frbby V10 (8GВ/256GB)

Минская, Борисов

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8 000 р.

Lenovo Legion 5 Pro

Минская, Дзержинск

Ремонт ноутбуков в Несвиже

Договорная

Ремонт ноутбуков в Несвиже

Минская, Несвиж

Доставка по Беларуси
Macbook Pro 13 2018 16/256 i5 2.3 x4

2 200 р.

Macbook Pro 13 2018 16/256 i5 2.3 x4

Минская, Солигорск

игровой ноутбук asus tuf gaming fx705g i7 17.3

2 500 р.

игровой ноутбук asus tuf gaming fx705g i7 17.3

Минская, Молодечно

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Ноутбук

1 050 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

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Acer aspire 5349

250 р.

Acer aspire 5349

Минская, Солигорск

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Продам Ноутбук

320 р.

Продам Ноутбук

Минская, Слуцк

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Ноутбук HP

130 р.

Ноутбук HP

Минская, Дзержинск

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Asus K53SC Core i3-2370M/6gb/SSD/Nvidia GT520MX

499 р.

Asus K53SC Core i3-2370M/6gb/SSD/Nvidia GT520MX

Минская, Борисов

ноутбук Acer eMachiner e440 4 ядра/2ГГц ssd+hdd

300 р.

ноутбук Acer eMachiner e440 4 ядра/2ГГц ssd+hdd

Минская, Молодечно

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Игровой ноутбук Machenike Light 16 pro

3 950 р.

Игровой ноутбук Machenike Light 16 pro

Минская, Солигорск

Asus x751L CORE I5 GEFORCE 820 2гиг 8оперативы

450 р.

Asus x751L CORE I5 GEFORCE 820 2гиг 8оперативы

Минская, Молодечно

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Samsung R728 17.3 HD+/Pentium T4400/6gb/SSD/Nvidia GT310M

350 р.

Samsung R728 17.3 HD+/Pentium T4400/6gb/SSD/Nvidia GT310M

Минская, Борисов

Продам нэт бук

60 р.

Продам нэт бук

Минская, Слуцк

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Samsung R580 Core i5-430M/6gb/SSD 128gb/15.6/Nvidia GT330M

460 р.

Samsung R580 Core i5-430M/6gb/SSD 128gb/15.6/Nvidia GT330M

Минская, Борисов

lenovo z50-70

400 р.

lenovo z50-70

Минская, Несвиж

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Ноутбук

500 р.

Ноутбук

Минская, Марьина Горка

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Macbook Air 2015. Как новый.

795 р.

Macbook Air 2015. Как новый.

Минская, Марьина Горка

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Скупка ноутбуков в любом состоянии

Договорная

Скупка ноутбуков в любом состоянии

Минская, Несвиж

Ноутбук Hp 255

260 р.

Ноутбук Hp 255

Минская, Борисов

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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