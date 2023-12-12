logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Настольные плиты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Настольные плиты в Минской области

2х камфорная плита + Духовой шкаф

180 р.

2х камфорная плита + Духовой шкаф

Минская, Солигорск

Плита настольная

50 р.

Плита настольная

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
Электроплита

70 р.

Электроплита

Минская, Солигорск

badge-icon
Настольная плита Atlanta ATH-1736 (14021)

25 р.

Настольная плита Atlanta ATH-1736 (14021)

Минская, Борисов

Индукционная плита

85 р.

Индукционная плита

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плита электрическая индукционная бытовая EKH009 ESPERANZA INDUCTION HOT PLATE VESUVIUS

83 р.

Плита электрическая индукционная бытовая EKH009 ESPERANZA INDUCTION HOT PLATE VESUVIUS

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Мини-печь GEFEST ПГ 100

234.41 р.

Мини-печь GEFEST ПГ 100

Минская, Жодино

электроплитка

20 р.

электроплитка

Минская, Борисов

badge-icon
Индукционная плита (плитка)

152 р.

Индукционная плита (плитка)

Минская, Смолевичи

badge-icon
Плитка

Договорная

Плитка

Минская, Минский район

Плитка с духовкой

30 р.

Плитка с духовкой

Минская, Жодино

badge-icon
Плита кухонная электрическая ARDO

110 р.

Плита кухонная электрическая ARDO

Минская, Другие города

badge-icon
Электроплита Гефест

120 р.

Электроплита Гефест

Минская, Смолевичи

badge-icon
badge-icon
Электроплитка

20 р.

Электроплитка

Минская, Борисов

badge-icon
Электроплитка

25 р.

Электроплитка

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon

100 р.

Индукционная плитка

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам электрическую настольную плиту.

45 р.

Продам электрическую настольную плиту.

Минская, Воложин

badge-icon
Плита газовая

70 р.

Плита газовая

Минская, Минский район

badge-icon
Электроплитка, плитка электрическая

25 р.

Электроплитка, плитка электрическая

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Плитка электрическая.

40 р.

Плитка электрическая.

Минская, Фаниполь

badge-icon
badge-icon
Индукционная плита

105 р.

Индукционная плита

Минская, Борисов

badge-icon
Настольная газовая плита.

50 р.

Настольная газовая плита.

Минская, Любань

badge-icon
Электроплитка+духовка

80 р.

Электроплитка+духовка

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Плита индукционная

850 р.

Плита индукционная

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Двухкамфорная плита

55 р.

Двухкамфорная плита

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Варочная панель Hyundai HHI 3750 BG

300 р.

Варочная панель Hyundai HHI 3750 BG

Минская, Минский район

badge-icon
Газовая настольная плита

70 р.

Газовая настольная плита

Минская, Минский район

badge-icon
Электроплитка

40 р.

Электроплитка

Минская, Смолевичи

badge-icon
badge-icon
Электроплитка

Договорная

Электроплитка

Минская, Вилейка

Настольная газовая плита

45 р.

Настольная газовая плита

Минская, Несвиж

badge-icon
badge-icon
Плита электрическая настольная

15 р.

Плита электрическая настольная

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрическая плитка

40 р.

Электрическая плитка

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Мини печь синтек

250 р.

Мини печь синтек

Минская, Заславль

badge-icon
badge-icon
тэн двойной для советской плитки

10 р.

тэн двойной для советской плитки

Минская, Борисов

Газовая плита Gefest

100 р.

Газовая плита Gefest

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Плита газовая 2 канф ПГ-100

260 р.

Плита газовая 2 канф ПГ-100

Минская, Дзержинск

badge-icon
Плитка электрическая

65 р.

Плитка электрическая

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Газовая плита .

45 р.

Газовая плита .

Минская, Солигорск

badge-icon
Плита электрическая,новая .Торг.

130 р.

Плита электрическая,новая .Торг.

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плитка электрическая

Договорная

Плитка электрическая

Минская, Жодино

badge-icon
Плитка настольная

75 р.

Плитка настольная

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Плитка индукционная

150 р.

Плитка индукционная

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плитка индукционная

120 р.

Плитка индукционная

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Настольные плиты Kitfort KT-124

Онлайн-заказ

502.27 р.

Настольные плиты Kitfort KT-124

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные плиты CASO S-Line 3500

Онлайн-заказ

897 р.

Настольные плиты CASO S-Line 3500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные плиты CASO Maitre 3500

Онлайн-заказ

845 р.

Настольные плиты CASO Maitre 3500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные плиты MAUNFELD EVCE.F592-BK

Онлайн-заказ

438 р.

Настольные плиты MAUNFELD EVCE.F592-BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные плиты Kitfort KT-149

Онлайн-заказ

413.04 р.

Настольные плиты Kitfort KT-149

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные плиты CASO Comfort C2000

Онлайн-заказ

333.12 р.

Настольные плиты CASO Comfort C2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольная плита Harper HIC-201

Онлайн-заказ

443.75 р.

Настольная плита Harper HIC-201

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольная плита First FA-5097-2

Онлайн-заказ

189 р.

Настольная плита First FA-5097-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья