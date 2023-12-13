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Компьютерные услуги, интернет в Минской области

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
vip

571 р.

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY

Минская, Слуцк

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

25 р.

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Минская, Борисов

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Договорная

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Минская, Минский район

Настройка компьютеров на дому

20 р.

Настройка компьютеров на дому

Минская, Борисов

Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Минская, Молодечно

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Обслуживание компьютера

Договорная

Обслуживание компьютера

Минская, Жодино

Договорная

Сборка Компьютеров

Минская, Солигорск

Установка ЭЦП, настройка Internet Explorer

Договорная

Установка ЭЦП, настройка Internet Explorer

Минская, Борисов

Разработка сайта под ключ.

Договорная

Разработка сайта под ключ.

Минская, Минский район

Компьютерный мастер, установка windows, обслуживан

30 р.

Компьютерный мастер, установка windows, обслуживан

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Минская, Жодино

Договорная

Делаю дизайн аватарок и ТД.

Минская, Воложин

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Услуги системного администратора для юр.лиц и ИП

Договорная

Услуги системного администратора для юр.лиц и ИП

Минская, Минский район

Настройка таргетированой рекламы Instagram/ Facebo

Договорная

Настройка таргетированой рекламы Instagram/ Facebo

Минская, Минский район

Установка Windows 10

5 р.

Установка Windows 10

Минская, Вилейка

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Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
vip

571 р.

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY

Минская, Слуцк

компьютерный мастер

Договорная

компьютерный мастер

Минская, Смолевичи

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ИНФОГРАФИКА / Дизайн карточки для маркетплейсов/

10 р.

ИНФОГРАФИКА / Дизайн карточки для маркетплейсов/

Минская, Солигорск

Договорная

Таргетолог

Минская, Минский район

Презентация в PowerPoint на любую тему

Договорная

Презентация в PowerPoint на любую тему

Минская, Жодино

Установлю и настрою Windows на ваш ноутбук

20 р.

Установлю и настрою Windows на ваш ноутбук

Минская, Жодино

Видеонаблюдение / комп. сети/ 3-4g-интернет/Слуцк

571 р.

Видеонаблюдение / комп. сети/ 3-4g-интернет/Слуцк

Минская, Слуцк

Создание сайта

50 р.

Создание сайта

Минская, Другие города

Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка Windows

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка Windows

Минская, Борисов

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Сборка Пк

Договорная

Сборка Пк

Минская, Смолевичи

Администратор инстаграмм,телеграмм

Договорная

Администратор инстаграмм,телеграмм

Минская, Слуцк

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Windows Linux Android WIFI

Договорная

Windows Linux Android WIFI

Минская, Солигорск

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Переустановка windows 7,10

50 р.

Переустановка windows 7,10

Минская, Любань

Установка Windows, драйверов, стандартных программ

45 р.

Установка Windows, драйверов, стандартных программ

Минская, Молодечно

Настройка таргетированной рекламы

Договорная

Настройка таргетированной рекламы

Минская, Солигорск

ремонт компьютерной техники

Договорная

ремонт компьютерной техники

Минская, Молодечно

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Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минская, Другие города

Создание презентации

70 р.

Создание презентации

Минская, Борисов

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50 р.

Установка антивирусной программы онлайн

Минская, Молодечно

Компьютерная помощь

Договорная

Компьютерная помощь

Минская, Молодечно

Ведение и смм соц.сети

45 р.

Ведение и смм соц.сети

Минская, Молодечно

Инфографика

10 р.

Инфографика

Минская, Солигорск

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Установка windows

Договорная

Установка windows

Минская, Солигорск

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Майнинг ферма любой сложности под ключ

250 р.

Майнинг ферма любой сложности под ключ

Минская, Молодечно

Компьютерная помощь

Договорная

Компьютерная помощь

Минская, Солигорск

Установка Виндовс и програм

Договорная

Установка Виндовс и програм

Минская, Копыль

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Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Минская, Слуцк

Сборка ПК на заказ

50 р.

Сборка ПК на заказ

Минская, Борисов

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10 р.

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