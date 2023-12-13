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Фото и видеосъемка в Минской области

Новогодняя фотосессия

95 р.

Новогодняя фотосессия

Минская, Борисов

Договорная

Видеосъёмка новогодних утренников в садах и школе.

Минская, Солигорск

Занимаюсь редактированием фотографии

10 р.

Занимаюсь редактированием фотографии

Минская, Молодечно

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Фотопроект Fashion princess

95 р.

Фотопроект Fashion princess

Минская, Жодино

Фотосессия авто на продажу

25 р.

Фотосессия авто на продажу

Минская, Солигорск

Фотограф

20 р.

Фотограф

Минская, Фаниполь

Фотосъемка видеосъёмка

1 р.

Фотосъемка видеосъёмка

Минская, Слуцк

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Фотограф Жодино,Борисов,Смолевичи

70 р.

Фотограф Жодино,Борисов,Смолевичи

Минская, Жодино

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Видеомонтаж

50 р.

Видеомонтаж

Минская, Жодино

Фотограф/ Монтаж фото/видео

Договорная

Фотограф/ Монтаж фото/видео

Минская, Жодино

Canon 1100d

200 р.

Canon 1100d

Минская, Борисов

Детская фотосесия

70 р.

Детская фотосесия

Минская, Минский район

Смонтирую любой Shorts, Reels,TikTok и ролик на ют

Договорная

Смонтирую любой Shorts, Reels,TikTok и ролик на ют

Минская, Минский район

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Фотограф Марьина Горка

Договорная

Фотограф Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Проф. Коррекция фото

Договорная

Проф. Коррекция фото

Минская, Минский район

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Монтаж видео

Договорная

Монтаж видео

Минская, Минский район

Фотосессия в детском садике. Фото-альбомы.

65 р.

Фотосессия в детском садике. Фото-альбомы.

Минская, Минский район

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Фотосессия школьная.

65 р.

Фотосессия школьная.

Минская, Минский район

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Сертификат на фотосессию

75 р.

Сертификат на фотосессию

Минская, Минский район

Фото и видеосъемка в Солигорске

Договорная

Фото и видеосъемка в Солигорске

Минская, Солигорск

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Фотосессия с самоедом

30 р.

Фотосессия с самоедом

Минская, Дзержинск

Свет для съёмки

45 р.

Свет для съёмки

Минская, Борисов

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Фотограф Марьина Горка

Договорная

Фотограф Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Фотосъемка

35 р.

Фотосъемка

Минская, Старые Дороги

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Фотобокс

150 р.

Фотобокс

Минская, Слуцк

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Фото и видеосъемка в Слуцке

Договорная

Фото и видеосъемка в Слуцке

Минская, Слуцк

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Видеокассеты с записью (студийные)

3 р.

Видеокассеты с записью (студийные)

Минская, Борисов

Договорная

Фотограф/видеограф

Минская, Солигорск

Договорная

Обработка фото/видео

Минская, Копыль

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Индивидуальный фотограф в борисове, жодино, минске

160 р.

Индивидуальный фотограф в борисове, жодино, минске

Минская, Борисов

Бесплатно

Фотошоп и видеомонтаж

Минская, Мядель

КРЕЩЕНИЕ фотосессии. Фотограф на крещение.

1 р.

КРЕЩЕНИЕ фотосессии. Фотограф на крещение.

Минская, Солигорск

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Свадебные фотосессии, love story. Солигорск, Слуцк

1 р.

Свадебные фотосессии, love story. Солигорск, Слуцк

Минская, Солигорск

Видео-фотосъёмка по доступным ценам.

Договорная

Видео-фотосъёмка по доступным ценам.

Минская, Молодечно

Оцифровка кассет

Договорная

Оцифровка кассет

Минская, Молодечно

Свадебный фотограф в борисове, жодино, минске

160 р.

Свадебный фотограф в борисове, жодино, минске

Минская, Борисов

Фотограф семейный/ крещение

100 р.

Фотограф семейный/ крещение

Минская, Смолевичи

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Видеосъемка,фотосъемка

Договорная

Видеосъемка,фотосъемка

Минская, Молодечно

7 р.

оцифровка кассеты

Минская, Молодечно

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Зимняя фотосессия в борисове

100 р.

Зимняя фотосессия в борисове

Минская, Борисов

Обработка ретушь фото

10 р.

Обработка ретушь фото

Минская, Борисов

Свадебный фотограф Марьина Горка

Договорная

Свадебный фотограф Марьина Горка

Минская, Марьина Горка

Видеокассеты

2 р.

Видеокассеты

Минская, Борисов

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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