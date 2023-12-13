Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Минской области
350 р.
Ракушка, мобильный гараж
Минская, Минский район
1 800 р.
Вагончик-бытовка
Минская, Минский район
15 830 р.
Дачные дома
Минская, Заславль
1 056 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Вилейка
6 000 р.
40 ф. морские контейнера
Минская, Минский район
2 500 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
5 200 р.
Контейнер 40футов
Минская, Солигорск
1 800 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
500 р.
Кунг
Минская, Борисов
2 000 р.
Контейнер металлический железный
Минская, Солигорск
1 980 р.
Кунг/Строительная будка
Минская, Смолевичи
2 700 р.
Бытовки 2.4 на 6м / 7штук
Минская, Смолевичи
4 890 р.
Контейнер Морской 20 футов
Минская, Минский район
Договорная
Хозяйственный блок
Минская, Фаниполь
990 р.
Вагончик
Минская, Фаниполь
2 000 р.
Кунг военный продам
Минская, Солигорск
3 000 р.
Контейнер 20ф
Минская, Солигорск
5 000 р.
Изотермический фургон, снятый с полуприцепа. Разме
Минская, Минский район
1 500 р.
Кунг
Минская, Дзержинск
800 р.
Строительная бытовка
Минская, Узда
3 000 р.
Бытовка Вагончик
Минская, Другие города
800 р.
Кунг
Минская, Жодино
3 800 р.
Бытовка
Минская, Минский район
2 000 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
7 000 р.
Продам вагон
Минская, Столбцы
950 р.
Вагон бытовка кунг контейнер
Минская, Минский район
3 000 р.
Кунг (вагончик) 2-комнатный
Минская, Минский район
1 р.
Услуга
Минская, Смолевичи
4 749 р.
Павильон
Минская, Любань
3 100 р.
Строительная бытовка
Минская, Другие города
8 000 р.
Морской контейнер 40ф, 2,9м, обшит внутри дсп
Минская, Минский район
3 200 р.
Бытовое помещение
Минская, Минский район
8 000 р.
Бытовка
Минская, Борисов
300 р.
Кунг бытовка
Минская, Старые Дороги
3 000 р.
Строительный вагон-БАНЯ
Минская, Минский район
5 555 р.
Бытовка, вагончик
Минская, Вилейка
700 р.
Бытовка строительная(будка, гараж, бытовка)
Минская, Несвиж
1 000 р.
Кунг
Минская, Борисов
1 500 р.
Металлическая бытовка
Минская, Солигорск
2 990 р.
Жилая стоительная бытовка, дачный домик, кунг
Минская, Минский район
1 500 р.
Бытовка
Минская, Борисов
700 р.
Бытовка строительная(будка, гараж, бытовка)
Минская, Слуцк
1 900 р.
Продам металлическую бытовку
Минская, Солигорск
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель